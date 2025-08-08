Sejmowe wystąpienie Karola Nawrockiego było tromtadrackie. Zgubi się ten, kto będzie chciał policzyć, ile razy użył przymiotnika „polski”. Maniera mówienia o sobie w trzeciej liczbie i stadionowy okrzyk. Takie też dekorum. Pycha i grafomania. Ale błąd popełni ten, kto nie usłyszy w tym przemówieniu niczego więcej. Bo nosi ono znamiona politycznego geniuszu.

Reklama Reklama

Prezydent Karol Nawrocki: Nie ma Polski A i B

Wyobrażam sobie oburzenie totalnego antypisu, jakie wywoła zdanie, które napisałam wyżej. Krótko przed wyborami prezydenckimi jeden z profesorów historii pouczał mnie o tonie mojego felietonu (ironicznie pisałam o tym, czyja to będzie wina, jeśli Rafał Trzaskowski przegra). Grzmiał mniej więcej: „Co też pani wyrabia, przecież faszyzm nadchodzi”. I tyle z Polski – a zwracam się do ojców założycieli III Rzeczpospolitej – zrozumieliście. Czyli nic. Modna książka o ludowej historii na stoliku tego nie zmieni.

Zostawmy na chwilę przemówienie. Co szeroko rozumiane elity zobaczą na zdjęciach z zaprzysiężenia? Zapewne tylko zwiezionych – oczywiście pod przymusem – autokarami mieszkańców prowincji, gorzej od nich wykształconych, panie emerytki, itd. Ja zobaczyłam ludzi, którzy poczuli się u siebie. Dość warszawocentryzmu. Oto ludowy prezydent Polski. Bardziej niż Andrzej Duda. Intuicja nie zawiodła Jarosława Kaczyńskiego.

I teraz wróćmy do tego, co mówił Karol Nawrocki, a wysłuchałam tego przemówienia trzy razy: „Nie ma Polski A i B” (być może było to najważniejsze zdanie, które padło 6 sierpnia), a prezydenta wybiera naród – nie Warszawa i media (z występującymi w nich profesorami i publicystami).