Sejmowe wystąpienie Karola Nawrockiego było tromtadrackie. Zgubi się ten, kto będzie chciał policzyć, ile razy użył przymiotnika „polski”. Maniera mówienia o sobie w trzeciej liczbie i stadionowy okrzyk. Takie też dekorum. Pycha i grafomania. Ale błąd popełni ten, kto nie usłyszy w tym przemówieniu niczego więcej. Bo nosi ono znamiona politycznego geniuszu.
Wyobrażam sobie oburzenie totalnego antypisu, jakie wywoła zdanie, które napisałam wyżej. Krótko przed wyborami prezydenckimi jeden z profesorów historii pouczał mnie o tonie mojego felietonu (ironicznie pisałam o tym, czyja to będzie wina, jeśli Rafał Trzaskowski przegra). Grzmiał mniej więcej: „Co też pani wyrabia, przecież faszyzm nadchodzi”. I tyle z Polski – a zwracam się do ojców założycieli III Rzeczpospolitej – zrozumieliście. Czyli nic. Modna książka o ludowej historii na stoliku tego nie zmieni.
Zostawmy na chwilę przemówienie. Co szeroko rozumiane elity zobaczą na zdjęciach z zaprzysiężenia? Zapewne tylko zwiezionych – oczywiście pod przymusem – autokarami mieszkańców prowincji, gorzej od nich wykształconych, panie emerytki, itd. Ja zobaczyłam ludzi, którzy poczuli się u siebie. Dość warszawocentryzmu. Oto ludowy prezydent Polski. Bardziej niż Andrzej Duda. Intuicja nie zawiodła Jarosława Kaczyńskiego.
I teraz wróćmy do tego, co mówił Karol Nawrocki, a wysłuchałam tego przemówienia trzy razy: „Nie ma Polski A i B” (być może było to najważniejsze zdanie, które padło 6 sierpnia), a prezydenta wybiera naród – nie Warszawa i media (z występującymi w nich profesorami i publicystami).
Oczywiście, kiedy Karol Nawrocki komunikuje, że nie jest politykiem („polityczne emocje mnie przez 42 lata nie interesowały i nie będą”), stroi sobie żarty. Ale Polacy najwyraźniej to chcieli usłyszeć. Co to mówi o polskiej klasie politycznej? Do kogo wy macie pretensje? Czy wicepremier Krzysztof Gawkowski ma poczucie, że jest śmieszny, pokazując aplikację, która odlicza dni do końca kadencji Karola Nawrockiego? Z takim podejściem, niech od razu pomnoży tę liczbę razy dwa.
W historii decydujące jest długie trwanie. Nawrocki jest więc ceną, jaką muszą zapłacić ojcowie założyciele III RP. Inaczej: ludzie, którzy 6 sierpnia przyjechali do Warszawy, nie czuli, że są u siebie przez mniej więcej ostatnie 36 lat.
Kiedy Nawrocki przebacza, tembr jego głosu wskazuje na coś zupełnie innego. I dzieli Polskę na normalną i nie. To wszystko prawda. Można się oczywiście zafiksować na tym, że pohukuje – proszę bardzo, a można szukać sposobu na Alcybiadesa. Nie mam złudzeń, co wybiorą elity.
