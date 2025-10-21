Aktualizacja: 21.10.2025 23:29 Publikacja: 21.10.2025 20:00
Foto: REUTERS/Kevin Lamarque
Rosyjska maszyna dyplomatyczna przeszła do ofensywy kilka dni przed spotkaniem prezydenta Ukrainy, Wołodymyra Zełenskiego, z Donaldem Trumpem w Białym Domu. Cel został osiągnięty – rosyjski dyktator zyskał na czasie, a ukraiński przywódca wrócił do Kijowa bez amerykańskich pocisków dalekiego zasięgu Tomahawk. Rosja podjęła kroki rodem z podręcznika do manipulacji. I nie chodzi tylko o zainicjowaną przez Kreml rozmowę telefoniczną i zapowiedź spotkania w Budapeszcie, co zmieniło agendę amerykańskiego prezydenta o 180 stopni.
Czytaj więcej
Putin odniósł błyskotliwe zwycięstwo dzięki jednej rozmowie telefonicznej z Amerykaninem. USA nie...
Kilka dni przed wizytą ukraińskiego przywódcy w USA ambasador Rosji w Waszyngtonie, Aleksandr Darczijew, spotkał się z republikańską kongresmenką z Florydy, Anną Pauliną Luną (krytyczną wobec władz Ukrainy), i przekazał dotychczas utajnione dokumenty z rosyjskiego archiwum dotyczące zabójstwa prezydenta Johna F. Kennedy’ego. Kongresmenka jest zaufaną osobą Donalda Trumpa i na polecenie prezydenta zajmuje się odtajnianiem tajemnic rządowych USA. Rosyjskie FSB zapewne zadbało o to, by z przekazanych dokumentów nie wynikało nic sensacyjnego, poza jedną notatką. Dotyczyła ona pomysłu budowy łączącego Alaskę z Syberią mostu, który – jak sugerują Rosjanie – miał być omawiany przez otoczenie Chruszczowa i Kennedy’ego jako symbol zakończenia zimnej wojny.
Czytaj więcej
Prezydent Donald Trump uważa, że rosyjska propozycja, by Elon Musk i jego firma zajmująca się bud...
Nie jest raczej przypadkiem, że informacje te natychmiast podchwycił absolwent Harvardu i szef Rosyjskiego Funduszu Inwestycji Bezpośrednich (RFPI) Kiriłł Dmitrijew, który został upoważniony przez Putina do kontaktów z USA. W serwisie X zaproponował Elonowi Muskowi budowę tunelu „Putin–Trump”, łączącego amerykańską Alaskę z rosyjską Czukotką. Przekonywał nawet, że koszt inwestycji nie przekroczy 8 mld dol., a budowa tunelu nie potrwa dłużej niż osiem lat. Oznajmił nagle w rosyjskich mediach, że jego fundusz już przemyślał temat od kilku miesięcy. Przypominał, że jego organizacja kilka lat temu zbudowała ponad dwukilometrowy most łączący Rosję z Chinami przez rzekę Amur (Błagowieszczeńsk–Heihe). Diabeł jednak tkwi w szczegółach.
Budowa mostu przez rzekę Amur była uzasadniona gospodarczo, bo po drugiej stronie z Rosją graniczy chińska prowincja, której ludność już dawno przekroczyła 30 mln. Chiny są najważniejszym partnerem handlowym Rosji (wymiana handlowa w ubiegłym roku wyniosła niemal 250 mld. dol.), czego nie można powiedzieć o współpracy Rosji z USA (wymiana handlowa to zaledwie 5 mld. dol.). Jaki więc cel miałaby budowa tunelu pod Cieśniną Beringa poza propagandowym?
Czytaj więcej
Wołodymyr Zełenski złożył Donaldowi Trumpowi ofertę, która mogłaby w sposób nieprzewidywalny odmi...
Co więcej, obecnie nie ma drogi ani kolei, którą można byłoby dotrzeć do miejsca, w którym po stronie Rosji miałby się zaczynać taki tunel. Do Magadanu (gdzie kończy się ostatnia droga asfaltowa) jest ponad 2 tys. kilometrów w linii prostej. I to nie koniec przygody. By z Magadanu dotrzeć do najdalej wysuniętej na północny wschód stacji kolejowej w Rosji, trzeba pokonać kolejne 2 tys. kilometrów drogą nazywaną „Kołymą”. Samochodem taka podróż zajmie jakieś 3–5 dni.
