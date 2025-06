W Mesko realizowany jest także „Projekt 44,7”, który powinien pozwolić na „uzyskanie zdolności do produkcji prochu modyfikowanego, potrzebnego w procesie wytwarzania amunicji różnego kalibru”. Dziś Mesko posiada kompetencje do produkcji prochów jednobazowych oraz częściowo zmodyfikowanych jednobazowych.

Amunicja 155 mm za trzy lata

Choć w produkcji amunicji małokalibrowej polska zbrojeniówka weszła na zupełnie nowy poziom, to wciąż nierozwiązanym problemem pozostaje produkcja amunicji wielkokalibrowej – artyleryjskiej 155 mm i czołgowej 120 mm. – Nasz rząd bardzo konsekwentnie wzmacnia polski przemysł obronny i Siły Zbrojne. Elementem wzmocnienia siły państwa jest silny przemysł zbrojeniowy. Nie jest tajemnicą, że główną osią modernizacji zbrojeniówki są spółki skarbu państwa – mówił z kolei Jakub Jaworowski, minister aktywów państwowych. – Kolejnym wielkim projektem jest budowa zdolności do produkcji amunicji wielkokalibrowej. PGZ złożyła wnioski o dofinansowanie do Funduszu Inwestycji Kapitałowych MAP. Mam nadzieję, że wnioski zostaną rozpatrzone do końca czerwca i że w ciągu trzech lat będziemy w stanie produkować 150 – 200 tys. sztuk amunicji – dodawał polityk.

Wartość tych wniosków to ok. 2,4 mld zł. Lada dzień Polska Grupa Zbrojeniowa powinna wybrać także zagranicznego partnera, od którego najpewniej kupi licencję na produkcję pocisków mających zasięg 40 km. Rozmowy były prowadzone z partnerami z Czech i Słowacji (CSG), Turcji (MKE), Francji i Niemiec (KNDS) oraz Wielkiej Brytanii (BAE Systems). Ta produkcja zapewne zostanie zlokalizowana w centralno-zachodniej Polsce.