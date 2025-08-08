Rzeczpospolita
Publicystyka
Reklama

Estera Flieger: Karol Nawrocki, czyli ludowy prezydent Polski

Czy wicepremier Krzysztof Gawkowski ma poczucie, że jest śmieszny, pokazując aplikację, która odlicza dni do końca kadencji Karola Nawrockiego? Z takim podejściem, niech od razu pomnoży tę liczbę razy dwa.

Publikacja: 08.08.2025 04:14

Prezydent RP Karol Nawrocki z małżonką Martą Nawrocką

Prezydent RP Karol Nawrocki z małżonką Martą Nawrocką

Foto: PAP/Leszek Szymański

Estera Flieger

Sejmowe wystąpienie Karola Nawrockiego było tromtadrackie. Zgubi się ten, kto będzie chciał policzyć, ile razy użył przymiotnika „polski”. Maniera mówienia o sobie w trzeciej liczbie i stadionowy okrzyk. Takie też dekorum. Pycha i grafomania. Ale błąd popełni ten, kto nie usłyszy w tym przemówieniu niczego więcej. Bo nosi ono znamiona politycznego geniuszu. 

Prezydent Karol Nawrocki: Nie ma Polski A i B

Wyobrażam sobie oburzenie totalnego antypisu, jakie wywoła zdanie, które napisałam wyżej. Krótko przed wyborami prezydenckimi jeden z profesorów historii pouczał mnie o tonie mojego felietonu (ironicznie pisałam o tym, czyja to będzie wina, jeśli Rafał Trzaskowski przegra). Grzmiał mniej więcej: „Co też pani wyrabia, przecież faszyzm nadchodzi”.  I tyle z Polski – a zwracam się do ojców założycieli III Rzeczpospolitej – zrozumieliście. Czyli nic. Modna książka o ludowej historii na stoliku tego nie zmieni

Zostawmy na chwilę przemówienie. Co szeroko rozumiane elity zobaczą na zdjęciach z zaprzysiężenia? Zapewne tylko zwiezionych – oczywiście pod przymusem – autokarami mieszkańców prowincji, gorzej od nich wykształconych, panie emerytki, itd. Ja zobaczyłam ludzi, którzy poczuli się u siebie. Dość warszawocentryzmu. Oto ludowy prezydent Polski. Bardziej niż Andrzej Duda. Intuicja nie zawiodła Jarosława Kaczyńskiego. 

Czytaj więcej

Z jakiego powodu porażki III RP mają twarz Donalda Tuska?
Plus Minus
Z jakiego powodu porażki III RP mają twarz Donalda Tuska?

I teraz wróćmy do tego, co mówił Karol Nawrocki, a wysłuchałam tego przemówienia trzy razy: „Nie ma Polski A i B” (być może było to najważniejsze zdanie, które padło 6 sierpnia), a prezydenta wybiera naród – nie Warszawa i media (z występującymi w nich profesorami i publicystami). 

Reklama
Reklama

Karol Nawrocki: Polityczne emocje mnie przez 42 lata nie interesowały i nie będą”. Polacy to chcieli usłyszeć

Oczywiście, kiedy Karol Nawrocki komunikuje, że nie jest politykiem („polityczne emocje mnie przez 42 lata nie interesowały i nie będą”), stroi sobie żarty. Ale Polacy najwyraźniej to chcieli usłyszeć. Co to mówi o polskiej klasie politycznej? Do kogo wy macie pretensje? Czy wicepremier Krzysztof Gawkowski ma poczucie, że jest śmieszny, pokazując aplikację, która odlicza dni do końca kadencji Karola Nawrockiego? Z takim podejściem, niech od razu pomnoży tę liczbę razy dwa

W historii decydujące jest długie trwanie. Nawrocki jest więc ceną, jaką muszą zapłacić ojcowie założyciele III RP. Inaczej: ludzie, którzy 6 sierpnia przyjechali do Warszawy, nie czuli, że są u siebie przez mniej więcej ostatnie 36 lat.

Kiedy Nawrocki przebacza, tembr jego głosu wskazuje na coś zupełnie innego. I dzieli Polskę na normalną i nie. To wszystko prawda. Można się oczywiście zafiksować na tym, że pohukuje – proszę bardzo, a można szukać sposobu na Alcybiadesa. Nie mam złudzeń, co wybiorą elity. 

  

 

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Polityka Partie Polityczne Prawo i Sprawiedliwość Wybory Wybory prezydenckie w Polsce Osoby Karol Nawrocki

Sejmowe wystąpienie Karola Nawrockiego było tromtadrackie. Zgubi się ten, kto będzie chciał policzyć, ile razy użył przymiotnika „polski”. Maniera mówienia o sobie w trzeciej liczbie i stadionowy okrzyk. Takie też dekorum. Pycha i grafomania. Ale błąd popełni ten, kto nie usłyszy w tym przemówieniu niczego więcej. Bo nosi ono znamiona politycznego geniuszu. 

Prezydent Karol Nawrocki: Nie ma Polski A i B

Pozostało jeszcze 86% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Prezydent Karol Nawrocki
Komentarze
Michał Szułdrzyński: Trumpizm po polsku? Przemówienie Karola Nawrockiego zwiastuje zmianę kursu prawicy
Urodzinowa oferta na Škodę Fabia w leasingu dla przedsiębiorców
Materiał Promocyjny
Urodzinowa oferta na Škodę Fabia w leasingu dla przedsiębiorców
Advertisement
Bogusław Chrabota: Karol Nawrocki szybko zrezygnował z próby udawania dobrotliwego ojczulka narodu
Komentarze
Bogusław Chrabota: Karol Nawrocki szybko zrezygnował z próby udawania dobrotliwego ojczulka narodu
Michał Szułdrzyński: Karol Nawrocki składa przysięgę i idzie się bić, zwołując pisowskie wojsko
Komentarze
Michał Szułdrzyński: Karol Nawrocki składa przysięgę i idzie się bić, zwołując pisowskie wojsko
Karol Nawrocki w Sejmie
Komentarze
Artur Bartkiewicz: Karol Nawrocki chce być alternatywnym premierem. Rząd ma problem
Citi Handlowy: Zyskaj smartfon Motorola Moto G35! Oferta ważna do 25.08.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Zyskaj smartfon Motorola Moto G35! Oferta ważna do 25.08.2025
Advertisement
Po pożegnalnym orędziu Andrzeja Dudy: Jeszcze za jego prezydenturą zatęsknimy
Komentarze
Po pożegnalnym orędziu Andrzeja Dudy: Jeszcze za jego prezydenturą zatęsknimy
Nie tylko okna. VELUX Polska inwestuje w ludzi, wspólnotę i przyszłość
Materiał Promocyjny
Nie tylko okna. VELUX Polska inwestuje w ludzi, wspólnotę i przyszłość
Reklama
Reklama
e-Wydanie