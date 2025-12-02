Zadośćuczynienie dla polskich ofiar wojny. Co proponowały Niemcy?

Aktualizacja: 02.12.2025 22:26 Publikacja: 02.12.2025 19:48
Donald Tusk i Friedrich Merz
Foto: Reuters
Na konferencji, która odbyła się po rozmowach w cztery oczy między Donaldem Tuskiem a Friedrichem Merzem, poruszono kwestie reparacji wojennych, zwrotu dóbr kultury oraz odszkodowań dla żyjących ofiar niemieckich zbrodni wojennych.
W zakresie zwrotu dóbr kultury potwierdzono, że Niemcy dokonają zwrotu archiwów Zakonu Krzyżackiego oraz cennych artefaktów, w tym 14-wiecznej rzeźby głowy św. Jakuba Starszego, skradzionej z zamku w Malborku. Ma to być gest o „przełomowym charakterze” w stosunkach polsko-niemieckich, który ma symbolicznie zamknąć pewien etap historycznych sporów.
Donald Tusk powiedział w Berlinie, że Polska nie rezygnuje z domagania się zadośćuczynienia dla żyjących ofiar nazistowskich zbrodni. Ofiar, których liczba z roku na rok maleje, sięgając obecnie około 50 tys. osób.
Czytaj więcej
„Tusk chce pieniędzmi polskich obywateli spłacać niemieckie zbrodnie” – czytamy na oficjalnym pro...
Tusk stanowczo powiedział, że jeśli Niemcy nie podejmą szybko konkretnych decyzji w tej sprawie, polski rząd weźmie na swoje barki wsparcie dla ocalałych i wypłaci je z polskich funduszy.
– Pospieszcie się, jeśli naprawdę chcecie wykonać taki gest - powiedział Donald Tusk.
Onet ustalił, co stanowi punkt sporny w negocjacjach dotyczący zadośćuczynienia dla ofiar.
Z ustaleń portalu wynika, że niemiecki rząd już przed rokiem zaproponował kwotę zadośćuczynienia dla każdej z żyjących ofiar. Miało to być 10 tys. euro dla każdej z nich, wypłaconych jednorazowo.
Czytaj więcej
Dwa przewroty kopernikańskie na jednej konferencji prasowej. Jeden oficjalnie wymieniony przez Do...
Polski rząd z kolei domagał się, aby takie odszkodowanie było wypłacane każdej z ofiar corocznie. Ta propozycja nie doczekała się odpowiedzi strony niemieckiej.
W rozmowie z Onetem przewodniczący rady fundacji Polsko-Niemieckie Pojednanie, Jakub Deka, przekazał, że ostatnie negocjacje dotyczyły pomocy w wysokości około 10 tys. zł rocznie, wypłacanych w formie rat miesięcznych, kwartalnych lub półrocznych.
Czytaj więcej
Konsultacje międzyrządowe w Berlinie w poniedziałek nie przyniosą przełomu. Donald Tusk jest spar...
Zapowiedź premiera, że w przypadku braku decyzji Niemiec rząd zdecyduje o wypłacie zadośćuczynienia dla ofiar z polskich środków, oburzyła polityków Prawa i Sprawiedliwości.
Krótko po tej zapowiedzi prezes Jarosław Kaczyński zamieścił emocjonalny wpis w mediach społecznościowych. „Aż nie chce się wierzyć! Polski premier w Berlinie mówi o wsparciu dla bezpośrednich ofiar niemieckiego nazizmu z polskiego budżetu? Tusk chce pieniędzmi polskich obywateli spłacać niemieckie zbrodnie??” - napisał Kaczyński.
W ślady prezesa poszedł europoseł Patryk Jaki. „Po dwóch latach rządów Tuska wreszcie mamy jakiś sukces. Okazuje się, że sami sobie wypłacimy reparacje. Brawo!” - ironizował Jaki.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Kontrowersyjne zachowania, awans do elitarnej jednostki policji, a w finale wpadka z mefedronem i zwolnienie – u...
Za ustawą o ochronie zwierząt, której podpisania odmówił Karol Nawrocki, głosował m.in. prezes PiS Jarosław Kacz...
– Wypłacanie odszkodowań żyjącym ofiarom II wojny światowej to przede wszystkim obowiązek Niemiec, czyli państwa...
- Wszyscy już mówią o kryptoaferze. I nic dziwnego - mówił rozpoczynając wtorkowe posiedzenie rządu premier Dona...
Dzięki Funduszom Europejskim dla Polski Wschodniej (FEPW) firmy z tego regionu mają nowe możliwości na finansowanie innowacyjnych pomysłów. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oferuje startupom w Polsce Wschodniej dostęp do siedmiu Platform startowych, które dają realne wsparcie lokalnych biznesów i zwiększenie konkurencyjność przedsiębiorstw. Są to partnerstwa ośrodków innowacji dające darmowe, kompleksowe programy wsparcia startupów od momentu rejestracji spółki.
– Uważam, że prezydent powinien wetować więcej – mówił w rozmowie z Radiem Plus Krzysztof Bosak, jeden z liderów...
Robotyzacja procesów budowlanych przestała być futurystyczną wizją. Staje się realnym narzędziem, które można zastosować tu i teraz. Na współczesnym placu budowy rola człowieka będzie się zmieniać – mówi Mirosław Rzeszutko, Head of Product Management w firmie wienerberger.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas