Z tego artykułu dowiesz się: Jakie projekty biznesowe mogą być reaktywowane w wyniku amerykańsko-rosyjskich rozmów?

Jak zmiany klimatyczne mogą wpłynąć na przyszłą współpracę handlową między Rosją a USA?

Jakie strategiczne inwestycje mogą wpłynąć na relacje między USA a Rosją?

Podczas ostatniego spotkania wysłannik prezydenta USA Steve Witkoff i zięć Donalda Trumpa Jared Kushner przez pięć godzin na Kremlu rozmawiali z Władimirem Putinem. Nie wiadomo, ile tego czasu poświęcili na omawianie porozumień pokojowych, które zaważą o przyszłości Ukrainy. Doradca rosyjskiego prezydenta zdradził jednak, że podczas spotkania „omawiano ogromne perspektywy przyszłej współpracy gospodarczej obu krajów”.

To, że Rosja i USA od wielu miesięcy prowadzą nieformalne rozmowy o wspólnych projektach biznesowych, potwierdzają też niedawne doniesienia „The Wall Street Journal”. Wiele wskazuje na to, że wykształcony w USA i mający bogate doświadczenie z pracy w korporacjach finansowych za oceanem Kiriłł Dmitrijew dostał wyraźne polecenie od Putina – ma przekonać Trumpa do tego, że układ z Rosją ponad głowami Ukraińców (i Europejczyków) przyniesie mu wielomiliardowe zyski.

Oferta Władimira Putina dla Donalda Trumpa. Chodzi o miliardy dolarów

Z doniesień „WSJ” wynika, że zaprzyjaźnieni z Putinem oligarchowie Jurij Kowalczuk, Giennadij Timczenko oraz bracia Arkadij i Boris Rotenbergowie już prowadzą tajne rozmowy z Amerykanami. W zamian za zniesienie sankcji mieli zaproponować amerykańskim korporacjom dostęp do złóż rosyjskiego gazu na Morzu Ochockim, złóż metali ziem rzadkich na Syberii oraz udziały w dużych rosyjskich spółkach energetycznych.