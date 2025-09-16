– Dementujemy pogłoski, że jest to zmasowana akcja szpiegowska. Na tym etapie tego nikt nie jest w stanie jednoznacznie stwierdzić – dodał.

Jak informuje TVN24, zatrzymane osoby to 21-letni obywatel Ukrainy i 17-letnia Białorusinka. Początkowo informowano, że zatrzymani to obywatele Białorusi.

Rosyjskie drony na polskim niebie. Operacja Eastern Sentry

W konsekwencji naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony sojusznicy z NATO zadeklarowali wsparcie dla obrony wschodnich granic Polski, jednocześnie granic NATO i UE. Szef NATO Mark Rutte zapowiedział uruchomienie akcji Eastern Sentry, której celem jest zwiększenie obecności Sojuszu na wschodniej flance i bezpieczeństwa w tym rejonie. Rutte zapowiadał, że działania rozpoczną się w najbliższych dniach i będą obejmowały „liczne siły” z Danii, Francji, Zjednoczonego Królestwa i innych krajów.

W niedzielę 14 września prezydent Karol Nawrocki podpisał postanowienie o wyrażeniu zgody na pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej komponentu wojsk obcych Państw-Stron Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego jako wzmocnienie RP w ramach operacji Eastern Sentry.