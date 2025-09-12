Rzeczpospolita
Mark Rutte: NATO uruchamia operację Eastern Sentry

Niezależnie od tego, czy było to celowe, czy nie, było to niebezpieczne i nie do przyjęcia. Sojusznicy omówili sytuację i wyrazili pełną solidarność z Polską - powiedział w Kwaterze Głównej w Brukseli sekretarz generalny NATO Mark Rutte. Poinformował o uruchomieniu procedury Eastern Sentry (Wschodnia Straż).

Aktualizacja: 12.09.2025 18:04 Publikacja: 12.09.2025 17:08

Sekretarz Generalny NATO Mark Rutte

Sekretarz Generalny NATO Mark Rutte

Foto: Reuters/Thomas Peter

Bartosz Lewicki

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jak NATO reaguje na wtargnięcie rosyjskich dronów do Polski?
  • Jakie strategie są planowane w ramach operacji Eastern Sentry?
  • Jakie środki bezpieczeństwa NATO wprowadza w odpowiedzi na zagrożenia dla sojuszników?
  • Jakie znaczenie dla NATO ma operacja Eastern Sentry?
  • Jaką rolę odgrywa ochrona wschodniej flanki NATO?

Jak stwierdził Rutte, ochrona wschodniej flanki NATO jest kluczowym zadaniem Sojuszu Północnoatlantyckiego. – Nasza działalność rozpocznie się w najbliższych dniach i będzie zawierać szereg środków – zapowiedział Rutte.

– Głównym zadaniem NATO jest odstraszanie od agresji i obrona każdego członka Sojuszu przed wszelkimi zagrożeniami, z jakimi się mierzymy. Ochrona naszej wschodniej flanki ma ogromne znaczenie. (...) I mamy plany zwiększenia naszej obecności, jeśli i kiedy będzie to konieczne – powiedział Rutte.

Ocenił, że przechwycenie dronów, również przy użyciu samolotów F-35 z sojuszniczej Holandii było bardzo skuteczne. 

Rutte: NATO wciąż ocenia, czy wtargnięcie rosyjskich dronów do Polski było celowym działaniem

Rutte stwierdził, że w NATO nadal trwa ocena, czy wtargnięcie rosyjskich dronów do Polski było celowym działaniem. - Z dnia na dzień zdobywamy więcej informacji - powiedział Rutte. - W momencie, gdy będziemy mieli pełne wnioski i będziemy mogli się nimi podzielić, to to zrobimy, ale nawet tego nie jestem pewien, ponieważ wszystko zależy oczywiście od tego, co odkryjemy - powiedział.

W ocenie Ruttego pytanie, kto za tym stoi, jest istotne, ale jednocześnie nie ma to aż tak dużego znaczenia, bo niezależnie, czy było to celowe, czy nie, to było lekkomyślne. - Nawet jeśli drony nie miały na celu wlotu do Polski, jeśli oczywiście nie miały, bo jeśli taki był zamiar, to jest to jeszcze poważniejsza sprawa - w obu tych przypadkach jest to lekkomyślne, niedopuszczalne - oświadczył.

Na czym będzie polegać operacja Eastern Sentry? 

Na konferencji obecny był też dowódca sił sojuszniczych w Europie gen. Alexus Grynkewich. – To jest kwestia, która wpływa na cały sojusz i będziemy traktować ją właśnie tak –zapowiedział głównodowodzący siłami Sojuszu. – Eastern Sentry (...) będzie pokrywać całą wschodnią flankę Sojuszu od dalekiej północy do Morza Czarnego i Śródziemnego, tam, gdzie widzimy zagrożenie ze strony Rosjan – poinformował Grynkewich. 

Gen. Grynkewich zapowiedział, że operacja Eastern Sentry (Wschodnia Straż) uruchomiona przez Sojusz po wtargnięciu rosyjskich dronów do Polski „zintegruje obronę powietrzną i naziemną, oraz zwiększy wymianę informacji między państwami”. - Chociaż skupiamy się przede wszystkim na Polsce, sytuacja ta wykracza poza granice jednego państwa - powiedział Grynkewich na konferencji wraz z szefem NATO Markiem Rutte. - To problem, który dotyczy całego sojuszu i będziemy go tak traktować - dodał.

Jak mówił Grynkewich, Wschodnia Straż „zapewni jeszcze bardziej skoncentrowane odstraszanie i obronę dokładnie wtedy i tam, gdzie będzie to potrzebne”. - Będzie ona obejmowała dodatkowe, ulepszone zdolności. Zintegruje obronę powietrzną i naziemną, oraz zwiększy wymianę informacji między państwami. Przede wszystkim jeszcze bardziej wzmocni naszą pozycję w zakresie ochrony sojuszu - stwierdził.

- W ramach Wschodniej Straży będziemy również współpracować z Sojuszniczym Dowództwem ds. Transformacji - dodał.

- Polska i obywatele całego sojuszu powinni być pewni naszej szybkiej reakcji z początku tego tygodnia i naszego ważnego oświadczenia złożonego dzisiaj. NATO będzie nadal bronić każdego centymetra swojego terytorium - zadeklarował.

Operacja Eastern Sentry wzorowana na Baltic Sentry

Nazwa operacji Eastern Sentry (Wschodnia Straż) sugeruje, że będzie podobna do operacji NATO o nazwie Baltic Sentry (Bałtycka Straż), która ma na celu wzmocnienie bezpieczeństwa krytycznej infrastruktury podmorskiej na Morzu Bałtyckim. Operacja Baltic Sentry została ogłoszona 14 stycznia 2025 r. na szczycie w Helsinkach w Finlandii. Obejmuje wykorzystanie okrętów wojennych, dronów, samolotów patrolowych i zaawansowanych systemów nadzoru w celu odstraszania i reagowania na potencjalne zagrożenia, w tym akty sabotażu.

Rosyjskie drony nad Polską

Rosyjskie drony i rakiety nad terytorium Ukrainy i Polski, mapa z nocy z 9 na 10 września

Rosyjskie drony i rakiety nad terytorium Ukrainy i Polski, mapa z nocy z 9 na 10 września

Foto: PAP

W nocy z 9 września na 10 września co najmniej kilkanaście bezzałogowców naruszyło polską przestrzeń powietrzną. Premier Donald Tusk poinformował, że były to maszyny rosyjskie. Minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał, że drony, które mogły stanowić zagrożenie, zostały zestrzelone.

Premier Donald Tusk
Polityka
Rosyjskie drony nad Polską. Donald Tusk: Zagrożenie zostało wyeliminowane

Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że według informacji wojska mogło dojść do 21 naruszeń polskiej przestrzeni powietrznej w nocy z wtorku na środę.

Źródło: rp.pl

