„Powiedziałem mu, tak jak stanowczo zasugerowałem prezydentowi Putinowi, że nadszedł czas, by zakończyć zabijanie i zawrzeć porozumienie! Dość przelanej krwi, a granice własności wyznaczają wojna i odwaga. Powinni się zatrzymać tam, gdzie są. Niech obie strony ogłoszą zwycięstwo, niech historia to rozstrzygnie. Koniec strzelania, koniec śmierci, koniec ogromnych i nieracjonalnych wydatków” – ogłosił prezydent USA po piątkowym spotkaniu z ukraińskim przywódcą w Białym Domu.

Czy Stany Zjednoczone przekażą Ukrainie pociski manewrujące dalekiego zasięgu Tomahawk i wyrzutnie, bez których byłyby one bezużyteczne? Na to pytanie, nurtujące od tygodni światowe media (i przede wszystkim Władimira Putina) Donald Trump nie chciał jednoznacznie odpowiedzieć.

Kiedy USA przekażą Ukrainie pociski Tomahawk? Zełenski ma własną ofertę dla Trumpa

– Zapytałem go, czy nie miałby nic przeciwko, gdybym dał kilka tysięcy Tomahawków waszym przeciwnikom. Powiedziałem mu to. Nie spodobał mu się ten pomysł – mówił w piątek Trump, zdradzając szczegóły swojej ostatniej rozmowy telefonicznej z Putinem. Przyznał, że Stany Zjednoczone „mają sporo” tego typu pocisków, ale „również ich potrzebują”.

Wołodymyr Zełenski jeszcze przed zamkniętą dla mediów częścią spotkania z Donaldem Trumpem sugerował, że w zamian za pociski Tomahawk Kijów mógłby dostarczać USA swoje drony, które odnoszą sukcesy, trafiając w cele daleko na zapleczu Rosjan. Prezydent USA zasugerował, że to mogłoby „zainteresować” Stany Zjednoczone, ale unikał jednoznacznych deklaracji.