Rutte: NATO wciąż ocenia, czy wtargnięcie rosyjskich dronów do Polski było celowym działaniem

Rutte stwierdził, że w NATO nadal trwa ocena, czy wtargnięcie rosyjskich dronów do Polski było celowym działaniem. - Z dnia na dzień zdobywamy więcej informacji - powiedział Rutte. - W momencie, gdy będziemy mieli pełne wnioski i będziemy mogli się nimi podzielić, to to zrobimy, ale nawet tego nie jestem pewien, ponieważ wszystko zależy oczywiście od tego, co odkryjemy - powiedział.

W ocenie Ruttego pytanie, kto za tym stoi, jest istotne, ale jednocześnie nie ma to aż tak dużego znaczenia, bo niezależnie, czy było to celowe, czy nie, to było lekkomyślne. - Nawet jeśli drony nie miały na celu wlotu do Polski, jeśli oczywiście nie miały, bo jeśli taki był zamiar, to jest to jeszcze poważniejsza sprawa - w obu tych przypadkach jest to lekkomyślne, niedopuszczalne - oświadczył.

Na czym będzie polegać operacja Eastern Sentry?

Na konferencji obecny był też dowódca sił sojuszniczych w Europie gen. Alexus Grynkewich. – To jest kwestia, która wpływa na cały sojusz i będziemy traktować ją właśnie tak –zapowiedział głównodowodzący siłami Sojuszu. – Eastern Sentry (...) będzie pokrywać całą wschodnią flankę Sojuszu od dalekiej północy do Morza Czarnego i Śródziemnego, tam, gdzie widzimy zagrożenie ze strony Rosjan – poinformował Grynkewich.

Gen. Grynkewich zapowiedział, że operacja Eastern Sentry (Wschodnia Straż) uruchomiona przez Sojusz po wtargnięciu rosyjskich dronów do Polski „zintegruje obronę powietrzną i naziemną, oraz zwiększy wymianę informacji między państwami”. - Chociaż skupiamy się przede wszystkim na Polsce, sytuacja ta wykracza poza granice jednego państwa - powiedział Grynkewich na konferencji wraz z szefem NATO Markiem Rutte. - To problem, który dotyczy całego sojuszu i będziemy go tak traktować - dodał.