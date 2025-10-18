Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Sondaż: Czy Karol Nawrocki zbliży do siebie PiS i Konfederację? Opinia Polaków

„Czy Pani/Pana zdaniem prezydent Karol Nawrocki może doprowadzić do zbliżenia między PiS a Konfederacją?” - takie pytanie zadaliśmy uczestnikom sondażu SW Research dla rp.pl.

Publikacja: 18.10.2025 08:09

Jarosław Kaczyński, Karol Nawrocki, Sławomir Mentzen

Jarosław Kaczyński, Karol Nawrocki, Sławomir Mentzen

Foto: PAP

Artur Bartkiewicz

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie korzyści mógłby przynieść prawicy pakt senacki?
  • Jakie są aktualne napięcia w relacjach między PiS a Konfederacją?
  • Jaki odsetek Polaków wierzy, że Karol Nawrocki zbliży do siebie PiS i Konfederację?

Sławomir Mentzen ujawnił niedawno, że spotkał się z prezydentem Karolem Nawrockim i rozmawiał z nim na temat paktu senackiego prawicy – czyli współpracy Konfederacji, PiS, a także, być może, innych środowisk prawicowych w wyborach do Senatu. Pakt miałby być odpowiednikiem istniejącego paktu senackiego ugrupowań tworzących koalicję rządzącą. Idea takiej współpracy polega na tym, by uczestnicy paktu nie wystawiali w poszczególnych okręgach kandydatów przeciwko sobie.

Reklama
Reklama

Pakt senacki partii tworzących obecną koalicję rządzącą przyniósł im większość w Senacie po wyborach z 2019 roku oraz po wyborach z 2023 roku. Badania przeprowadzane obecnie przez Ogólnopolską Grupę Badawczą (OGB) wskazują, że gdyby PiS i Konfederacja zawarły takie porozumienie przed kolejnymi wyborami, wówczas uzyskałyby większość w Senacie (58 do 42). Gdyby PiS startował sam przeciwko istniejącemu paktowi senackiemu – taką samą większość zyskałby ten drugi. 

Politycy Konfederacji wierzą w pakt senacki prawicy pod patronatem prezydenta Karola Nawrockiego

– Nie wydaje mi się, żebym chciał rozmawiać na temat paktu senackiego z Jarosławem Kaczyńskim, natomiast mógłbym porozmawiać z prezydentem Karolem Nawrockim – mówił na początku października w Radiu Zet Sławomir Mentzen. 13 października doszło do godzinnego spotkania Mentzena z Nawrockim, po którym lider Nowej Nadziei, partii współtworzącej Konfederację mówił, że wierzy, iż prezydent „za jakiś czas weźmie na siebie jakąś odpowiedzialność, żeby nas troszeczkę zbliżyć”.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Premier RP, przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk oraz prezes PiS Jarosław Kaczyński
Polityka
Na półmetku kadencji rząd Donalda Tuska jest w kryzysie, ale PiS wcale nie ma się lepiej

– Bardzo dobry pomysł. Prawica jest gotowa do tego, aby zacząć na poważnie myśleć na temat tego paktu. Lewica i centrolewica pokazały, że skutecznie przejęły izbę wyższą. Zdajemy sobie sprawę, że powinniśmy – jako prawica – sięgnąć po to rozwiązanie. W naszej ocenie gwarantem pewnych reguł, których należy przestrzegać, jest prezydent – mówił z kolei o pakcie senackim Grzegorz Płaczek, szef klubu Konfederacji w Sejmie. Płaczek zwrócił uwagę, że prezydentowi łatwiej o zawieranie kompromisów niż prezesowi PiS.

Od wyborów prezydenckich wygranych przez Karola Nawrockiego relacje między PiS a Konfederacją są napięte – Jarosław Kaczyński regularnie atakuje Sławomira Mentzena, któremu zarzuca m.in. gotowość do współrządzenia z Koalicją Obywatelską, a także odcina się od ultraliberalnych poglądów Nowej Nadziei na gospodarkę nazywając je „darwinizmem społecznym”. Z kolei Mentzen nazywał Jarosława Kaczyńskiego „politycznym gangsterem”, przypominając, że prezes PiS niszczył poprzednich koalicjantów – m.in. Porozumienie Jarosława Gowina, Samoobronę czy LPR. 

Sondaże poparcia partyjnego wskazują, że bez Konfederacji ani PiS, ani KO nie byłyby dziś w stanie zbudować większości w Sejmie. Sama Konfederacja nie przesądza o tym, z kim wejdzie w koalicję – jej liderzy odmówili podpisania zaproponowanej przez PiS Deklaracji Polskiej, której pierwszy punkt wykluczał współpracę z Donaldem Tuskiem.

Sondaż: 55,1 proc. badanych wierzy, że Karol Nawrocki zbliży do siebie PiS i Konfederację

Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl spytaliśmy, czy – ich zdaniem – prezydent Karol Nawrocki może doprowadzić do zbliżenia między PiS a Konfederacją.

Foto: rp.pl/Weronika Porębska

Reklama
Reklama

Na tak zadane pytanie „tak” odpowiedziało 55,1 proc. badanych.

Odpowiedzi „nie” udzieliło 21,9 proc. respondentów.

23 proc. ankietowanych nie ma zdania w tej sprawie. 

– W nawiązanie bliższych relacji między ugrupowaniami na skutek działań prezydenta częściej wierzą mężczyźni (58 proc.) niż kobiety (53 proc.). Taką możliwość zauważają dwie na trzy osoby w wieku do 24 lat i ponad sześciu na dziesięciu respondentów posiadających wykształcenie zasadnicze zawodowe (62 proc.). Częściej niż ogół respondentów zdanie takie podzielają badani, których zarobki mieszczą się w granicach 5001 zł – 7000 zł netto (62 proc.) – komentuje wyniki badania Przemysław Wesołowski, prezes agencji badawczej SW Research.

Metodologia badania

Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 14-15 października 2025 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne. 

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Polityka Partie Polityczne Konfederacja Prawo i Sprawiedliwość (PiS) Sondaże i badania Osoby Karol Nawrocki

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie korzyści mógłby przynieść prawicy pakt senacki?
  • Jakie są aktualne napięcia w relacjach między PiS a Konfederacją?
  • Jaki odsetek Polaków wierzy, że Karol Nawrocki zbliży do siebie PiS i Konfederację?
Pozostało jeszcze 95% artykułu

Sławomir Mentzen ujawnił niedawno, że spotkał się z prezydentem Karolem Nawrockim i rozmawiał z nim na temat paktu senackiego prawicy – czyli współpracy Konfederacji, PiS, a także, być może, innych środowisk prawicowych w wyborach do Senatu. Pakt miałby być odpowiednikiem istniejącego paktu senackiego ugrupowań tworzących koalicję rządzącą. Idea takiej współpracy polega na tym, by uczestnicy paktu nie wystawiali w poszczególnych okręgach kandydatów przeciwko sobie.

Pozostało jeszcze 91% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Policja
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Bank Pekao uczy cyberodporności
Materiał Promocyjny
Bank Pekao uczy cyberodporności
Premier Donald Tusk
Polityka
Donald Tusk na EFNI: Polska staje się perłą w koronie całej wspólnoty Zachodu
Michał Szułdrzyński i Michał Płociński, redaktor naczelny i zastępca redaktora naczelnego „Rzeczposp
Polityka
Podcast „Polityczne Michałki”: Bez Tuska źle, z Tuskiem też niedobrze
Sara Małecka-Trzaskoś, zaczęła nagrywać relacje z Sejmu w 2024 r., jeszcze jako 10-latka
Polityka
Na Wiejską Sara już nie wejdzie. Zamknęli Sejm przed najmłodszą reporterką
Stacje ładowania dla ciężarówek pilnie potrzebne
Materiał Promocyjny
Stacje ładowania dla ciężarówek pilnie potrzebne
Dwóch nieznanych sprawców zaatakowało biuro rajowe PO
Polityka
Warszawa: Atak na Biuro Krajowe Platformy Obywatelskiej
Transformacja energetyczna: Były pytania, czas na odpowiedzi
Materiał Promocyjny
Transformacja energetyczna: Były pytania, czas na odpowiedzi
Reklama
Reklama
e-Wydanie