Tylko lewicowi wyborcy lepiej oceniają gabinet Donalda Tuska po rekonstrukcji

Zmiany ministrów wpłynęły jedynie na zdanie o rządzie 6 proc. wyborców Nowej Lewicy (z których 100 proc. uważa zmiany za pozytywne), ale aż 42 proc. wyborców Razem (z których aż 65 proc. odpowiada, że zdecydowanie pogorszyły ich opinię). Co z tego wynika?

– Herbata od mieszania nie staje się słodsza. Zmian dokonano mniej więcej w tym samym gronie i zostały odebrane jako mało znaczące przemeblowania – ocenia prof. Dudek. Politolog uważa, że gdyby zmiany były widoczne, odczuwalne i dotarły do Polaków, to ocena rekonstrukcji wpłynęłaby pozytywnie na ocenę rządu Tuska. – Zmiana Adama Bodnara na Waldemara Żurka to zapowiedź wojny Tuska z Karolem Nawrockiem. Wzmocnienie Radosława Sikorskiego to możliwa zapowiedź sukcesji. Problem w tym, że jeśli notowania rządu, Tuska i KO do listopada się nie poprawią, to dymisja samego Tuska już nie pomoże, a awans Sikorskiego na szefa rządu może okazać się spóźniony – konkluduje ekspert.

Zły sondaż dla Koalicji Obywatelskiej i jej koalicjantów

W najnowszym sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski, przeprowadzonym już po rekonstrukcji, prowadzi i zyskuje PiS (28,3 proc.), a najwięcej traci Koalicja Obywatelska. Na formację Donalda Tuska chce głosować 25,8 proc. badanych, o 2,4 pkt proc. mniej niż przed dwoma tygodniami. Największy wzrost – o 4,9 pkt proc. – notuje Konfederacja, na którą chce głosować 17,4 proc. badanych. Do Sejmu weszłyby jeszcze Nowa Lewica (6,7 proc.) oraz Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna (5,4 proc.). Progu wyborczego nie przekroczyłyby Polska 2050 Szymona Hołowni (4,1 proc.), PSL (3,7 proc.) oraz Razem (3,6 proc.).