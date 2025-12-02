Była szefowa dyplomacji UE Federica Mogherini zatrzymana

Aktualizacja: 02.12.2025 14:35 Publikacja: 02.12.2025 14:00
Federica Mogherini
Foto: PAP/EPA/Olivier Matthys
Europejska Prokuratura Generalna (EPPO), niezależny organ UE, poinformowała o przeszukaniach, przeprowadzonych we wtorek w brukselskiej służbie dyplomatycznej Unii Europejskiej (ESDZ) oraz w kilku budynkach Kolegium Europejskiego w Brugii w ramach śledztwa dotyczącego możliwych oszustw przy wykorzystaniu funduszy UE.
W sumie w tej sprawie zatrzymano trzy osoby. Jedną z nich jest rektor Kolegium Europejskiego, Federica Mogherini. Była wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej przebywa obecnie w areszcie policyjnym – podaje dziennik „Le Soir”, powołując się na własne informacje z wiarygodnego źródła.
„Le Soir” podaje, że zatrzymany został także włoski dyplomata Stefano Sannino, były sekretarz generalny Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych w latach 2021–2025.
Mogherini, włoska polityczka i dyplomatka, jest obecnie rektorką Kolegium Europejskiego. Sprawowała funkcję wysokiej przedstawicielki ds. zagranicznych i obronnych UE w latach 2014-2019. Kolegium Europejskie to instytucja szkolnictwa wyższego, która kształci wielu europejskich urzędników. Śledczy starają się ustalić, „czy Kolegium Europejskie lub jego przedstawiciele zostali z wyprzedzeniem poinformowani o kryteriach wyboru” w ramach przetargu ogłoszonego przez służbę dyplomatyczną UE na program szkoleniowy.
Prokuratura Europejska podaje, że podejrzenia dotyczą lat 2021-2022 i obejmują możliwe oszustwa przy udzielaniu zamówień publicznych, korupcję, konflikt interesów i naruszenie tajemnicy zawodowej.
Śledztwo prowadzi sędzia śledczy z Flandrii Zachodniej, belgijskiej prowincji, w której leży Brugia. Przeszukania przeprowadziła belgijska policja federalna. Przed tą operacją policyjną Europejska Prokuratura Generalna wnioskowała o uchylenie immunitetu kilku podejrzanych, co zostało uwzględnione – podkreśliła Prokuratura Generalna, nie podając jednak żadnych nazwisk ani stanowisk.
W rozmowie z agencją AFP anonimowy wysoki unijny urzędnik potwierdził, że brukselska służba dyplomatyczna była jednym z celów operacji policyjnej z powodu „działań sięgających poprzednich kadencji”, zanim Kaja Kallas objęła urząd Wysokiego Przedstawiciela do Spraw Zagranicznych pod koniec 2024 r.
Informację o zatrzymaniu potwierdziła rzeczniczka Komisji Europejskiej Anitta Hipper. - Możemy potwierdzić, że policja była dziś w budynkach Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (ESDZ) - powiedziała. Na czele ESDZ stoi wysoki przedstawiciel ds. zagranicznych i obronnych, który sprawuje jednocześnie funkcję wiceprzewodniczącego KE.
Według Hipper przeszukania są częścią trwającego śledztwa w sprawie działań, do których doszło za poprzedniej kadencji KE. W latach 2019-24 stanowisko wysokiego przedstawiciela zajmował Hiszpan Josep Borrell; obecnie funkcję tę sprawuje Estonka Kaja Kallas.
Europejska Prokuratura Generalna (EPPO), oficjalnie ustanowiona w 2021 r., to niezależny organ UE, którego zadaniem jest zwalczanie oszustw na szkodę funduszy Unii i wszelkich innych przestępstw naruszających jej interesy finansowe (korupcja, pranie pieniędzy, transgraniczne oszustwa związane z VAT).
Źródło: rp.pl
