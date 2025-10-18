Z tego artykułu dowiesz się: Jakie były okoliczności wtargnięcia Łotysza do infrastruktury krytycznej warszawskiego hotelu?

Jakie zarzuty postawiono Ernestowi R. i jakie były ich potencjalne konsekwencje prawne?

Dlaczego istniało podejrzenie, że działanie Łotysza mogło mieć związek z działalnością wywiadowczą obcych służb?

Dlaczego zachowanie cudzoziemców interesujących się strategicznymi obiektami powinno być dogłębnie badane?

Sprawa głośnego incydentu z udziałem 26-latka z Łotwy, który podstępem wtargnął do zamkniętej strefy i chciał się dostać na dach hotelu, trafiła do warszawskiego sądu. Jednak kara nie będzie dotkliwa – prokuratura chce, by za dwa przestępstwa, jakie mu zarzucono, cudzoziemiec zapłacił zaledwie 2 tys. zł grzywny. Bo chce się dobrowolnie poddać karze.

Łotysz otrzymał zarzut jedynie za naruszenie „miru domowego” i nielegalną broń w samochodzie

Wszystko rozegrało się 25 kwietnia tego roku w Warszawie. Ernests R., na co dzień mieszkający w stolicy Łotwy, Rydze, zaparkował swoje Renault Trafic w centrum miasta, przy ulicy Marszałkowskiej i udał się do Warsaw Presidential Hotel (dawny Marriott). Nie po to, by wynająć pokój – miał inny cel. Chodził po holu, „kręcił” się po budynku, nie zwracając na siebie szczególnej uwagi. Aż dostał się na wyższe kondygnacje wieżowca i przemknął pod drzwi do strefy zamkniętej dla gości, zabezpieczonej zamkiem elektromagnetycznym. Wyczekał, aż ktoś z pracowników będzie wychodził z pomieszczenia i dostał się do zamkniętej strefy, skąd próbował wejść na dach 43-piętrowego wieżowca. Wtedy zatrzymała go ochrona.

„Wdarł się bez uprawnienia, podstępem do wydzielonej części budynku hotelu znajdującej się na liście infrastruktury krytycznej i następnie usiłował dostać się na dach” – napisała prokuratura we wniosku o ukaranie Łotysza. Sąd zgodził się udostępnić „Rzeczpospolitej” ten wniosek.