Była szefowa dyplomacji UE Federica Mogherini zatrzymana

Z tego artykułu się dowiesz: Kim jest Federica Mogherini i jakie stanowiska pełniła w Unii Europejskiej?

Co było przyczyną zatrzymania byłej szefowej dyplomacji UE i innych osób?

Jakie działania podjęła Europejska Prokuratura Generalna w związku z tym śledztwem?

Jakie są podejrzenia wobec zatrzymanych osób i jakie przestępstwa mogą być im zarzucane?

W jakie instytucje były zaangażowane w śledztwo i przeszukania przez Prokuraturę?

Europejska Prokuratura Generalna (EPPO), niezależny organ UE, poinformowała o przeszukaniach, przeprowadzonych we wtorek w brukselskiej służbie dyplomatycznej Unii Europejskiej (ESDZ) oraz w kilku budynkach Kolegium Europejskiego w Brugii w ramach śledztwa dotyczącego możliwych oszustw przy wykorzystaniu funduszy UE.

W sumie w tej sprawie zatrzymano trzy osoby. Jedną z nich jest rektor Kolegium Europejskiego, Federica Mogherini. Była wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej przebywa obecnie w areszcie policyjnym – podaje dziennik „Le Soir”, powołując się na własne informacje z wiarygodnego źródła.

„Le Soir” podaje, że zatrzymany został także włoski dyplomata Stefano Sannino, były sekretarz generalny Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych w latach 2021–2025.