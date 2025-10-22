Strzały przed budynkiem parlamentu Serbii. „Motywy polityczne”

Aktualizacja: 22.10.2025 19:39 Publikacja: 22.10.2025 19:21
Foto: REUTERS/Marina Jankulovic
Do zdarzenia doszło w środę przed budynkiem parlamentu w Belgradzie, stolicy Serbii. Jak podają lokalne media, w miejscu, gdzie zbierają się zwolennicy prezydenta Serbii, postrzelono 57-letniego mężczyznę. Padło kilka strzałów, a chwilę później wybuchł pożar.
Czytaj więcej
Od ponad pół roku demonstranci wychodzą na ulice serbskich miast, żądając przedterminowych wyboró...
Serbskie media informują, że zatrzymano już mężczyznę, który podejrzany jest o atak. Z doniesień wynika, że 70-latek miał oddać strzały, a następnie podpalić namioty należące do zwolenników prezydenta Vuczicia.
Napastnik najpierw miał strzelić w nogę poszkodowanego 57-latka, a następnie wycelować w kierunku kanistra z benzyną. Podejrzany 70-latek, na którego powołuje się agencja Reutera, miał powiedzieć policji, że wniósł kanister z benzyną do jednego z namiotów, gdyż „namioty go irytowały”. – Zrobiłem to, żeby oni (policja – red.) mnie zabili. Nie znałem nikogo przebywającego w namiotach. Pochodzę z Belgradu i to (namioty – red.) mnie denerwuje, nie podoba mi się okupacja centrum miasta – stwierdził.
Do sprawy odniósł się już prezydent Vuczić, który podkreślił, że „popełniono okrutny akt terroru wobec ludzi i mienia”. – Nie ma wątpliwości, że za tym wszystkim stały motywy polityczne – powiedział. – To cud że w ciągu ostatnich jedenastu miesięcy nie odnotowaliśmy żadnych ofiar śmiertelnych – powiedział, odnosząc się do trwających od roku protestów przeciwko jego rządom.
Zdarzenie skomentował także minister zdrowia Zlatibor Loncar, który poinformował, że postrzelony mężczyzna ma poważne obrażenia i wymaga pilnej operacji.
Czytaj więcej
W miarę jak ubywa chętnych na rosyjski gaz, rośnie zniżka, którą Gazprom kusi klientów. Serbia to...
Od ponad pół roku demonstranci wychodzą na ulice serbskich miast, żądając przedterminowych wyborów. Masowe niezadowolenie z rządów Vuczicia i jego partii wylało się na ulice miast w listopadzie 2024 roku, po katastrofie budowlanej w Nowym Sadzie. Zawalił się tam świeżo zbudowany dach nad wejściem do budynku dworca kolejowego, w wyniku czego zginęło 15 osób.
W powszechnej opinii fuszerka chińskiej firmy budowlanej możliwa była z powodu korupcji rządzących. Od pierwszych manifestacji jesienią ubiegłego roku protestujący domagali się osądzenia winnych. Śledztwo trwa do tej pory, nikomu nie postawiono zarzutów.
Przeciąganie się śledztwa i starcia z policją na kolejnych demonstracjach zradykalizowały protest. Z początkiem wiosny demonstranci zaczęli żądać przedterminowych wyborów, przede wszystkim prezydenckich. Kadencja Vuczicia kończy się w 2027 r. wtedy też w Belgradzie odbędzie się wystawa Expo. prezydent chce, by jej sukces był ostatnim akordem prezydentury.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Do zdarzenia doszło w środę przed budynkiem parlamentu w Belgradzie, stolicy Serbii. Jak podają lokalne media, w miejscu, gdzie zbierają się zwolennicy prezydenta Serbii, postrzelono 57-letniego mężczyznę. Padło kilka strzałów, a chwilę później wybuchł pożar.
Czy to rzeczywiście przemytnicy sparaliżowali pracę lotniska w Wilnie? Z problemem mierzy się też Polska. – Prze...
„Człowiek to najlepszy firewall” – to hasło tegorocznej konferencji Akademii cyberPEKAO – wydarzenia edukacyjnego zorganizowanego przez Bank Pekao S.A. Spotkanie było poświęcone jednemu z najważniejszych współczesnych wyzwań: jak budować odporność na cyberzagrożenia?
Lotnisko w Wilnie musiało zawiesić działanie w nocy z 21 na 22 października. Funkcjonowanie lotniska zakłóciło p...
Prokurator generalna Paryża, Laure Beccuau, podała wstępną wartość przedmiotów, skradzionych w niedzielny porane...
Sześć lat temu Francja nie zdołała ochronić przed pożarem katedry Notre Dame. Teraz nie potrafiła zabezpieczyć L...
Rozbudowa szybkich sieci ładowania jest szczególnie ważna dla wzrostu sprzedaży samochodów ciężarowych, bez których trudno myśleć o dekarbonizacji – ocenia Małgorzata Kulis, dyrektor zarządzająca Volvo Trucks Polska.
Muzeum Luwr w Paryżu poinformowało, że będzie zamknięte. Minister kultury Francji Rachida Dati potwierdziła, że...
Chcemy, żeby Nowy Ursus był czymś więcej niż projektem na 1,5 tys. mieszkań, żeby każdy nabywca otrzymywał więcej niż sam lokal - całe doświadczenie życia w dobrze zaprojektowanej przestrzeni - mówi Boaz Haim, prezes spółki Ronson Development.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas