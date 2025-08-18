Rzeczpospolita
W Waszyngtonie szczyt, w Ukrainie alarm przeciwlotniczy w całym kraju

Podczas gdy w Waszyngtonie przebywają Wołodymyr Zełenski i europejscy przywódcy, w całej Ukrainie ogłoszono alarm przeciwlotniczy – przekazały Siły Powietrzne tego kraju. Wcześniej Rosjanie grozili wystrzeleniem rakiet balistycznych.

Publikacja: 18.08.2025 21:22

Foto: PAP/Victor Kovalchuk

Ada Michalak

W związku z groźbą wystrzelenia rakiet balistycznych w kierunku Ukrainy przez rosyjski myśliwiec MiG-31K, w całym kraju ogłoszono alarm przeciwlotniczy – poinformowały Siły Powietrzne Ukrainy. W tym czasie w Waszyngtonie przebywali Wołodymyr Zełenski i europejscy liderzy, którzy prowadzą dziś rozmowy z Donaldem Trumpem. 

Ukraina: Alarm przeciwlotniczy w całym kraju

Siły Powietrzne Ukrainy opublikowały w mediach społecznościowych wpis, w którym poinformowały o alarmie przeciwlotniczym w całym kraju. „Uwaga! Zagrożenie rakietowe na całym terytorium Ukrainy. Zarejestrowano start myśliwca MiG-31K!” - czytamy w komunikacie. 

W sieci kijowska miejska administracja państwowa zaapelowała także do mieszkańców stolicy o udanie się do schronów. 

Agencja UNIAN informowała wcześniej o rosyjskim ataku z powietrza dwóch miast w obwodzie donieckim – celem była Dobropillia i Konstantynówka. Na pierwsze z miejsc zrzucono FAB-250 z modułem UMPK. Jak przekazała Doniecka Prokuratura Obwodowa, w wyniku ataku zginęła kobieta oraz rannych zostało także trzech mężczyzn. 

Na Konstantynówkę skierowano zaś pięć pocisków Smiercz MLRS, w wyniku czego zmarło dwóch cywilów. Kolejnych czterech okolicznych mieszkańców odniosło zaś rany. 

Spotkanie Donalda Trumpa z Wołodymyrem Zełenskim i europejskimi liderami

W poniedziałek Donald Trump odbywa w Waszyngtonie spotkanie z Wołodymyrem Zełenskim. Prezydentowi Ukrainy towarzyszą także między innymi przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, kanclerz Niemiec Friedrich Merz, prezydent Francji Emmanuel Macron i premier Włoch Giorgia Meloni.

Do rozmów dochodzi kilka dni po rozmowach Trumpa i Putina, którzy spotkali się 15 sierpnia na Alasce. Na amerykańskiej ziemi rosyjski przywódca powitany został czerwonym dywanem, oklaskami Donalda Trumpa i wspólną podróżą prezydencką „bestią”.

Po trzygodzinnych rozmowach Putin nie tylko nie ogłosił zawieszenia broni, ale raz jeszcze odwołał się do konieczności „rozwiązania historycznych źródeł konfliktu”, co według Kremla oznacza „denazyfikację” Ukrainy, jej demilitaryzację i faktycznie pozbawienie suwerenności w sprawach zagranicznych i wojskowych. Wspomniał także o konieczności stworzenia „nowej architektury bezpieczeństwa w Europie”, przez co Moskwa ma na myśli m.in. wycofanie amerykańskich wojsk z flanki wschodniej NATO. 

Foto: PAP

Po tej rozmowie stanowisko Donalda Trumpa zakłada presję na prezydenta Zełenskiego, aby Ukraina zgodziła się na ustępstwa terytorialne, zwłaszcza w konflikcie dotyczącym Donbasu i Krymu. Putin domaga się przekazania pod rosyjską kontrolę niezdobytych od 2022 roku terenów w obwodach donieckim i ługańskim.

