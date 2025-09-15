Rzeczpospolita
Wydarzenia
Dron nad budynkami rządowymi. Zatrzymano dwóch Białorusinów

W poniedziałek wieczorem Służba Ochrony Państwa zneutralizowała drona operującego nad budynkami rządowymi w Warszawie, w rejonie ul. Parkowej oraz Belwederu. W wyniku akcji zatrzymano dwóch obywateli Białorusi.

Aktualizacja: 15.09.2025 21:05 Publikacja: 15.09.2025 20:22

Belweder

Belweder

Foto: Fotorzepa, Jakub Czermiński

Agnieszka Kazimierczuk

Policja prowadzi obecnie szczegółowe śledztwo mające wyjaśnić okoliczności tego incydentu. Zdarzenie to zbiega się z rosnącym napięciem na wschodniej granicy Polski, naruszeniem przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony oraz z trwającymi wspólnymi ćwiczeniami wojskowymi Rosji i Białorusi  Zapad 2025.

O neutralizacji dronów poinformował na X premier Donald Tusk.

Polska zamyka granice z Białorusią

Decyzja o zamknięciu granicy z Białorusią była podejmowana w odpowiedzi na narastające zagrożenia bezpieczeństwa, jakie wynikają z działań białoruskiego reżimu i jego zaangażowania po stronie Rosji w konflikcie na Ukrainie, a zwłaszcza z rozpoczętymi w ostatni piątek ćwiczeniami Zapad 2025.

Polska konsekwentnie stosuje zaostrzone kontrole i zwiększa ochronę granicy, aby przeciwdziałać potencjalnym zagrożeniom, które mogą wynikać z aktywności białoruskich służb i ich rosyjskich sojuszników.

Zapad 2025 to ogromne manewry wojskowe prowadzone wspólnie przez Rosję i Białoruś na terytoriach obu krajówk. Ćwiczenia trwają w czasie zaostrzenia stosunków między Rosją a krajami NATO, a ich zasięg oraz charakter budzą niepokój Polski oraz innych państw regionu.

Czytaj więcej

Trwa poszukiwanie szczątków dronów na terytorium Polski
Konflikty zbrojne
Białoruś komentuje naruszenie przestrzeni powietrznej Polski. „Drony zeszły z kursu”

Obecność amerykańskich oficerów na poligonach białoruskich została przedstawiona przez Mińsk jako element otwartości, ale jednocześnie wskazuje na strategiczne zainteresowanie Stanów Zjednoczonych sytuacją na granicach Zachodu i Rosji.

Rosyjskie drony na polskim niebie. Operacja Eastern Sentry

W konsekwencji naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony sojusznicy z NATO zadeklarowali wsparcie dla obrony wschodnich granic Polski, jednocześnie granic NATO i UE. Szef NATO Mark Rutte zapowiedział uruchomienie akcji Eastern Sentry, której celem jest zwiększenie obecności Sojuszu na wschodniej flance i bezpieczeństwa w tym rejonie. Rutte zapowiadał, że działania rozpoczną się w najbliższych dniach i będą obejmowały „liczne siły” z Danii, Francji, Zjednoczonego Królestwa i innych krajów.

W niedzielę 14 września prezydent Karol Nawrocki podpisał postanowienie o wyrażeniu zgody na pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej komponentu wojsk obcych Państw-Stron Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego jako wzmocnienie RP w ramach operacji Eastern Sentry.

Źródło: rp.pl

Konflikty Zbrojne

