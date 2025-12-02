Zadośćuczynienie dla polskich ofiar wojny. Co proponowały Niemcy?

Z tego artykułu się dowiesz: Jakie propozycje dotyczące zadośćuczynień dla polskich ofiar wojny zostały przedłożone przez niemiecki rząd?

Jakie stanowisko reprezentował Donald Tusk w kwestii zadośćuczynień dla ofiar zbrodni nazistowskich?

Jakie były rozbieżności w negocjacjach pomiędzy Polską a Niemcami dotyczących formy wypłat odszkodowań?

Jakie były reakcje i komentarze ze strony polskich polityków na temat wypowiedzi Donalda Tuska?

Jakie kroki planuje podjąć polski rząd w przypadku braku reakcji ze strony Niemiec w sprawie zadośćuczynienia?

Na konferencji, która odbyła się po rozmowach w cztery oczy między Donaldem Tuskiem a Friedrichem Merzem, poruszono kwestie reparacji wojennych, zwrotu dóbr kultury oraz odszkodowań dla żyjących ofiar niemieckich zbrodni wojennych.

Reklama Reklama

W zakresie zwrotu dóbr kultury potwierdzono, że Niemcy dokonają zwrotu archiwów Zakonu Krzyżackiego oraz cennych artefaktów, w tym 14-wiecznej rzeźby głowy św. Jakuba Starszego, skradzionej z zamku w Malborku. Ma to być gest o „przełomowym charakterze” w stosunkach polsko-niemieckich, który ma symbolicznie zamknąć pewien etap historycznych sporów.

Tusk ponagla Niemcy

Donald Tusk powiedział w Berlinie, że Polska nie rezygnuje z domagania się zadośćuczynienia dla żyjących ofiar nazistowskich zbrodni. Ofiar, których liczba z roku na rok maleje, sięgając obecnie około 50 tys. osób.