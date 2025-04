Chiny są największym „źródłem” zarówno turystów, jak i studentów zagranicznych w Stanach Zjednoczonych — wynika z danych Amerykańskiej Administracji Handlu Zagranicznego i Instytutu Edukacji Międzynarodowej.

Marie Tulloch powiedziała, że chińscy turyści i studenci stanowią siłę ekonomiczną, a ich wydatki mają ogromny wpływ na detalistów, szczególnie marki luksusowe. Według niej każdy chiński student, który wyjeżdża za granicę na studia i pobyt, przyciąga średnio trzech odwiedzających rocznie do danego miejsca, a każdy z tych gości wydaje ponad 2000 dolarów na wizytę.

Stany Zjednoczone popularne wśród chińskich studentów

W roku akademickim 2017–2018 do Stanów Zjednoczonych wyjechało na studia 363 341 chińskich studentów — co stanowi wzrost o 3,6 proc. rok do roku, czyli najniższy wskaźnik wzrostu w ciągu ostatnich pięciu lat — wynika z danych Instytutu Edukacji Międzynarodowej.

W ubiegłym roku chińscy turyści odbyli około 162 milionów podróży zagranicznych — podaje Chińskie Narodowe Biuro Statystyczne. Rzecznik Ministerstwa Kultury i Turystyki stwierdził, że turyści ci wydali w USA 30 miliardów dolarów.

Spór handlowy jest kolejnym czynnikiem, który wpływa na decyzje wielu Chińczyków — w ubiegłym roku ograniczyli oni wydatki ze względu na spowolnienie gospodarcze.