Dron nad budynkami rządowymi. Zatrzymano dwóch Białorusinów

Policja prowadzi obecnie szczegółowe śledztwo mające wyjaśnić okoliczności tego incydentu. Zdarzenie to zbiega się z rosnącym napięciem na wschodniej granicy Polski, naruszeniem przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony oraz z trwającymi wspólnymi ćwiczeniami wojskowymi Rosji i Białorusi Zapad 2025.

Reklama Reklama

O neutralizacji dronów poinformował na X premier Donald Tusk.

Polska zamyka granice z Białorusią

Decyzja o zamknięciu granicy z Białorusią była podejmowana w odpowiedzi na narastające zagrożenia bezpieczeństwa, jakie wynikają z działań białoruskiego reżimu i jego zaangażowania po stronie Rosji w konflikcie na Ukrainie, a zwłaszcza z rozpoczętymi w ostatni piątek ćwiczeniami Zapad 2025.

Polska konsekwentnie stosuje zaostrzone kontrole i zwiększa ochronę granicy, aby przeciwdziałać potencjalnym zagrożeniom, które mogą wynikać z aktywności białoruskich służb i ich rosyjskich sojuszników.