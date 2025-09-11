Podczas ataku Rosji na Ukrainę w nocy z 9 na 10 września rosyjskie drony wleciały nad Polskę. Jak informowały władze, odnotowano 19 naruszeń polskiej przestrzeni powietrznej. W związku z sytuacją wdrożono procedury obronne – poderwano polskie i natowskie myśliwce, co najmniej trzy bezzałogowce zostały zestrzelone.

W związku ze sprawą w czwartek w godzinach popołudniowych na wniosek prezydenta Karola Nawrockiego odbyła się Rada Bezpieczeństwa Narodowego. Wcześniej Polska wystąpiła do NATO z wnioskiem o konsultacje w ramach art. 4. Traktatu Północnoatlantyckiego, na wniosek Polski zwołane ma zostać nadzwyczajne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ.

Rosyjskie drony nad Polską. Znaleziono szczątki 17 bezzałogowców

W ciągu kilkudziesięciu godzin od wlotu rosyjskich dronów nad Polskę przedstawiciele władz informowali o odnalezieniu szczątków 16 maszyn. W czwartek wieczorem nowe informacje podała Karolina Gałecka, rzeczniczka Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, dyrektor Departamentu Komunikacji Społecznej MSWiA.

„17 dron odnaleziony w miejscowości Przymiarki, gm. Księżopol (Księżpol – red.), powiat Biłgoraj (biłgorajski – red.)” – napisała w serwisie X. Dodała, że wszystkie służby zostały powiadomione, a policja „będzie prowadziła czynności i zabezpieczała teren”.