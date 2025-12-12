Rzeczpospolita

Jerzy Haszczyński: Jakie są granice korzystania z twórczości innych? Wojna o „Kanapki z hajsem”

Nie gniewaj się, Siekiero, ten tytuł jest naprawdę twój. A reszta moja albo i nie moja.

Publikacja: 12.12.2025 14:30

Dorota Masłowska rozpętała wojenkę o „Kanapki z hajsem”. Gwiazda literatury, niegdyś cudowne dziecko

Dorota Masłowska rozpętała wojenkę o „Kanapki z hajsem”. Gwiazda literatury, niegdyś cudowne dziecko, potem także pomysłowa raperka, chyba wciąż mistrzyni słowa. Oskarżyła o „ordynarną kradzież” tych kanapek Helenę Englert, o której pewnie nie wszyscy wcześniej słyszeli, co nie jest dziwne, bo ukradzione zdaniem Masłowskiej słowa padają w debiutanckiej piosence młodej aktorki.

„Kanapki z hajsem” rozchodzą się po sieci. A wraz z nimi pojawia się pytanie, co można i na jakich zasadach zacytować, jakie są granice korzystania z twórczości innych, powielania ich pomysłów.Czy istnieje kopalnia słów, zdań, bohaterów, wątków i intryg, z której można bezkarnie czerpać? Która daje szansę parafrazować, fantazjować, uzupełniać. Nakręcać własne historie, za które czasem hajs jest, a czasem go nie ma.

