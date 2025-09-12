– W kierunku Ukrainy Rosja potrafi dziennie wysyłać kilkaset dronów. Z tego deszczu nie sposób powiedzieć, że nie oderwą się jakieś, które znów nie przekroczą polskiej granicy. Trzeba się przygotować na to, że będą takie sytuacje. Nie zakładam tego, ale lepiej, byśmy mieli świadomość ryzyka i mieli też odpowiednie narzędzia do tego, by temu przeciwdziałać – powiedział Przydacz.

– Brakuje systemów antydronowych i rozpoznania. Wojna Rosji z Ukrainą się zmienia. Trzy lata temu to była wojna klasycznej artylerii i czołgów, a obecnie coraz bardziej jest to wojna dronów. Do tego są potrzebne odpowiednie systemy. Mamy wdrażane rozwiązania, ale to powinno przyspieszyć. Ze strony rządu pada deklaracja, że tutaj trzeba absolutnie przyspieszyć prace, oczekuje też tego prezydent. Będą nas wspierać w tym zakresie sojusznicy – kontynuował.

Przydacz był pytany również o stanowisko Donalda Trumpa, który w pierwszym swoim komentarzu do rosyjskiego ataku zamieścił wpis w serwisie Truth Social o treści: „O co chodzi z Rosją naruszającą przestrzeń powietrzną Polski dronami? Zaczynamy!”. W czwartek prezydent Donald Trump przed Białym Domem powiedział dziennikarzom, że atak mógł być „pomyłką”.

Rozmowa Karola Nawrockiego z Donaldem Trumpem

– Prezydent USA rozmawiał z prezydentem Karolem Nawrockim. Nasz prezydent przedstawił pełnię informacji, jakie Polska i polskie służby posiadają. Przysłuchiwałem się tej rozmowie i słyszałem z ust pana Trumpa, że jeżeli coś wtargnęło na terytorium Polski, stanowiło zagrożenie, należało to neutralizować. To jest absolutnie zrozumiałe i tak trzeba było zrobić – skomentował.

– Nie jestem rzecznikiem prezydenta Donalda Trumpa. Mówię to, co sam słyszałem. (...) Jeśli chodzi o ocenę tej sytuacji, wielu obserwatorów i polityków, także i ważnych ekspertów, w pierwszych godzinach zakładało, że być może są to drony, które elektronicznie zostały ogłuszone przez stronę ukraińską, dlatego przekroczyły polską granicę. Tak bywało wcześniej. Trzeba sprawdzić, czy wśród wszystkich z tych kilkunastu dronów, które zostały wysłane przez Rosję, być może są tam też takie, które wleciały przypadkowo. To nie zmienia naszej oceny. To był element działania w ramach wojny hybrydowej. Każda inna opinia nie jest zgodna z faktami i naszą analizą – wskazał Przydacz.