W związku z groźbą wystrzelenia rakiet balistycznych w kierunku Ukrainy przez rosyjski myśliwiec MiG-31K, w całym kraju ogłoszono alarm przeciwlotniczy – poinformowały Siły Powietrzne Ukrainy. W tym czasie w Waszyngtonie przebywali Wołodymyr Zełenski i europejscy liderzy, którzy prowadzą dziś rozmowy z Donaldem Trumpem.

Ukraina: Alarm przeciwlotniczy w całym kraju

Siły Powietrzne Ukrainy opublikowały w mediach społecznościowych wpis, w którym poinformowały o alarmie przeciwlotniczym w całym kraju. „Uwaga! Zagrożenie rakietowe na całym terytorium Ukrainy. Zarejestrowano start myśliwca MiG-31K!” - czytamy w komunikacie.

W sieci kijowska miejska administracja państwowa zaapelowała także do mieszkańców stolicy o udanie się do schronów.