Chcąc więc czerpać zyski z wybudowanego za 8 mld. dol. tunelu „Putin–Trump”, Rosjanie musieliby przedłużyć kolej o 4 tys. kilometrów i zbudować kilka tysięcy kilometrów dróg asfaltowych. Amerykanie z kolei musieliby wydać miliardy dolarów na budowę infrastruktury na Alasce. W imię czego?
Rosjanie liczą na to – a przynajmniej tak wynika z opublikowanych przez Dmitrijewa materiałów – że w ten sposób połączą szlaki handlowe nie tylko USA z Chinami, ale też USA z Europą. Trudno wyobrazić sobie, by Europa – przynajmniej dopóki będzie rządził Putin – uzależniała swój handel z Ameryką od rosyjskiej kolei. Nie jest to też kusząca oferta dla Chin, które mają bezpieczniejsze i sprawdzone morskie szlaki dostaw swoich towarów do USA, zwłaszcza po ostatnich incydentach na białorusko-polskiej granicy. Zwiększenie zależności handlowej od Chin nie wpisuje się też w prowadzoną przez Donalda Trumpa politykę, który dotychczasową architekturę relacji gospodarczych z Państwem Środka wywraca do góry nogami.
O tym, jak mocno pomysł Kremla jest oderwany od rzeczywistości panującej w amerykańsko-rosyjskich relacjach, świadczy choćby fakt, że Rosjanie z Kamczatki, by pojechać takim tunelem do USA, musieliby najpierw udać się po wizę do Kazachstanu, Armenii, Gruzji czy Turcji. Sensowność podrzucanych przez Moskwę pomysłów ma najmniejsze znaczenie. Chodzi w końcu o to, by połechtać próżność Donalda Trumpa i odciągnąć jego uwagę od wojny w Ukrainie.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Rosyjska maszyna dyplomatyczna przeszła do ofensywy kilka dni przed spotkaniem prezydenta Ukrainy, Wołodymyra Zełenskiego, z Donaldem Trumpem w Białym Domu. Cel został osiągnięty – rosyjski dyktator zyskał na czasie, a ukraiński przywódca wrócił do Kijowa bez amerykańskich pocisków dalekiego zasięgu Tomahawk. Rosja podjęła kroki rodem z podręcznika do manipulacji. I nie chodzi tylko o zainicjowaną przez Kreml rozmowę telefoniczną i zapowiedź spotkania w Budapeszcie, co zmieniło agendę amerykańskiego prezydenta o 180 stopni.
„W najbliższej przyszłości" nie ma planu spotkania prezydenta USA Donalda Trumpa z przywódcą Rosji Władimirem Pu...
„Człowiek to najlepszy firewall” – to hasło tegorocznej konferencji Akademii cyberPEKAO – wydarzenia edukacyjnego zorganizowanego przez Bank Pekao S.A. Spotkanie było poświęcone jednemu z najważniejszych współczesnych wyzwań: jak budować odporność na cyberzagrożenia?
Autoriteit Persoonsgegevens (AP), holenderski organ nadzorujący ochronę danych osobowych (odpowiednik polskiego...
Papież udaje się za kilka tygodni z pierwszą zagraniczną wizytą na Bliski Wschód. Zgodnie z planem będzie kilkas...
Nicolas Sarkozy we wtorek trafi do więzienia. Byłego prezydenta Francji uznano winnym nielegalnego finansowania...
Rozbudowa szybkich sieci ładowania jest szczególnie ważna dla wzrostu sprzedaży samochodów ciężarowych, bez których trudno myśleć o dekarbonizacji – ocenia Małgorzata Kulis, dyrektor zarządzająca Volvo Trucks Polska.
Sanae Takaichi została we wtorek pierwszą w historii kobietą, która stanęła na czele rządu w Japonii. Konserwaty...
Chcemy, żeby Nowy Ursus był czymś więcej niż projektem na 1,5 tys. mieszkań, żeby każdy nabywca otrzymywał więcej niż sam lokal - całe doświadczenie życia w dobrze zaprojektowanej przestrzeni - mówi Boaz Haim, prezes spółki Ronson Development.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas