Aktualizacja: 18.10.2025 09:01 Publikacja: 18.10.2025 08:09
Jarosław Kaczyński, Karol Nawrocki, Sławomir Mentzen
Foto: PAP
Sławomir Mentzen ujawnił niedawno, że spotkał się z prezydentem Karolem Nawrockim i rozmawiał z nim na temat paktu senackiego prawicy – czyli współpracy Konfederacji, PiS, a także, być może, innych środowisk prawicowych w wyborach do Senatu. Pakt miałby być odpowiednikiem istniejącego paktu senackiego ugrupowań tworzących koalicję rządzącą. Idea takiej współpracy polega na tym, by uczestnicy paktu nie wystawiali w poszczególnych okręgach kandydatów przeciwko sobie.
Pakt senacki partii tworzących obecną koalicję rządzącą przyniósł im większość w Senacie po wyborach z 2019 roku oraz po wyborach z 2023 roku. Badania przeprowadzane obecnie przez Ogólnopolską Grupę Badawczą (OGB) wskazują, że gdyby PiS i Konfederacja zawarły takie porozumienie przed kolejnymi wyborami, wówczas uzyskałyby większość w Senacie (58 do 42). Gdyby PiS startował sam przeciwko istniejącemu paktowi senackiemu – taką samą większość zyskałby ten drugi.
– Nie wydaje mi się, żebym chciał rozmawiać na temat paktu senackiego z Jarosławem Kaczyńskim, natomiast mógłbym porozmawiać z prezydentem Karolem Nawrockim – mówił na początku października w Radiu Zet Sławomir Mentzen. 13 października doszło do godzinnego spotkania Mentzena z Nawrockim, po którym lider Nowej Nadziei, partii współtworzącej Konfederację mówił, że wierzy, iż prezydent „za jakiś czas weźmie na siebie jakąś odpowiedzialność, żeby nas troszeczkę zbliżyć”.
– Bardzo dobry pomysł. Prawica jest gotowa do tego, aby zacząć na poważnie myśleć na temat tego paktu. Lewica i centrolewica pokazały, że skutecznie przejęły izbę wyższą. Zdajemy sobie sprawę, że powinniśmy – jako prawica – sięgnąć po to rozwiązanie. W naszej ocenie gwarantem pewnych reguł, których należy przestrzegać, jest prezydent – mówił z kolei o pakcie senackim Grzegorz Płaczek, szef klubu Konfederacji w Sejmie. Płaczek zwrócił uwagę, że prezydentowi łatwiej o zawieranie kompromisów niż prezesowi PiS.
Od wyborów prezydenckich wygranych przez Karola Nawrockiego relacje między PiS a Konfederacją są napięte – Jarosław Kaczyński regularnie atakuje Sławomira Mentzena, któremu zarzuca m.in. gotowość do współrządzenia z Koalicją Obywatelską, a także odcina się od ultraliberalnych poglądów Nowej Nadziei na gospodarkę nazywając je „darwinizmem społecznym”. Z kolei Mentzen nazywał Jarosława Kaczyńskiego „politycznym gangsterem”, przypominając, że prezes PiS niszczył poprzednich koalicjantów – m.in. Porozumienie Jarosława Gowina, Samoobronę czy LPR.
Sondaże poparcia partyjnego wskazują, że bez Konfederacji ani PiS, ani KO nie byłyby dziś w stanie zbudować większości w Sejmie. Sama Konfederacja nie przesądza o tym, z kim wejdzie w koalicję – jej liderzy odmówili podpisania zaproponowanej przez PiS Deklaracji Polskiej, której pierwszy punkt wykluczał współpracę z Donaldem Tuskiem.
Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl spytaliśmy, czy – ich zdaniem – prezydent Karol Nawrocki może doprowadzić do zbliżenia między PiS a Konfederacją.
Foto: rp.pl/Weronika Porębska
Na tak zadane pytanie „tak” odpowiedziało 55,1 proc. badanych.
Odpowiedzi „nie” udzieliło 21,9 proc. respondentów.
23 proc. ankietowanych nie ma zdania w tej sprawie.
– W nawiązanie bliższych relacji między ugrupowaniami na skutek działań prezydenta częściej wierzą mężczyźni (58 proc.) niż kobiety (53 proc.). Taką możliwość zauważają dwie na trzy osoby w wieku do 24 lat i ponad sześciu na dziesięciu respondentów posiadających wykształcenie zasadnicze zawodowe (62 proc.). Częściej niż ogół respondentów zdanie takie podzielają badani, których zarobki mieszczą się w granicach 5001 zł – 7000 zł netto (62 proc.) – komentuje wyniki badania Przemysław Wesołowski, prezes agencji badawczej SW Research.
Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 14-15 października 2025 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.
Źródło: rp.pl
