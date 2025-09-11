Rzeczpospolita
Wydarzenia
Kolejny dron odnaleziony na Lubelszczyźnie. Tym razem w powiecie biłgorajskim

W miejscowości Przymiarki w województwie lubelskim odnaleziono kolejnego drona – poinformowało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. To siedemnasty bezzałogowiec, znaleziony po tym, jak rosyjskie drony naruszyły polską przestrzeń powietrzną.

Publikacja: 11.09.2025 23:53

Dron znaleziony w miejscowości Czosnówka (województwo lubelskie)

Dron znaleziony w miejscowości Czosnówka (województwo lubelskie)

Foto: Dariusz Stefaniuk/via REUTERS

Jakub Czermiński

Podczas ataku Rosji na Ukrainę w nocy z 9 na 10 września rosyjskie drony wleciały nad Polskę. Jak informowały władze, odnotowano 19 naruszeń polskiej przestrzeni powietrznej. W związku z sytuacją wdrożono procedury obronne – poderwano polskie i natowskie myśliwce, co najmniej trzy bezzałogowce zostały zestrzelone.

W związku ze sprawą w czwartek w godzinach popołudniowych na wniosek prezydenta Karola Nawrockiego odbyła się Rada Bezpieczeństwa Narodowego. Wcześniej Polska wystąpiła do NATO z wnioskiem o konsultacje w ramach art. 4. Traktatu Północnoatlantyckiego, na wniosek Polski zwołane ma zostać nadzwyczajne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ.

Polska reaguje na rosyjskie drony. Ruch lotniczy czasowo ograniczony
Polska reaguje na rosyjskie drony. Ruch lotniczy czasowo ograniczony

Rosyjskie drony nad Polską. Znaleziono szczątki 17 bezzałogowców

W ciągu kilkudziesięciu godzin od wlotu rosyjskich dronów nad Polskę przedstawiciele władz informowali o odnalezieniu szczątków 16 maszyn. W czwartek wieczorem nowe informacje podała Karolina Gałecka, rzeczniczka Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, dyrektor Departamentu Komunikacji Społecznej MSWiA.

„17 dron odnaleziony w miejscowości Przymiarki, gm. Księżopol (Księżpol – red.), powiat Biłgoraj (biłgorajski – red.)” – napisała w serwisie X. Dodała, że wszystkie służby zostały powiadomione, a policja „będzie prowadziła czynności i zabezpieczała teren”.

Wojska Obrony Terytorialnej w miejscu upadku rosyjskiego drona w miejscowości Wohyń (województwo lub

Wojska Obrony Terytorialnej w miejscu upadku rosyjskiego drona w miejscowości Wohyń (województwo lubelskie)

Foto: PAP/Wojtek Jargiło

Gdzie znaleziono rosyjskie drony? Lista miejscowości

Wcześniej drony odnaleziono na terenie pięciu województw. Najwięcej maszyn zlokalizowano w województwie lubelskim, w miejscowościach:

  • Bychawka Trzecia (powiat lubelski),
  • Cześniki (powiat zamojski),
  • Czosnówka (powiat bialski),
  • Krzywowierzba-Kolonia (powiat parczewski),
  • Wielki Łan (powiat włodawski),
  • Wohyń (powiat radzyński),
  • Wyhalew (powiat parczewski),
  • Wyryki (powiat włodawski),
  • Zabłocie-Kolonia (powiat bialski).
Miejsca znalezienia dronów stan na 10 września 2025 r., godz. 20.00

Miejsca znalezienia dronów stan na 10 września 2025 r., godz. 20.00

Foto: PAP

Trzy drony znaleziono w województwie świętokrzyskim, w miejscowościach:

  • Czyżów (powiat buski),
  • Smyków (powiat konecki),
  • Sobótka (powiat opatowski).
W województwie mazowieckim drony zostały odnalezione w Nowym Mieście nad Pilicą (powiat grójecki) oraz między miejscowościami Rabiany i Sewerynów (powiat węgrowski).

Bezzałogowce znaleziono także w miejscowości Mniszków (powiat opoczyński, województwo łódzkie) i Oleśno (powiat elbląski, województwo warmińsko-mazurskie).

Ograniczenie ruchu lotniczego w Polsce

Ograniczenie ruchu lotniczego w Polsce

Foto: PAP

Po wtargnięciu rosyjskich dronów nad Polskę Polska Agencja Żeglugi Powietrznej (PAŻP) poinformowała, że na wniosek Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych od godz. 22.00 UTC 10 września 2025 r. do godz. 23.59 UTC 9 grudnia wprowadzone zostało ograniczenie ruchu lotniczego we wschodniej części Polski w postaci strefy ograniczonej EP R129. PAŻP wyjaśniła „Rzeczpospolitej”, że zamknięcie przestrzeni powietrznej wzdłuż wschodniej granicy dotyczy ruchu odbywającego się na wysokości poniżej 3000 metrów, a zatem nie dotyczy tras, którymi latają np. samoloty z Chin do Europy lub z Rosji do Turcji.

e-Wydanie