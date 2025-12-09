Administracja Trumpa naciska na Zełenskiego. Usłyszał kolejny „ostateczny termin”

Z tego artykułu się dowiesz: Jakie są szczegóły amerykańskiej oferty pokojowej dla Ukrainy? Jakie były reakcje europejskich sojuszników na amerykański plan pokojowy?

Dlaczego kwestia wyborów na Ukrainie stała się istotnym elementem dyskusji?

Jakie są skutki militarne nacisków w kontekście aktualnej sytuacji na froncie?

Jakie kroki planuje Zełenski w odpowiedzi na naciski ze strony USA?

Administracja Donalda Trumpa naciska, aby Zełenski zdecydował, czy Ukraina zgodzi się na proponowane porozumienie pokojowe. Propozycja przewiduje, że Ukraina uzna utratę niektórych terytoriów w Donbasie, otrzymując w zamian nieokreślone gwarancje bezpieczeństwa od USA. Celem jest osiągnięcie rozejmu z Rosją jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia.

To kolejna data, którą ukraińskiemu prezydentowi wyznacza Donald Trump. Poprzednio Zełenski dostał tydzień – do 27 listopada, Dnia Dziękczynienia w USA – by zgodzić się na 28-punktowy plan pokojowy, który miał być opracowany przez USA i zaakceptowany przez Donalda Trumpa.

USA groziły ponadto Ukrainie, że Waszyngton wstrzyma przekazywanie informacji wywiadowczych oraz broni, jeśli Ukraina odrzuci plan.