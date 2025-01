Kandydaci na prezydenta 2025. Kto już zadeklarował start w wyborach prezydenckich?

Siedmiu mężczyzn i jedna kobieta zamierza powalczyć o fotel prezydenta Polski w wyborach, które zgodnie z zapowiedzią marszałka Sejmu odbędą się 18 maja 2025 roku. Lista nie jest jeszcze zamknięta.



Kto wystartuje w wyborach prezydenckich 2025? Lista kandydatów na prezydenta

Wybory prezydenckie zostaną formalnie zarządzone 15 stycznia. Wtedy ruszy oficjalnie kampania wyborcza. Do 24 marca należy zawiadomić Państwową Komisję Wyborczą o utworzeniu komitetu wyborczego. Kandydatów można zgłaszać do 4 kwietnia. Do tego czasu konieczne jest zebranie minimum 100 tys. podpisów z poparciem.

Udział w wyborach prezydenckich zadeklarowało jak dotąd ośmioro kandydatów. Główne siły polityczne w Polsce reprezentować będą prezydent Warszawy i wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej Rafał Trzaskowski, prezes Instytutu Pamięci Narodowej, popierany przez PiS Karol Nawrocki, marszałek Sejmu i lider Polski 2050 Szymon Hołownia, wicemarszałek Senatu, reprezentująca Lewicę Magdalena Biejat i jeden z liderów Konfederacji Sławomir Mentzen. Start w wyścigu o fotel prezydenta Polski zapowiedzieli również poseł koła Wolni Republikanie Marek Jakubiak, Marek Woch z Bezpartyjnych Samorządowców i przewodniczący Związkowej Alternatywy Piotr Szumlewicz. Co wiemy o potencjalnych kandydatach?

Rafał Trzaskowski. Kandydat Koalicji Obywatelskiej

Rafał Trzaskowski jest prezydentem Warszawy i wiceprzewodniczącym Koalicji Obywatelskiej. Posiada tytuł doktora nauk politycznych, zna pięć języków obcych. W latach 2009-2013 był posłem do Parlamentu Europejskiego. W rządzie Donalda Tuska pełnił funkcję ministra administracji i cyfryzacji, a w rządzie Ewy Kopacz był wiceministrem spraw zagranicznych ds. Unii Europejskiej. W wyborach na prezydenta Polski wystartuje po raz drugi. W 2020 roku w drugiej turze uzyskał wynik 48,97 proc. Rafał Trzaskowski ma 52 lata, jest żonaty, ma dwójkę dzieci.