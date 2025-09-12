Aktualizacja: 12.09.2025 18:04 Publikacja: 12.09.2025 17:08
Sekretarz Generalny NATO Mark Rutte
Foto: Reuters/Thomas Peter
Jak stwierdził Rutte, ochrona wschodniej flanki NATO jest kluczowym zadaniem Sojuszu Północnoatlantyckiego. – Nasza działalność rozpocznie się w najbliższych dniach i będzie zawierać szereg środków – zapowiedział Rutte.
– Głównym zadaniem NATO jest odstraszanie od agresji i obrona każdego członka Sojuszu przed wszelkimi zagrożeniami, z jakimi się mierzymy. Ochrona naszej wschodniej flanki ma ogromne znaczenie. (...) I mamy plany zwiększenia naszej obecności, jeśli i kiedy będzie to konieczne – powiedział Rutte.
Czytaj więcej
Czesi wyślą śmigłowce wojskowe, Szwedzi samoloty bojowe i systemy antydronowe, a Holendrzy kontyn...
Ocenił, że przechwycenie dronów, również przy użyciu samolotów F-35 z sojuszniczej Holandii było bardzo skuteczne.
Rutte stwierdził, że w NATO nadal trwa ocena, czy wtargnięcie rosyjskich dronów do Polski było celowym działaniem. - Z dnia na dzień zdobywamy więcej informacji - powiedział Rutte. - W momencie, gdy będziemy mieli pełne wnioski i będziemy mogli się nimi podzielić, to to zrobimy, ale nawet tego nie jestem pewien, ponieważ wszystko zależy oczywiście od tego, co odkryjemy - powiedział.
Czytaj więcej
Tej nocy nie byliśmy sami - mówił w Sejmie wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosi...
W ocenie Ruttego pytanie, kto za tym stoi, jest istotne, ale jednocześnie nie ma to aż tak dużego znaczenia, bo niezależnie, czy było to celowe, czy nie, to było lekkomyślne. - Nawet jeśli drony nie miały na celu wlotu do Polski, jeśli oczywiście nie miały, bo jeśli taki był zamiar, to jest to jeszcze poważniejsza sprawa - w obu tych przypadkach jest to lekkomyślne, niedopuszczalne - oświadczył.
Na konferencji obecny był też dowódca sił sojuszniczych w Europie gen. Alexus Grynkewich. – To jest kwestia, która wpływa na cały sojusz i będziemy traktować ją właśnie tak –zapowiedział głównodowodzący siłami Sojuszu. – Eastern Sentry (...) będzie pokrywać całą wschodnią flankę Sojuszu od dalekiej północy do Morza Czarnego i Śródziemnego, tam, gdzie widzimy zagrożenie ze strony Rosjan – poinformował Grynkewich.
Gen. Grynkewich zapowiedział, że operacja Eastern Sentry (Wschodnia Straż) uruchomiona przez Sojusz po wtargnięciu rosyjskich dronów do Polski „zintegruje obronę powietrzną i naziemną, oraz zwiększy wymianę informacji między państwami”. - Chociaż skupiamy się przede wszystkim na Polsce, sytuacja ta wykracza poza granice jednego państwa - powiedział Grynkewich na konferencji wraz z szefem NATO Markiem Rutte. - To problem, który dotyczy całego sojuszu i będziemy go tak traktować - dodał.
Jak mówił Grynkewich, Wschodnia Straż „zapewni jeszcze bardziej skoncentrowane odstraszanie i obronę dokładnie wtedy i tam, gdzie będzie to potrzebne”. - Będzie ona obejmowała dodatkowe, ulepszone zdolności. Zintegruje obronę powietrzną i naziemną, oraz zwiększy wymianę informacji między państwami. Przede wszystkim jeszcze bardziej wzmocni naszą pozycję w zakresie ochrony sojuszu - stwierdził.
- W ramach Wschodniej Straży będziemy również współpracować z Sojuszniczym Dowództwem ds. Transformacji - dodał.
- Polska i obywatele całego sojuszu powinni być pewni naszej szybkiej reakcji z początku tego tygodnia i naszego ważnego oświadczenia złożonego dzisiaj. NATO będzie nadal bronić każdego centymetra swojego terytorium - zadeklarował.
Nazwa operacji Eastern Sentry (Wschodnia Straż) sugeruje, że będzie podobna do operacji NATO o nazwie Baltic Sentry (Bałtycka Straż), która ma na celu wzmocnienie bezpieczeństwa krytycznej infrastruktury podmorskiej na Morzu Bałtyckim. Operacja Baltic Sentry została ogłoszona 14 stycznia 2025 r. na szczycie w Helsinkach w Finlandii. Obejmuje wykorzystanie okrętów wojennych, dronów, samolotów patrolowych i zaawansowanych systemów nadzoru w celu odstraszania i reagowania na potencjalne zagrożenia, w tym akty sabotażu.
Rosyjskie drony i rakiety nad terytorium Ukrainy i Polski, mapa z nocy z 9 na 10 września
Foto: PAP
W nocy z 9 września na 10 września co najmniej kilkanaście bezzałogowców naruszyło polską przestrzeń powietrzną. Premier Donald Tusk poinformował, że były to maszyny rosyjskie. Minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał, że drony, które mogły stanowić zagrożenie, zostały zestrzelone.
Czytaj więcej
- Nie odnotowaliśmy żadnych ofiar, powoli otwieramy lotniska - powiedział premier Donald Tusk na...
Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że według informacji wojska mogło dojść do 21 naruszeń polskiej przestrzeni powietrznej w nocy z wtorku na środę.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Jak stwierdził Rutte, ochrona wschodniej flanki NATO jest kluczowym zadaniem Sojuszu Północnoatlantyckiego. – Nasza działalność rozpocznie się w najbliższych dniach i będzie zawierać szereg środków – zapowiedział Rutte.
– Głównym zadaniem NATO jest odstraszanie od agresji i obrona każdego członka Sojuszu przed wszelkimi zagrożeniami, z jakimi się mierzymy. Ochrona naszej wschodniej flanki ma ogromne znaczenie. (...) I mamy plany zwiększenia naszej obecności, jeśli i kiedy będzie to konieczne – powiedział Rutte.
Kontrowersyjne zachowania, awans do elitarnej jednostki policji, a w finale wpadka z mefedronem i zwolnienie – u...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas