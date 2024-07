Na listę sankcji wpisano również inną warszawską spółkę Reiven Technologies Polska zajmującą się sprzedażą hurtową sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego. Większościowym właścicielem jest jej prezes Błażej Reiss. Zdaniem KAS „podmiot uczestniczy w procederze omijania środków ograniczających polegającym na wywozie towarów podwójnego zastosowania tzw. Common High Priority (CHP) do Federacji Rosyjskiej za pośrednictwem podmiotów z Kazachstanu oraz Chin”. KAS ustaliła, że towary kupione od warszawskiej spółki z Kazachstanu i Chin (części do urządzeń do automatycznego przetwarzania danych – przyp. aut.) importował podmiot rosyjski z siedzibą w Pawłowsku/Petersburgu. „Właścicielem rosyjskiej firmy jest ta sama osoba, co Reiven Technologies Polska sp. z o.o., czyli Błażej Bernard Reiss. Dyrektorem generalnym rosyjskiej spółki jest Patrycja Joanna Reiss, która jest powiązana rodzinnie z Błażejem Bernardem Reiss (małżonka)” – czytamy w decyzji o wpisaniu na polską listę sankcyjną.

Dość omijania sankcji

Ściganie firm, które omijają obostrzenia UE przeciwko Rosji i Białorusi, to efekt nowelizacji szeregu ustaw, które w tym roku wprowadziły wszystkie kraje UE, w tym w czerwcu Polska. Nowe uprawnienia, w tym śledzenia, gdzie zgłoszony towar eksportowany z naszego kraju finalnie trafił, zyskała KAS. Przedsiębiorcy obecnie muszą zagwarantować organom celnym, że eksportowane przez nich towary przechodzące przez Rosję lub Białoruś tranzytem nie podlegają sprzedaży w tych krajach. Organy celno-skarbowe mogą obecnie zająć towar naruszający przepisy sankcyjne i wystąpić o orzeczenie jego przepadku na rzecz Skarbu Państwa, a szef KAS – obłożyć karą nawet do 20 mln zł za niedostosowanie się do obostrzeń. Rząd lada dzień ma ogłosić także listę państw objętych wystąpieniem ryzyka udziału w obchodzeniu sankcji. Ma się na niej znaleźć między innymi Kazachstan, któremu po wybuchu wojny w Ukrainie wzrósł eksport drewna i produktów z drewna do państw UE, chociaż państwo to nie posiada wystarczających zasobów tego surowca. Jak pisała „Rz”, wiele rosyjskich firm po wybuchu wojny przeniosło się do Kazachstanu.