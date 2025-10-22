Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Strzały przed budynkiem parlamentu Serbii. „Motywy polityczne”

Przed budynkiem parlamentu Serbii w Belgradzie postrzelono 57-letniego mężczyznę. - Nie ma wątpliwości, że za tym wszystkim stały motywy polityczne - zaznaczył prezydent Vuczić.

Publikacja: 22.10.2025 19:21

Strzały przed budynkiem parlamentu Serbii. „Motywy polityczne”

Foto: REUTERS/Marina Jankulovic

Ada Michalak

Do zdarzenia doszło w środę przed budynkiem parlamentu w Belgradzie, stolicy Serbii. Jak podają lokalne media, w miejscu, gdzie zbierają się zwolennicy prezydenta Serbii, postrzelono 57-letniego mężczyznę. Padło kilka strzałów, a chwilę później wybuchł pożar.  

Czytaj więcej

Protesty w Serbii: Prezydent Vučić traci kraj
Polityka
Protesty w Serbii: Prezydent Vučić traci kraj

Strzały na terenie miasteczka namiotowego przed serbskim parlamentem 

Serbskie media informują, że zatrzymano już mężczyznę, który podejrzany jest o atak. Z doniesień wynika, że 70-latek miał oddać strzały, a następnie podpalić namioty należące do zwolenników prezydenta Vuczicia.

Napastnik najpierw miał strzelić w nogę poszkodowanego 57-latka, a następnie wycelować w kierunku kanistra z benzyną. Podejrzany 70-latek, na którego powołuje się agencja Reutera, miał powiedzieć policji, że wniósł kanister z benzyną do jednego z namiotów, gdyż „namioty go irytowały”. – Zrobiłem to, żeby oni (policja – red.) mnie zabili. Nie znałem nikogo przebywającego w namiotach. Pochodzę z Belgradu i to (namioty – red.) mnie denerwuje, nie podoba mi się okupacja centrum miasta – stwierdził. 

Vuczić o strzelaninie przed parlamentem: Okrutny akt terroru 

Do sprawy odniósł się już prezydent Vuczić, który podkreślił, że „popełniono okrutny akt terroru wobec ludzi i mienia”. – Nie ma wątpliwości, że za tym wszystkim stały motywy polityczne – powiedział. – To cud że w ciągu ostatnich jedenastu miesięcy nie odnotowaliśmy żadnych ofiar śmiertelnych – powiedział, odnosząc się do trwających od roku protestów przeciwko jego rządom.

Reklama
Reklama

Zdarzenie skomentował także minister zdrowia Zlatibor Loncar, który poinformował, że postrzelony mężczyzna ma poważne obrażenia i wymaga pilnej operacji.

Czytaj więcej

Sowita zniżka Gazpromu dla Serbii. To nagroda za wierność
Gaz
Sowita zniżka Gazpromu dla Serbii. To nagroda za wierność

Demonstranci wychodzą na ulice serbskich miast

Od ponad pół roku demonstranci wychodzą na ulice serbskich miast, żądając przedterminowych wyborów. Masowe niezadowolenie z rządów Vuczicia i jego partii wylało się na ulice miast w listopadzie 2024 roku, po katastrofie budowlanej w Nowym Sadzie. Zawalił się tam świeżo zbudowany dach nad wejściem do budynku dworca kolejowego, w wyniku czego zginęło 15 osób.

W powszechnej opinii fuszerka chińskiej firmy budowlanej możliwa była z powodu korupcji rządzących. Od pierwszych manifestacji jesienią ubiegłego roku protestujący domagali się osądzenia winnych. Śledztwo trwa do tej pory, nikomu nie postawiono zarzutów.

Przeciąganie się śledztwa i starcia z policją na kolejnych demonstracjach zradykalizowały protest. Z początkiem wiosny demonstranci zaczęli żądać przedterminowych wyborów, przede wszystkim prezydenckich. Kadencja Vuczicia kończy się w 2027 r. wtedy też w Belgradzie odbędzie się wystawa Expo. prezydent chce, by jej sukces był ostatnim akordem prezydentury.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Polityka Przestępczość Miejsca Regiony Europa Serbia

Do zdarzenia doszło w środę przed budynkiem parlamentu w Belgradzie, stolicy Serbii. Jak podają lokalne media, w miejscu, gdzie zbierają się zwolennicy prezydenta Serbii, postrzelono 57-letniego mężczyznę. Padło kilka strzałów, a chwilę później wybuchł pożar.  

Strzały na terenie miasteczka namiotowego przed serbskim parlamentem 

Pozostało jeszcze 89% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Lotnisko w Wilnie
Przestępczość
Balony z papierosami nad Litwą. Przemytnicy czy służby Putina i Łukaszenki?
Bank Pekao uczy cyberodporności
Materiał Promocyjny
Bank Pekao uczy cyberodporności
Balony zakłóciły funkcjonowanie lotniska w Wilnie
Przestępczość
Lotnisko w Wilnie nie działało przez całą noc. Nietypowy powód
Członek policyjnego zespołu śledczego przy oknie, przez które przestępcy prawdopodobnie dostali się
Przestępczość
Przedmioty skradzione z Luwru nie były ubezpieczone. Podano materialną wartość łupu
Wielka kradzież w Paryżu. Luwr okazał się bezbronny
Przestępczość
Wielka kradzież w Paryżu. Luwr okazał się bezbronny
Stacje ładowania dla ciężarówek pilnie potrzebne
Materiał Promocyjny
Stacje ładowania dla ciężarówek pilnie potrzebne
Muzeum Luwr w Paryżu
Przestępczość
Włamanie do Luwru. Wiadomo, co ukradli złodzieje
Nowy Ursus to wyjątkowy projekt mieszkaniowy w historii Ronsona
Materiał Promocyjny
Nowy Ursus to wyjątkowy projekt mieszkaniowy w historii Ronsona
Reklama
Reklama
e-Wydanie