Dron nad budynkami rządowymi. Zatrzymano dwóch Białorusinów

Belweder
Policja prowadzi obecnie szczegółowe śledztwo mające wyjaśnić okoliczności tego incydentu. Zdarzenie to zbiega się z rosnącym napięciem na wschodniej granicy Polski, naruszeniem przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony oraz z trwającymi wspólnymi ćwiczeniami wojskowymi Rosji i Białorusi Zapad 2025.
O neutralizacji dronów poinformował na X premier Donald Tusk.
Decyzja o zamknięciu granicy z Białorusią była podejmowana w odpowiedzi na narastające zagrożenia bezpieczeństwa, jakie wynikają z działań białoruskiego reżimu i jego zaangażowania po stronie Rosji w konflikcie na Ukrainie, a zwłaszcza z rozpoczętymi w ostatni piątek ćwiczeniami Zapad 2025.
Polska konsekwentnie stosuje zaostrzone kontrole i zwiększa ochronę granicy, aby przeciwdziałać potencjalnym zagrożeniom, które mogą wynikać z aktywności białoruskich służb i ich rosyjskich sojuszników.
Zapad 2025 to ogromne manewry wojskowe prowadzone wspólnie przez Rosję i Białoruś na terytoriach obu krajówk. Ćwiczenia trwają w czasie zaostrzenia stosunków między Rosją a krajami NATO, a ich zasięg oraz charakter budzą niepokój Polski oraz innych państw regionu.
Obecność amerykańskich oficerów na poligonach białoruskich została przedstawiona przez Mińsk jako element otwartości, ale jednocześnie wskazuje na strategiczne zainteresowanie Stanów Zjednoczonych sytuacją na granicach Zachodu i Rosji.
W konsekwencji naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony sojusznicy z NATO zadeklarowali wsparcie dla obrony wschodnich granic Polski, jednocześnie granic NATO i UE. Szef NATO Mark Rutte zapowiedział uruchomienie akcji Eastern Sentry, której celem jest zwiększenie obecności Sojuszu na wschodniej flance i bezpieczeństwa w tym rejonie. Rutte zapowiadał, że działania rozpoczną się w najbliższych dniach i będą obejmowały „liczne siły” z Danii, Francji, Zjednoczonego Królestwa i innych krajów.
W niedzielę 14 września prezydent Karol Nawrocki podpisał postanowienie o wyrażeniu zgody na pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej komponentu wojsk obcych Państw-Stron Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego jako wzmocnienie RP w ramach operacji Eastern Sentry.
