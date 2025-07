3 mld zł na produkcję amunicji

Podstawą udzielenia tego finansowania jest przyjęta w grudniu ustawa o finansowaniu działań zmierzających do zwiększenia zdolności produkcji amunicji. Wówczas postanowiono, że do Funduszu Inwestycji Kapitałowych, który nadzoruje Ministerstwo Aktywów Państwowych trafią 3 mld zł. 2 mld zł przekazało Ministerstwo Obrony Narodowej, kolejny miliard Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych.

Obecnie PGZ produkuje tylko 20 tys. pocisków artyleryjskich rocznie, a ta produkcja i tak jest uzależniona od dostaw komponentów zza granicy. To ma się zmienić. – Chodzi nam o niezależność produkcyjną. Dzisiejsza umowa to dopiero początek, ważne jest to, co będzie się działo na koniec 2027 r. – mówi Adam Leszkiewicz, prezes PGZ. – W przyszłym roku chcemy produkować 50 tys. pocisków rocznie, a w 2027 r. 80 tys., a od 2028 r. ok. 150 tys. – dodaje.

By to zadanie zrealizować, Grupa zdecydowała się na kupienie licencji od zagranicznego partnera. Negocjacje są właśnie na finiszu. W grze są brytyjskie BAE Systems, turecki MKE, francusko-niemiecki KNDS oraz CSG z Czech i ze Słowacji. Rozmowy się przeciągają, ale powinny się zakończyć w najbliższych tygodniach.

Wnioski do FIK złożyły także Grupa Azoty oraz Grupa Niewiadów, a w puli jest jeszcze ponad 500 mln zł. – Potrzebujemy jeszcze chwili. Musimy mieć stuprocentową gwarancję, że przedstawione biznesplany są realistyczne – zapowiedział minister Jakub Jaworowski. Wiadomo, że wniosek Grupy Azoty związany z produkcją nitrocelulozy, która jest potrzebna m.in. do wytwarzania tzw. ładunków miotających. Spółka zakończyła już studium wykonalności. Z kolei Grupa Niewiadów informuje o inwestycjach w linie do elaboracji pocisków, czyli wypełniania ich materiałem wybuchowym. Warto jednak odnotować, że dofinansowanie na zakup takich linii technologicznych otrzymał właśnie wchodzący w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej Nitrochem. To właśnie tam produkowany jest trotyl, a napełnianie pocisków w tym samym miejscu jest znacznie prostsze logistycznie.