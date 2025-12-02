Rzeczpospolita
Zadośćuczynienie dla polskich ofiar wojny. Co proponowały Niemcy?

Podczas poniedziałkowych konsultacji rządowych między Polską i Niemcami, oprócz ustalenia priorytetów we współpracy i ogłoszenia decyzji zwrotu przez Niemcy zrabowanych dóbr kultury, poruszono też kwestię zadośćuczynienia dla żyjących ofiar zbrodni nazistowskich. Onet ustalił, co zaproponował rząd kanclerza Merza.

Publikacja: 02.12.2025 19:48

Foto: Reuters

Agnieszka Kazimierczuk

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie propozycje dotyczące zadośćuczynień dla polskich ofiar wojny zostały przedłożone przez niemiecki rząd?
  • Jakie stanowisko reprezentował Donald Tusk w kwestii zadośćuczynień dla ofiar zbrodni nazistowskich?
  • Jakie były rozbieżności w negocjacjach pomiędzy Polską a Niemcami dotyczących formy wypłat odszkodowań?
  • Jakie były reakcje i komentarze ze strony polskich polityków na temat wypowiedzi Donalda Tuska?
  • Jakie kroki planuje podjąć polski rząd w przypadku braku reakcji ze strony Niemiec w sprawie zadośćuczynienia?

Na konferencji, która odbyła się po rozmowach w cztery oczy między Donaldem Tuskiem a Friedrichem Merzem,  poruszono kwestie reparacji wojennych, zwrotu dóbr kultury oraz odszkodowań dla żyjących ofiar niemieckich zbrodni wojennych.

W zakresie zwrotu dóbr kultury potwierdzono, że Niemcy dokonają zwrotu archiwów Zakonu Krzyżackiego oraz cennych artefaktów, w tym 14-wiecznej rzeźby głowy św. Jakuba Starszego, skradzionej z zamku w Malborku. Ma to być gest o „przełomowym charakterze” w stosunkach polsko-niemieckich, który ma symbolicznie zamknąć pewien etap historycznych sporów.

Tusk ponagla Niemcy

Donald Tusk powiedział w Berlinie, że Polska nie rezygnuje z domagania się zadośćuczynienia dla żyjących ofiar nazistowskich zbrodni. Ofiar, których liczba z roku na rok maleje, sięgając obecnie około 50 tys. osób.  

Tusk stanowczo powiedział, że jeśli Niemcy nie podejmą szybko konkretnych decyzji w tej sprawie, polski rząd weźmie na swoje barki wsparcie dla ocalałych i wypłaci je z polskich funduszy.

– Pospieszcie się, jeśli  naprawdę chcecie wykonać taki gest - powiedział Donald Tusk.

Kulisy negocjacji. Rozbieżności w stanowiskach

Onet ustalił, co stanowi punkt sporny w negocjacjach dotyczący zadośćuczynienia dla ofiar. 

Z ustaleń portalu wynika, że niemiecki rząd już przed rokiem zaproponował kwotę zadośćuczynienia dla każdej z żyjących ofiar.  Miało to być 10 tys. euro dla każdej z nich, wypłaconych jednorazowo. 

Polski rząd z kolei domagał się, aby takie odszkodowanie było wypłacane każdej z ofiar corocznie. Ta propozycja nie doczekała się odpowiedzi strony niemieckiej.

W rozmowie z Onetem przewodniczący rady fundacji Polsko-Niemieckie Pojednanie, Jakub Deka, przekazał, że ostatnie negocjacje dotyczyły pomocy w wysokości około 10 tys. zł rocznie, wypłacanych w formie rat miesięcznych, kwartalnych lub półrocznych.

Prawica oburzona deklaracją Tuska

Zapowiedź premiera, że w przypadku braku decyzji Niemiec rząd zdecyduje o wypłacie zadośćuczynienia dla ofiar z polskich środków, oburzyła polityków Prawa i Sprawiedliwości.

Krótko po tej zapowiedzi prezes Jarosław Kaczyński zamieścił emocjonalny wpis w mediach społecznościowych. „Aż nie chce się wierzyć!  Polski premier w Berlinie mówi o wsparciu dla bezpośrednich ofiar niemieckiego nazizmu z polskiego budżetu? Tusk chce pieniędzmi polskich obywateli spłacać niemieckie zbrodnie??” - napisał Kaczyński.

W ślady prezesa poszedł europoseł Patryk Jaki. „Po dwóch latach rządów Tuska wreszcie mamy jakiś sukces. Okazuje się, że sami sobie wypłacimy reparacje. Brawo!” - ironizował Jaki.

