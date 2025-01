Pierwsza tura 18 maja, a druga 1 czerwca: zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami w dniu pierwszego posiedzenia Sejmu w nowym roku marszałek Szymon Hołownia ogłosił termin wyborów prezydenckich. Formalnie zrobi to 15 stycznia. To jednak technikalia. Bo kampania ruszyła z kopyta. Co wobec tego realnie zmienia deklaracja marszałka Sejmu?

Czy pojawi się kandydat „trzeciej siły”?

Wraz z ogłoszeniem terminu wyborów poznajemy prezydencki kalendarz. To więc czas na zbieranie podpisów i zgłaszanie komitetów, ale nie tylko. Najważniejsze jest to, że do 4 kwietnia – czyli jeszcze przez blisko cztery miesiące – będzie można zgłaszać kandydatów. W dotychczasowej historii wyborów prezydenckich regułą było, że pretendent do najwyższego w Polsce urzędu wyłaniał się również spoza głównych sił politycznych. Po 2005 roku taki kandydat za każdym razem próbował rozbić duopol, który jest udziałem PiS i PO.

Czasu jest teoretycznie dużo. Ale biorąc pod uwagę, że do zorganizowania jest zbiórka podpisów – ich wymagana liczba to 100 tys., ale potrzebna jest tzw. górka – nie zostaje go już tak wiele.