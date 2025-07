Rekonstrukcja rządu nie objęła samego premiera

Wezwania do dymisji Donalda Tuska pojawiły się po przegranej Rafała Trzaskowskiego w wyborach prezydenckich, także w obozie koalicji rządzącej. Wśród koalicjantów rozgorzała dyskusja o tym, kto ponosi odpowiedzialność za wynik wyborów, a niektórzy politycy zaczęli głośno mówić o potrzebie zmiany na stanowisku premiera.

W niedawnym sondażu, przeprowadzonym przez SW Research dla Onetu, na pytanie „Czy Radosław Sikorski byłby Pani/Pana zdaniem lepszym premierem niż Donald Tusk?” pozytywnie odpowiedziało 33 proc. ankietowanych, przeciwnego zdania było 33,3 proc. Największa grupa wybrała wariant „trudno powiedzieć/nie mam zdania” (35,3 proc.).

Dyskusja o możliwej sukcesji rozgorzała jeszcze mocniej po rekonstrukcji rządu. – Problem w tym, że jeśli notowania rządu, Tuska i KO do listopada się nie poprawią, to dymisja samego Tuska już nie pomoże, a awans Sikorskiego na szefa rządu może okazać się spóźniony – komentował w rozmowie z „Rzeczpospolitą” prof. Antoni Dudek.

Radosław Sikorski zastąpi Donalda Tuska? Premier skomentował

Sam Donald Tusk odniósł się do tych dywagacji w rozmowie z TVN24. – W tej chwili myślę o tym, co ja mam zrobić, a nie co będzie po mnie – stwierdził w środowym wywiadzie. – Ja chcę mieć możliwie blisko mnie człowieka mocno zaangażowanego, z dużymi kompetencjami, żeby miał naprawdę pole do działania. A jaka będzie jego przyszłość? Czy to będzie ktoś, kto mnie zastąpi? Wszystko jest możliwe – mówił. Dopytywany, czy obecny szef MSZ może zostać premierem jeszcze w tej kadencji Sejmu, szef rządu odparł, że „w słowie »wszystko« zawiera się wszystko”.