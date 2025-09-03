– Dobrze, że jest kontynuowana polityka zero tolerancji dla cudzoziemców naruszających prawo, powinna być stosowana i w Polsce, i w obrębie całej Unii Europejskiej. Jeżeli się przymyka oko i nie wykonuje deportacji osób, które łamią prawo, nawet przepisy porządkowe, to później skutkuje to rosnącą przestępczością ze strony cudzoziemców. A wystarczy, że mamy sporą przestępczość naszych obywateli – ocenia gen. Adam Rapacki, były wiceszef MSWiA, twórca policyjnego CBŚ.

Wcześniej, polskie służby informowały o natychmiastowych deportacjach 63 Ukraińców i Białorusinów, którzy wywołali zamieszki i skandal podczas koncertu Maxa Korzha na Stadionie Narodowym – 13 z nich (na razie) zostało deportowanych przymusowo. Czy pokazowe deportacje a także większa ich liczba jest potrzebna?

– To ważny środek, przez lata trochę zapomniany i zaniedbywany jako narzędzie reakcji państwa w przypadkach niestosowania przez cudzoziemców przestrzegania reguł prawa w państwie pobytu – mówi w rozmowie z „Rzeczpospolitą” płk Jacek Mąka, były wiceszef ABW. I dodaje: – Można powiedzieć, że teraz przychodzi czas koniecznej reakcji na zdarzenia z przeszłości, które skutkowały masowym, nie do końca kontrolowanym napływem cudzoziemców do naszego kraju. Mam na myśli zwłaszcza napływ obcokrajowców w ramach tzw. handlu wizami, jak i falą uchodźców z Ukrainy po agresji Rosji na ten kraj. Po kilku latach te sytuacje z przeszłości skutkują wzrastającą kryminalizacją, enklawizacją struktur przestępczych niektórych nacji, zwłaszcza Gruzinów. Nie hamletyzując – teraz jest kluczowy moment, by aparat naszego państwa zadziałał skutecznie, by te negatywne zjawiska nie wymknęły się spod kontroli – tłumaczy.

Płk Mąka zastrzega jednak, żeby nie były to tylko deportacje chwilowe i na pokaz. – Ważne jest, by wydalenia cudzoziemców wynikały z przyjętej, określonej strategii, a nie były dziełem tzw. akcyjności aparatu państwa, tak jak to trochę miało miejsce w związku z reakcją na zachowania cudzoziemców w trakcie koncertu muzycznego w Warszawie, nomen omen w języku rosyjskim – podkreśla.

Rejestr cudzoziemców niepożądanych. Królują obywatele sześciu państw

Dane wydalonych Ukraińców – jak podało MSWiA – umieszczono w wykazie osób niepożądanych na terenie Polski prowadzonym przez szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców. Jak wynika z danych zebranych przez ten urząd dla „Rzeczpospolitej”, w tym roku do końca czerwca na listę osób niepożądanych wpisano już 31 tys. cudzoziemców – to dwa razy więcej niż jeszcze cztery lata temu (kiedy było ich 16 tys.) i prawie tyle, ile w całym ubiegłym roku.