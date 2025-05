Na jaką liczbę warto zwrócić uwagę, sprawdzając wynik pierwszej tury?

Choć zarówno PiS, jak i Platforma przekonują, że warto od razu poprzeć ich kandydatów, bo to oni najpewniej zmierzą się w drugiej turze (o tym zaraz), to jednak wynik pozostałych powie nam, na ile obecny system polityczny, wciąż organizowany sporem między Donaldem Tuskiem i Jarosławem Kaczyńskim, rzeczywiście odzwierciedla myślenie Polaków o ich przyszłości. Czy tych głosów będzie w sumie więcej, czy mniej niż 35–40 proc? Dotąd dwóch głównych kandydatów w pierwszej turze dostawało od 65 do nawet 75 proc. głosów. Gdyby teraz ten odsetek był znacznie mniejszy, byłby to sygnał, że dwie główne partie nie maja już licencji na zagospodarowywanie całej sceny politycznej. A wtedy w poniedziałek kampania wyborcza zacznie się zupełnie na nowo.

Rafał Trzaskowski i Karol Nawrocki (dziś mają największą szansę na wejście do drugiej tury) muszą zawalczyć o głosy pozostałych kandydatów. Na dwa tygodnie znów wszystko się spolaryzuje, będą liczyły się tylko dwie wizje Polski, półcienie i niuanse pójdą w odstawkę.

Ale jeśli wyborcy pokażą w pierwszej turze chęć rozhermetyzowania systemu, to ciśnienie, na dwa tygodnie schowane pod przykrywką, będzie musiało gdzieś ujść. Pamiętajmy, że pierwsza tura będzie ostatnim ogólnokrajowym testem poparcia wszystkich partii przed wyborami parlamentarnymi planowanymi na 2027 rok.

Co będzie stawką drugiej tury wyborów?

Druga tura stanie się batalią o to, w jakim kierunku pójdzie w najbliższych latach Polska. Choć prezydent w polskim ustroju nie ma wiele realnej władzy, to dzięki bezpośredniemu wyborowi ma olbrzymi mandat demokratyczny. Głos Polaków orzeknie o kierunku, w jakim pójdzie nasz kraj. Bo choć poglądy obu głównych kandydatów okazały się w kampanii w wielu kluczowych sprawach podobne – stop nielegalnej migracji, odcinanie się od zielonego ładu, za wzmacnianiem armii i mocnym ingerowaniem przez państwo w gospodarkę – to jednak wybór jednego lub drugiego stworzy diametralnie inną sytuację polityczną. I to będzie właśnie stawką drugiej tury.