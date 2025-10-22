Strzały przed budynkiem parlamentu Serbii. „Motywy polityczne”

Do zdarzenia doszło w środę przed budynkiem parlamentu w Belgradzie, stolicy Serbii. Jak podają lokalne media, w miejscu, gdzie zbierają się zwolennicy prezydenta Serbii, postrzelono 57-letniego mężczyznę. Padło kilka strzałów, a chwilę później wybuchł pożar.

Strzały na terenie miasteczka namiotowego przed serbskim parlamentem

Serbskie media informują, że zatrzymano już mężczyznę, który podejrzany jest o atak. Z doniesień wynika, że 70-latek miał oddać strzały, a następnie podpalić namioty należące do zwolenników prezydenta Vuczicia.

Napastnik najpierw miał strzelić w nogę poszkodowanego 57-latka, a następnie wycelować w kierunku kanistra z benzyną. Podejrzany 70-latek, na którego powołuje się agencja Reutera, miał powiedzieć policji, że wniósł kanister z benzyną do jednego z namiotów, gdyż „namioty go irytowały”. – Zrobiłem to, żeby oni (policja – red.) mnie zabili. Nie znałem nikogo przebywającego w namiotach. Pochodzę z Belgradu i to (namioty – red.) mnie denerwuje, nie podoba mi się okupacja centrum miasta – stwierdził.

Vuczić o strzelaninie przed parlamentem: Okrutny akt terroru

Do sprawy odniósł się już prezydent Vuczić, który podkreślił, że „popełniono okrutny akt terroru wobec ludzi i mienia”. – Nie ma wątpliwości, że za tym wszystkim stały motywy polityczne – powiedział. – To cud że w ciągu ostatnich jedenastu miesięcy nie odnotowaliśmy żadnych ofiar śmiertelnych – powiedział, odnosząc się do trwających od roku protestów przeciwko jego rządom.