Szymon Hołownia zapowiadał wcześniej, że kampania wyborcza w wyborach prezydenckich rozpocznie się 8 stycznia. Podkreślił jednocześnie, że zdecydował się na konsultację z Państwową Komisją Wyborczą. Sekretarz PKW Magdalena Pietrzak poinformowała, że komisja wydała stanowisko, zgodnie z którym marszałek Sejmu może zarządzić wybory najwcześniej 15 stycznia. Konstytucja stanowi, że wybory nie mogą być przeprowadzone w ciągu 90 dni po zakończeniu stanu nadzwyczajnego, a ten został wprowadzony przez rząd w związku z wrześniową powodzią i został zniesiony 16 października.

Z przepisów wynika, że głosowanie powinno odbyć się w jedną z czterech niedziel maja (4, 11, 18 lub 25 maja). Eksperci spekulowali, która z tych dat jest najbardziej prawdopodobna. Jeśli doszłoby do drugiej tury, to na głosowanie poszlibyśmy 18 lub 25 maja, bądź 1 lub 8 czerwca.

We wtorek Hołownia zadeklarował, że wyklucza możliwość zorganizowania wyborów prezydenckich w majówkę. - To by było zupełnie absurdalne i w poprzek demokracji – mówił w rozmowie z RMF FM.

- Natomiast chcę jeszcze raz porozmawiać o tym z przewodniczącym Marciniakiem. Decyzję ogłoszę jutro, a ostatecznie te wybory rozpiszę w przyszłą środę, formalnie je zarządzę. Mam nadzieję, że to szybko zostanie opublikowane i że już formalnie będzie mogła zacząć się kampania wyborcza - zapowiedział.