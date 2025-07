– Jeżeli pewne siły polityczne mówią: my możemy się umawiać na rządzenie zarówno z nami, jak i z Platformą Obywatelską, to mówią, że w gruncie rzeczy nie chcą zmienić systemu w Polsce, nie chcą odrzucić postkomunizmu. Nie chcą, by Polska prowadziła politykę, która jest naprawdę w interesie naszego kraju – mówił w piątek prezes PiS.

„Przedstawiając Deklarację Polską, Jarosław Kaczyński nie zauważył, że sytuacja polityczna się zmieniła. To PiS potrzebuje Konfederacji, a nie Konfederacja PiS-u. W stosownym czasie to my przedstawimy potencjalnym partnerom nasze warunki, w których na pewno nie będzie żadnych socjalistycznych bzdur, w rodzaju: mieszkanie prawem, nie towarem” - tak na słowa Kaczyńskiego zareagował prezes Nowej Nadziei Sławomir Mentzen. - Potwierdził nasze podejrzenia, że w gruncie rzeczy jest zdecydowany na inny układ, który się tutaj rysuje. (...) To wszystko idzie w kierunku koalicji między Konfederacją a KO. Czyli Konfederacja, przynajmniej ta mentzenowska, wcale nie jest siłą opozycyjną i jest gotowa podtrzymywać ten głęboko zgniły, skrajnie szkodliwy dla Polski układ - skomentował odpowiedź Mentzena w rozmowie z Polsat News prezes PiS Jarosław Kaczyński.