Aktualizacja: 14.09.2025 18:15 Publikacja: 14.09.2025 17:41
Prezydent Karol Nawrocki
Foto: PAP/Radek Pietruszka
O tym, że prezydent wydał postanowienie w sprawie zgody na pobyt wojsk NATO na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego poinformowało w niedzielę po południu w krótkim komunikacie.
„Prezydent RP Karol Nawrocki podpisał postanowienie o wyrażeniu zgody na pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej komponentu wojsk obcych Państw-Stron Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego jako wzmocnienie RP w ramach operacji Eastern Sentry” – brzmi tekst. BBN zaznaczyło, że postanowienie prezydenta ma charakter niejawny.
Natowska operacja Eastern Sentry (Wschodnia Straż) ma zwiększyć bezpieczeństwo na wschodniej flance Sojuszu. O jej uruchomieniu sekretarz generalny NATO Mark Rutte poinformował w piątek – kilka dni po tym, jak rosyjskie drony naruszyły polską przestrzeń powietrzną.
Szef Sojuszu mówił na konferencji prasowej w Kwaterze Głównej w Brukseli, że ochrona wschodniej flanki jest kluczowym zadaniem NATO. Podkreślił, że incydent nad Polską to było „największe zestawienie naruszeń przestrzeni powietrznej NATO, jakie kiedykolwiek obserwowano”. – To, co wydarzyło się w środę, nie było odosobnionym incydentem – zastrzegł, dodając, że nierozważne działania Rosji wzdłuż wschodniej flanki NATO są coraz częstsze. Rutte wspomniał o naruszaniu przestrzeni powietrznej Rumunii, Estonii, Litwy i Łotwy przez rosyjskie drony. Zaznaczył, że niezależnie od tego, czy było to celowe, czy nie, było to zachowanie „niebezpieczne i niedopuszczalne”.
Informując o uruchomieniu operacji Eastern Sentry sekretarz generalny NATO poinformował, że jej celem jest zwiększenie obecności Sojuszu na wschodniej flance i bezpieczeństwa w tym rejonie. Rutte zapowiadał, że działania rozpoczną się w najbliższych dniach i będą obejmowały „liczne siły” z Danii, Francji, Zjednoczonego Królestwa i innych krajów. – Planowane zdolności wojskowe będą odpowiadały na konkretne zagrożenia związane z wykorzystaniem dronów. Operacja Eastern Sentry doda naszej postawie elastyczności i pokaże, że jako sojusznicy jesteśmy zawsze gotowi do obrony. Jestem przekonany i wierzę w siłę tego sojuszu – nie tylko dzięki przywództwu naszych dowódców – mówił.
Francuski Rafale, jeden z trzech myśliwców, zmobilizowanych przez Francję w celu wzmocnienia ochrony polskiej przestrzeni powietrznej po wtargnięciu rosyjskich dronów
Foto: French Armed Forces/Handout via REUTERS
Z kolei naczelny dowódca sił sojuszniczych w Europie (SACEUR) gen. Alexus Grynkewich powiedział, że w operacji Wschodnia Straż kluczowe będzie wzmocnienie zintegrowanej, wielowarstwowej obrony przeciwlotniczej zarówno z powietrza, jak i z lądu. Ocenił on, że odpowiedź NATO na wtargnięcie rosyjskich dronów w przestrzeń powietrzną Sojuszu była „zdecydowana i skuteczna, a także świadczy o zdolnościach i profesjonalizmie sojuszników”.
Rosyjskie drony wleciały nad Polskę w nocy z 9 na 10 września podczas ataku wojsk rosyjskich na Ukrainę. W związku z sytuacją poderwano polskie i sojusznicze myśliwce, a przestrzeń powietrzna wokół kilku lotnisk była tymczasowo zamknięta. Kilka maszyn zostało zestrzelonych – fakt użycia pocisków rakietowych łącznie kosztujących miliony wywołał komentarze o strzelaniu „z armaty do muchy” oraz dyskusję o potrzebie stworzenia w Polsce systemu antydronowego, w którym do zwalczania bezzałogowców wartych ok. 10 tys. dolarów używano by odpowiednich środków obronnych. Do tej pory na terenie pięciu województw odnaleziono szczątki 17 maszyn, najwięcej w województwie lubelskim.
Do grudnia w pasie przy wschodniej granicy Polski na wniosek Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych wprowadzono ograniczenie ruchu lotniczego.
Drony na polu walki
Foto: PAP
