Dron nad rządowymi budynkami. Drugi zatrzymany ma być obywatelem Ukrainy

Jedną z zatrzymanych w poniedziałek wieczorem osób jest obywatel Ukrainy, a nie Białorusi, jak początkowo informowano. Sprawa dotyczy drona, który operował nad budynkami rządowymi w Warszawie.

Publikacja: 16.09.2025 12:06

Willa rządowa przy ul. Parkowej w Warszawie

Przemysław Malinowski

„Przed chwilą Służba Ochrony Państwa zneutralizowała drona operującego nad budynkami rządowymi (Parkowa) i Belwederem. Zatrzymano dwóch obywateli Białorusi. Policja bada okoliczności incydentu..” – przekazał w poniedziałek wieczorem premier Donald Tusk.

O szczegółach prowadzonych działań poinformował we wtorek rzecznik koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. –Funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa bardzo czujnie i szybko zadziałali. Wykryli osoby, które były operatorami tego drona. Jest to młoda Białorusinka i jej  dwudziestoparoletni kolega z Ukrainy. Te osoby były bezpośrednio zatrzymane przez funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa. Została powiadomiona policja, która też przyjechała na miejsce i przejęła te osoby – relacjonował.

Gaszę emocje. Nie ma tutaj wielkiej sensacji. Jest czujność funkcjonariuszy. Państwo polskie działa, państwo polskie wykrywa na bieżąco takie incydenty. Osoby są zatrzymane. Wyjaśnienia składają teraz bezpośrednio w jednostce policji. Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego trzymają rękę na pulsie. I sprawdzają, czym kierowały się osoby puszczające tego drona w strefie zakazanej – kontynuował.

– Dementujemy pogłoski, że jest to zmasowana akcja szpiegowska. Na tym etapie tego nikt nie jest w stanie jednoznacznie stwierdzić – dodał.

Jak informuje TVN24, zatrzymane osoby to 21-letni obywatel Ukrainy i 17-letnia Białorusinka. Początkowo informowano, że zatrzymani to obywatele Białorusi.

Rosyjskie drony na polskim niebie. Operacja Eastern Sentry

W konsekwencji naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony sojusznicy z NATO zadeklarowali wsparcie dla obrony wschodnich granic Polski, jednocześnie granic NATO i UE. Szef NATO Mark Rutte zapowiedział uruchomienie akcji Eastern Sentry, której celem jest zwiększenie obecności Sojuszu na wschodniej flance i bezpieczeństwa w tym rejonie. Rutte zapowiadał, że działania rozpoczną się w najbliższych dniach i będą obejmowały „liczne siły” z Danii, Francji, Zjednoczonego Królestwa i innych krajów.

W niedzielę 14 września prezydent Karol Nawrocki podpisał postanowienie o wyrażeniu zgody na pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej komponentu wojsk obcych Państw-Stron Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego jako wzmocnienie RP w ramach operacji Eastern Sentry.

