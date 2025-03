Grzegorz Braun: Kim jest kandydat w wyborach prezydenckich 2025?

Grzegorz Braun jest autorem kilkunastu publikacji, dotyczących głównie historii Polski i świata, m.in.: „Rok w kondominium” (2016), „System. Od Lenina do Putina” (2019), „Zakazana historia Polski” (2022). Ostatnia publikacja „Gram vabank” została wydana w 2024 roku.

Kariera polityczna Grzegorza Brauna

W latach 80. Grzegorz Braun współorganizował akcje tzw. Pomarańczowej Alternatywy. Uczestniczył także w protestach studenckich na Uniwersytecie Wrocławskim (1988 i 1989). W 2007 r. został zgłoszony jako kandydat Unii Polityki Realnej do Senatu (nie zebrał wymaganej liczby podpisów). W 2010 roku kandydował do rady miasta Wrocławia. W 2015 roku zdecydował się na kandydowanie na urząd Prezydenta RP, w trakcie wyborów zajął 8. miejsce zdobywając 0,83 proc. ważnych głosów. W 2019 roku startował w przedterminowych wyborach na prezydenta Gdańska (po śmierci prezydenta Pawła Adamowicza), w trakcie których zajął 2. miejsce przegrywając z Aleksandrą Dulkiewicz. W 2019 r. startował bezskutecznie w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

W czerwcu 2019 r. zapowiedział założenie własnej partii politycznej Konfederacja Korony Polskiej (partię zarejestrowano w styczniu 2020 r.). Podczas wyborów parlamentarnych w 2019 r. uzyskał mandat posła na Sejm RP IX kadencji (z listy Konfederacji Wolność i Niepodległość). W 2021 r. Grzegorz Braun wziął udział w przedterminowych wyborach na urząd prezydenta Rzeszowa – w wyborach zajął 4. miejsce. W 2023 r. został posłem Sejmu RP X kadencji, a rok później uzyskał mandat posła Parlamentu Europejskiego startując z listy Konfederacji. W styczniu 2025 r. polityk został usunięty z Konfederacji.

Grzegorz Braun. Poglądy i program polityczny

Chęć kandydowania w tegorocznych wyborach prezydenckich Grzegorz Braun potwierdził w styczniu. „Będę kandydował w tych wyborach z Bożą i ludzką pomocą” – zadeklarował polityk w wywiadzie na kanale YouTube SPRAWKI Okiem Katolika. W wywiadzie dla portalu dorzeczy.pl wyjaśnił z kolei, że start w wyborach był efektem „wielomiesięcznej kampanii wezwań kierowanych pod moim adresem”. „(…) polska prawica – prawica podchodząca realistycznie, a nie życzeniowo do rzeczywistości – potrzebuje swojego kandydata w wyborach prezydenckich i nie znalazłszy wśród pretendentów, którzy się już ujawnili, swojego kandydata, zdecydowałem się stanąć do tych wyborów” – podsumowuje polityk KKP.

Prezydenckiej kampanii Grzegorza Brauna ma przyświecać hasło „Tu jest Polska”. W trakcie tegorocznych spotkań przedwyborczych polityk poruszał takie tematy jak m.in. uniezależnienie Polski od polityki Unii Europejskiej, krytyka działań rządu w trakcie pandemii Covid-19, krytyka polskiej polityki wobec uchodźców z Ukrainy. Na oficjalnej stronie kandydata polityk przypomina o zorganizowanych przez siebie akcjach (m.in. „Stop Ukrainizacji Polski”) i interwencjach poselskich – w tym akcji zgaszenia przy pomocy gaśnicy proszkowej świec chanukowych w budynku Sejmu w grudniu 2023 r.