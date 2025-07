Deregulacja nie jest polityczna, a jednak wyborcy opozycji surowo ją oceniają

Poglądy Polaków na deregulację znacznie się różnią, gdy wziąć pod uwagę ich preferencje polityczne. Na pytanie o to, czy deregulacja usprawni działanie państwa, twierdząco odpowiedziało 54 proc. popierających obecnie rządzącą koalicję. Wśród wyborców, którzy głosowali na partie, które są dziś w opozycji, takie przekonanie wyraziło tylko 10 proc. badanych. Podobnie odsetek osób rozumiejących pojęcie deregulacji jest znacznie wyższy wśród wyborców koalicji (63 proc.), niż wśród popierających opozycję (42 proc.).

Taki słaby optymizm wśród wyborców ugrupowań opozycyjnych nie współgra jednak z wynikami głosowania nad deregulacyjnymi ustawami w Sejmie. W ubiegłym tygodniu posłowie uchwalili kilka takich ustaw (m.in. o informacji emerytalnej w aplikacji mObywatel), przy czym zazwyczaj uchwalano je jednogłośnie albo przy wstrzymaniu się opozycji od głosu.

Rzecznik rządu Adam Szłapka komentuje to krótko, stwierdzając, że ułatwienia życia nie mają barw politycznych. – Przygotowaliśmy 134 zmiany służące deregulacji, ale przed nami jeszcze sporo pracy. Postaramy się jak najszerzej informować o wszystkich tych zmianach upraszczających procedury zarówno dla przedsiębiorców, jak i zwykłych obywateli – mówi „Rzeczpospolitej” Szłapka.

Z badania wynika też, że pojęcie deregulacji jest najsłabiej rozpoznawalne dla osób w wieku 18-29 lat, bo tylko 34 proc. spośród nich poprawnie je zdefiniowało. Najlepiej to określenie jest znane w przedziale wiekowym 30-39 lat, gdzie aż 62 proc. wie, że chodzi o redukcję biurokracji.

Ludzie docenią deregulację, gdy zmiany zadziałają w praktyce

Czy takie wyniki oznaczają, że społeczeństwo wierzy w sens akcji deregulacyjnej społecznego zespołu Rafała Brzoski oraz rządu? Zdaniem Adama Szłapki wskaźniki wiedzy o deregulacji, a także przekonania o jej pozytywnej skuteczności można jeszcze poprawić. – To, co zrobiliśmy dotychczas, to dopiero początek. Z wielu rozmów, jakie wciąż odbywamy z przedsiębiorcami, wynika, że deregulacja jest ważna i potrzebna, i to dla wszystkich obywateli – mówi rzecznik rządu.