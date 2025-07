Po drugie, Sikorski stał się jednym z najpopularniejszych polityków – w lipcowym badaniu IBRiS to on cieszy się największym zaufaniem Polaków. W dodatku badania wskazują, że jest lepiej oceniany jako potencjalny szef rządu niż Donald Tusk. Premier naprawdę postępuje kontrintuicyjnie, awansując Sikorskiego. Czy to zapowiedź tego, że Tusk szykuje Sikorskiego do sukcesji i przekazania mu premierostwa, gdy uzna, że sam zbytnio się zużył i może stać się obciążeniem dla obozu liberalnego przed wyborami 2027 roku? Wiele na to wskazuje.

Priorytet drugi – konkurencyjna energetyka określi przyszłość Polski na pokolenia

Ważną zmianą będzie również powstanie dwóch superresortów, zajmujących się gospodarką i energią. To jedne z najważniejszych kwestii, które dziś stoją przed tym rządem. Zostawiając na boku politykę, demokrację, konstytucję czy relacje z Brukselą – dostępność niedrogiej energii przesądzi o konkurencyjności polskiej gospodarki na kolejne dekady.

Dlatego przed polskim państwem stoi wymyślenie i wdrożenie strategii opartej na odnawialnych źródłach i elektrowniach jądrowych – pytanie, na ilu dużych i czy wchodzimy w małe reaktory. Tu potrzebujemy żelaznej konsekwencji, gdyż dziś to właśnie cena energii w Polsce i Europie sprawia, że tracimy przewagi konkurencyjne nad całym światem. Biorąc dodatkowo pod uwagę, że przyszłość będzie związana z niezwykle energochłonnymi centrami danych, technologiami chmurowymi i sztuczną inteligencją, stabilność energetyczna będzie nie mniej ważna niż wspomniane wyżej kwestie dyplomatyczne czy bezpieczeństwa militarnego.

Priorytet trzeci – bez silnej gospodarki nie będzie silnej armii

Powstanie zaś silnego resortu koordynującego wysiłek gospodarczy państwa będzie spełnieniem postulatu, który od dłuższego czasu podnosiły organizacje biznesowe i eksperckie. Wiemy doskonale, że będziemy na tyle bezpieczni, na ile będziemy zasobni i zdolni modernizować swoją armię. Tylko prężnie rozwijająca się gospodarka, pozbawiona nadmiernych obciążeń, ale nastawiona na innowacje, będzie w stanie utrzymać wydatki na obronność w taki sposób, by nie zadusić wydatkami wojskowymi, na które zobowiązaliśmy się jako NATO, całego wzrostu. Jeśli cud ostatnich trzech dekad ma być stałym trendem, a nie jedynie chwalebnym wyjątkiem na tle tysiącletniej historii Polski, potrzebujemy nieustannych reform gospodarczych, szukania przewag, wielkich i mądrych inwestycji zarówno publicznych, jak i prywatnych. Do realizacji tego celu gospodarczy mózg rządu może się bardzo przydać.