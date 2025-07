Marek Cichocki: Najciemniejsze strony historii Polski

To już czas, by na poważnie zacząć się martwić. Coraz częściej też można usłyszeć w dyskusjach i komentarzach pytania, czy doszliśmy do momentu, w którym właściwe stają się odniesienia do owych najciemniejszych analogii z naszej historii. Czy to przesada?