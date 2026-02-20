Jakich przestępstw w ubiegłym roku dopuszczali się w Polsce obcokrajowcy?

Główny problem z przestępczością obcokrajowców to wciąż jazda w stanie nietrzeźwym – dotyczyło to w ubiegłym roku 3 949 osób. I chociaż jest to spadek o 265 pijanych kierowców wobec 2024 r., to poprawa jest iluzoryczna. Bo jednocześnie więcej osób prowadziło, chociaż nie powinno.

I tak, o jedną czwartą – z 978 osób do 1236 osób wzrosła liczba obcokrajowców, którzy jechali mając sądowy zakaz. Do tego 350 osób (to wzrost o połowę), prowadziło przy cofniętych uprawnieniach do kierowania. Rekordzista w Gniewkowie (kujawsko-pomorskie) kierował autem mając 2,5 promila i dodatkowo pięć czynnych sądowych zakazów, z których ostatni upływał mu w 2033 r. W Polsce przebywał nielegalnie.

Policja przyznaje, że tacy kierowcy są zmorą. – Wykazują kompletny brak poszanowania przepisów i z żadnych kar nie wyciągają nauczki – wskazują funkcjonariusze drogówki.

Cudzoziemcy spowodowali w ubiegłym roku 452 wypadki – o niemal 100 więcej niż rok wcześniej.

Nasiliły się też ich problemy z narkotykami. Zarzuty głównie za ich posiadanie dostało 2158 osób – to o 259 więcej niż rok wcześniej. Po jeździe z promilami jest to najczęściej popełniane przestępstwo. Mniej było podejrzanych o kradzieże i włamania, za to o połowę wzrosło grono obcokrajowców dokonujących oszustw – z 676 osób do 996 – trzy czwarte sprawców stanowili Ukraińcy.

Na taki obraz mogły wpłynąć oszustwa internetowe – metodą na bankowca i inwestycje. Proceder opanowali ukraińscy przestępcy, którzy lokują call center w Kijowie i Odessie, a ofiary naciągają w Polsce. W jednej ze spraw, gdzie 1500 osób straciło 75 mln zł, grupą kierowali oszuści powiązani z wymiarem sprawiedliwości i z ukraińską polityką.