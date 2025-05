Stoją przed nami dwie wizje, z którymi wiążą się pewne szanse, ale też pewne ryzyka. Obóz dzisiejszej opozycji ostrzega przed oddaniem całej władzy w ręce jednej siły politycznej, przed „domknięciem systemu” w przypadku zwycięstwa Rafała Trzaskowskiego. Nie jest to błahy argument, ale pada ze strony środowiska, które przez osiem lat kontrolowało prezydenta i Sejm, całe państwo.

Obóz dziś rządzący ostrzega z kolei przed paraliżem państwa w sytuacji zwycięstwa Karola Nawrockiego. On sam zapowiada, że jeśli wygra, będzie chciał doprowadzić do upadku rząd Donalda Tuska i do przyspieszonych wyborów. Po to, by do władzy wrócił PiS, który wówczas miałby swojego prezydenta, większość w Sejmie i po swojemu domknął system.

Polska podzielona jest dziś na pół, jedną połowę przeraża bardziej pierwszy scenariusz, drugą – alternatywny. Jakikolwiek będzie wynik wyborów, wiemy, że przewaga zwycięzcy może być tak nieznaczna, że trzeba będzie uszanować tę Polskę, która w niedzielę przegra.

Jakiej Polski chcą młodzi Polacy, którzy w pierwszej turze odrzucili kandydatów, których będą musieli wybierać w drugiej

Ale jeszcze o jednym musimy pamiętać. Karol Nawrocki i Rafał Trzaskowski uosabiają spór polityczny, który ciągnie się od dwóch dekad. Ale on nie wyczerpuje całej rzeczywistości społecznej, odrzucają go młodzi. Gdyby to zależało od Polaków przed trzydziestką (wśród których 18 maja frekwencja przekroczyła 72 proc.!), w drugiej turze wybieralibyśmy między Sławomirem Mentzenem a Adrianem Zandbergiem. Na Rafała Trzaskowskiego głosowało w pierwszej turze 13 proc., a na Karola Nawrockiego 11 proc. młodych. W niedzielę młodzi będą musieli wybierać między kandydatami, których w pierwszej turze odrzucili.

Wyniki I tury wyborów prezydenckich 18 maja 2025 roku Foto: PAP

Dlatego kolejnym wielkim wyzwaniem przed nowym prezydentem, ktokolwiek nim zostanie, będzie tak zmienić polską politykę, tak zmienić Polskę, by ci młodzi czuli się w niej u siebie.