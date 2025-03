Wybory prezydenckie 2025: Kim jest Krzysztof Stanowski? Kandydat obiecuje #zerokonkretów

W przemówieniu stylizowanym na odezwę do narodu stwierdził: „Stoję przed państwem nie po to, aby zostać prezydentem, bo nie mam ku temu kompetencji i doświadczenia. Nie jestem w stanie piastować tego urzędu z odpowiednią godnością i klasą. To zupełnie jak moi konkurenci, ale oni o tym nie wiedzą”.

Obietnice wyborcze Krzysztofa Stanowskiego: „okrągłe zero” i „#zerokonkretów”

Krzysztof Stanowski, tak jak wszystkie osoby deklarujące chęć startu w wyborach prezydenckich, musi zebrać pod swoją kandydaturą co najmniej 100 tys. podpisów. Czas na ich złożenie w Państwowej Komisji Wyborczej upływa 4 kwietnia. Odpowiadając na pytania o to, jak idzie mu zbieranie podpisów, w poście na X z 3 marca br. Stanowski poinformował, że na razie ma ich ok. 40 tys. Jednocześnie zapowiedział, że zbiórka dopiero ruszy pełną parą. „Tak jak mówiłem wcześniej, zbieranie podpisów, gdy na zewnątrz piździło, było nieludzkie, a ja w przeciwieństwie do moich kontrkandydatów jestem osobą wybitnie empatyczną. No ale teraz już nie piździ, tylko nadchodzi piękna wiosna, więc trzeba się za to zabrać. W ogóle ogarnąłem się z innymi tematami i teraz właśnie czas zająć się kampanią, bo przecież prezydentura się sama nie przegra”.

Twórca Kanału Zero zbiera podpisy m.in. za pośrednictwem strony https://stanowski2025.de/. Osoby wchodzące na stronę wita m.in. hasłem wyborczym „#zero konkretów”. Na stronie czytamy: „Krzysztof Jakub Stanowski wkracza do gry w wyborach prezydenckich 2025. Co obiecuje? Nic, czyli okrągłe ZERO konkretów. Chcesz pomóc zebrać 100 tys. podpisów i zostać częścią historii (przynajmniej polskiego internetu)? (…)”.

Kim jest Krzysztof Stanowski? Wiek, wykształcenie, kariera dziennikarska, życie prywatne

Krzysztof Stanowski urodził się 21 lipca 1982 r. w Warszawie. Jest absolwentem IX Liceum Ogólnokształcącego im. Klementyny Hoffmanowej. Rozpoczął studia na dziennikarstwie, ale ich nie ukończył. Jest żonaty, ma dwóch synów. Karierę zawodową rozpoczął jako dziennikarz sportowy. W wieku 14 lat trafił do „Przeglądu Sportowego”. Jako nastolatek pisał też teksty dla magazynu „Nasza Legia”. W 2002 r. był korespondentem „Przeglądu Sportowego” na Mistrzostwach Świata w Piłce Nożnej w Korei Południowej i Japonii. W 2005 r. został szefem działu piłkarskiego tej gazety. Na swoim koncie ma również współpracę z redakcjami „Super Expressu”, „Futbolu”, „Futbolnews”, TVP Sport czy Eleven Sports. Jego główną specjalizacją była piłka nożna.