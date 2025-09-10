Sekretarz przekazał, że oprócz Polski w działania zaangażowany był szereg państw sojuszniczych, a w akcji wzięły udział polskie myśliwce F-16, holenderskie samoloty F-35, włoski samolot wczesnego ostrzegania AWACS, natowski tankowiec powietrzny oraz niemiecki system rakietowy Patriot. Szef NATO wyraził słowa uznania pod adresem pilotów oraz „wszystkich, którzy przyczynili się do tej szybkiej i sprawnej reakcji”.

Mark Rutte poinformował, że rano zebrała się Rada Północnoatlantycka, by omówić sytuację w związku z wnioskiem Polski o konsultacje w ramach art. 4. Traktatu Północnoatlantyckiego. – Sojusznicy wyrazili solidarność z Polską i potępili lekkomyślne zachowanie Rosji – oświadczył. Zaznaczył, że pełna ocena incydentu jest przeprowadzana. – Jest jasne, że naruszenie z ubiegłej nocy nie jest odosobnionym przypadkiem – podkreślił.

Szef Sojuszu mówił, że dowódca sił NATO w Europie, generał Alexus Grynkewich, będzie nadal aktywnie zarządzał środkami odstraszania i postawą obronną wzdłuż całej wschodniej flanki. – Sojusznicy są zdecydowani bronić każdego centymetra swojego terytorium – zadeklarował. Rutte zapowiedział, że NATO będzie uważnie monitorować sytuację na wschodniej flance Sojuszu, a natowska obrona powietrzna ciągle będzie w gotowości.

Sekretarz generalny ocenił, że sytuacja potwierdza znaczenie NATO oraz kierunek wzmacniania Paktu Północnoatlantyckiego, przyjęty podczas ostatniego szczytu w Hadze. – Musimy więcej inwestować w naszą obronę, zwiększyć produkcję obronną, żeby mieć, czego nam potrzeba do odstraszania i obrony – mówił. Wyraził pogląd, że państwa NATO muszą nadal wspierać Ukrainę, której bezpieczeństwo – przekonywał – jest powiązane z natowskim.

Szef NATO był pytany, czy jego zdaniem naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej przez Rosję było celowym atakiem, celowym wtargnięciem, a może pomyłką. – Pełna ocena jest przygotowywana – odparł. – Niezależnie od tego, czy było to celowe, czy nie, jest to całkowicie lekkomyślne, absolutnie niebezpieczne. Ale pełna ocena jest w toku – dodał.