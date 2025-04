Maciej Maciak. Kim jest kandydat na prezydenta?

Maciej Maciak urodził się 30 sierpnia 1970 roku we Włocławku. Podjął studia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, których nie ukończył. Był dziennikarzem w mediach lokalnych we Włocławku, przez 10 lat prowadził w tym mieście stację telewizyjną CW 24tv, a obecnie prowadzi kanał na platformie YouTube „Musisz to wiedzieć”. Jest liderem Ruchu Dobrobytu i Pokoju. Nieskutecznie kandydował w wyborach parlamentarnych w 2023 roku oraz w wyborach na prezydenta Włocławka. Choć podczas jednego z wywiadów powiedział: „[…] panowie [zwracał się do Łukaszenki, Putina oraz Jinpinga – przyp. red.], trzymajcie się, robicie kawał dobrej roboty, jesteście w wielu kwestiach ostoją normalności w tym opanowanym przez zły kapitał świecie”, uważa, że nie jest kandydatem proputinowskim ani prołukaszenkowskim.

Sławomir Mentzen. Kandydat Konfederacji Wolność i Niepodległość

Sławomir Mentzen urodził się 20 listopada 1986 roku w Toruniu. Jest posłem na Sejm X kadencji, współprzewodniczącym partii Konfederacja Wolność i Niepodległość oraz prezesem Nowej Nadziei. Ukończył studia ekonomiczne na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, natomiast z fizyki teoretycznej obronił licencjat. Uzyskał również stopień doktora nauk ekonomicznych. Jest wpisany na listę doradców podatkowych, jest właścicielem kancelarii podatkowej Kancelaria Mentzen, a od 2020 produkuje także piwo marki Browar Mentzen. Ma żonę oraz trójkę dzieci.

Karol Nawrocki. Kandydat popierany przez Prawo i Sprawiedliwość

Karol Nawrocki urodził się 3 marca 1983 roku w Gdańsku. To bezpartyjny kandydat popierany przez Prawo i Sprawiedliwość. Od 2021 roku Nawrocki jest prezesem Instytutu Pamięci Narodowej. Ukończył studia w Instytucie Historii Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie uzyskał również stopień doktora nauk humanistycznych. Jest również absolwentem studiów podyplomowych na kierunku International MBA in Strategy, Programme and Project Management. Prywatnie trenuje boks, ma żonę i trójkę dzieci.