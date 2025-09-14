O tym, że prezydent wydał postanowienie w sprawie zgody na pobyt wojsk NATO na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego poinformowało w niedzielę po południu w krótkim komunikacie.

„Prezydent RP Karol Nawrocki podpisał postanowienie o wyrażeniu zgody na pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej komponentu wojsk obcych Państw-Stron Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego jako wzmocnienie RP w ramach operacji Eastern Sentry” – brzmi tekst. BBN zaznaczyło, że postanowienie prezydenta ma charakter niejawny.

Rosyjskie drony nad Polską. Odpowiedź NATO – operacja Eastern Sentry

Natowska operacja Eastern Sentry (Wschodnia Straż) ma zwiększyć bezpieczeństwo na wschodniej flance Sojuszu. O jej uruchomieniu sekretarz generalny NATO Mark Rutte poinformował w piątek – kilka dni po tym, jak rosyjskie drony naruszyły polską przestrzeń powietrzną.

Szef Sojuszu mówił na konferencji prasowej w Kwaterze Głównej w Brukseli, że ochrona wschodniej flanki jest kluczowym zadaniem NATO. Podkreślił, że incydent nad Polską to było „największe zestawienie naruszeń przestrzeni powietrznej NATO, jakie kiedykolwiek obserwowano”. – To, co wydarzyło się w środę, nie było odosobnionym incydentem – zastrzegł, dodając, że nierozważne działania Rosji wzdłuż wschodniej flanki NATO są coraz częstsze. Rutte wspomniał o naruszaniu przestrzeni powietrznej Rumunii, Estonii, Litwy i Łotwy przez rosyjskie drony. Zaznaczył, że niezależnie od tego, czy było to celowe, czy nie, było to zachowanie „niebezpieczne i niedopuszczalne”.