Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Sprawa rosyjskich dronów. Mark Rutte z apelem do Władimira Putina. „Przestań, jesteśmy gotowi”

– Sojusznicy wyrazili solidarność z Polską i potępili lekkomyślne zachowanie Rosji – powiedział sekretarz generalny NATO Mark Rutte, który zabrał głos po tym, jak rosyjskie drony wleciały nad Polskę. Szef Sojuszu wystąpił też z apelem do Władimira Putina.

Publikacja: 10.09.2025 14:11

Sekretarz generalny NATO Mark Rutte

Sekretarz generalny NATO Mark Rutte

Foto: REUTERS/Al Drago

Jakub Czermiński

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie skutki naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony zostały omówione w artykule?
  • Jakie były odpowiedzi NATO i państw sojuszniczych na incydent z rosyjskimi dronami nad Polską?
  • Co podkreślał sekretarz generalny NATO Mark Rutte w swoim apelu do Władimira Putina?
  • Jakie działania podjęły polskie służby w odpowiedzi na naruszenie przestrzeni powietrznej?
  • Jaki alert został wydany przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa w związku z incydentem?
  • Jakie zalecenia przekazano obywatelom w przypadku zaobserwowania nieznanych obiektów lub ich szczątków?

W nocy podczas ataku Rosji na Ukrainę rosyjskie drony naruszyły polską przestrzeń powietrzną, część z nich została zestrzelona. – To pierwszy przypadek, kiedy doszło do zestrzelenia rosyjskich dronów nad terytorium państwa NATO i dlatego wszyscy nasi sojusznicy sytuację traktują bardzo poważnie – powiedział na nadzwyczajnym posiedzeniu rządu premier Donald Tusk. – To bezprecedensowy moment w historii Sojuszu Północnoatlantyckiego, ale też w najnowszej historii Polski – ocenił prezydent Karol Nawrocki, który zapowiedział zwołanie Rady Bezpieczeństwa Narodowego.

Reklama
Reklama

Szef rządu poinformował w Sejmie, że Polska wystąpiła o uruchomieniu artykułu 4 Traktatu Północnoatlantyckiego. Według jego relacji, „odnotowano i precyzyjnie namierzono 19 przekroczeń, naruszeń przestrzeni powietrznej”. – Ale nie są to ostateczne dane – zastrzegł Tusk. Mówił, że po raz pierwszy w historii wojny Rosji z Ukrainą niektóre drony nadleciały nad Polskę nie znad Ukrainy, lecz znad Białorusi. Premier podał, że Tusk zestrzelono na pewno trzy drony, a prawdopodobnie „zestrzelono również czwarty obiekt”.

Czytaj więcej

Gdzie spadły rosyjskie drony? Jeden uderzył w dom
Konflikty zbrojne
Gdzie spadły rosyjskie drony? Jeden uderzył w dom

Szef NATO Mark Rutte po naruszeniu polskiej przestrzeni przez rosyjskie drony: Sojusznicy wyrazili solidarność z Polską

W środę głos na temat sprawy zabrał także sekretarz generalny NATO Mark Rutte, który wygłosił krótkie oświadczenie i odpowiedział na dwa pytania mediów. – Ubiegłej nocy liczne drony z Rosji naruszyły polską przestrzeń powietrzną. Nasza obrona powietrzna została uruchomiona i zapewniła skuteczną ochronę terytorium NATO, zgodnie z jej przeznaczeniem – powiedział.

Reklama
Reklama

Sekretarz przekazał, że oprócz Polski w działania zaangażowany był szereg państw sojuszniczych, a w akcji wzięły udział polskie myśliwce F-16, holenderskie samoloty F-35, włoski samolot wczesnego ostrzegania AWACS, natowski tankowiec powietrzny oraz niemiecki system rakietowy Patriot. Szef NATO wyraził słowa uznania pod adresem pilotów oraz „wszystkich, którzy przyczynili się do tej szybkiej i sprawnej reakcji”.

Mark Rutte poinformował, że rano zebrała się Rada Północnoatlantycka, by omówić sytuację w związku z wnioskiem Polski o konsultacje w ramach art. 4. Traktatu Północnoatlantyckiego. – Sojusznicy wyrazili solidarność z Polską i potępili lekkomyślne zachowanie Rosji – oświadczył. Zaznaczył, że pełna ocena incydentu jest przeprowadzana. – Jest jasne, że naruszenie z ubiegłej nocy nie jest odosobnionym przypadkiem – podkreślił.

Szef Sojuszu mówił, że dowódca sił NATO w Europie, generał Alexus Grynkewich, będzie nadal aktywnie zarządzał środkami odstraszania i postawą obronną wzdłuż całej wschodniej flanki. – Sojusznicy są zdecydowani bronić każdego centymetra swojego terytorium – zadeklarował. Rutte zapowiedział, że NATO będzie uważnie monitorować sytuację na wschodniej flance Sojuszu, a natowska obrona powietrzna ciągle będzie w gotowości.

Sekretarz generalny ocenił, że sytuacja potwierdza znaczenie NATO oraz kierunek wzmacniania Paktu Północnoatlantyckiego, przyjęty podczas ostatniego szczytu w Hadze. – Musimy więcej inwestować w naszą obronę, zwiększyć produkcję obronną, żeby mieć, czego nam potrzeba do odstraszania i obrony – mówił. Wyraził pogląd, że państwa NATO muszą nadal wspierać Ukrainę, której bezpieczeństwo – przekonywał – jest powiązane z natowskim.

Szef NATO był pytany, czy jego zdaniem naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej przez Rosję było celowym atakiem, celowym wtargnięciem, a może pomyłką. – Pełna ocena jest przygotowywana – odparł. – Niezależnie od tego, czy było to celowe, czy nie, jest to całkowicie lekkomyślne, absolutnie niebezpieczne. Ale pełna ocena jest w toku – dodał.

Reklama
Reklama
Rosyjskie drony i rakiety nad terytorium Ukrainy i Polski, mapa z nocy z 9 na 10 września

Rosyjskie drony i rakiety nad terytorium Ukrainy i Polski, mapa z nocy z 9 na 10 września

Foto: PAP

Pytany o to, jaki jest jego przekaz do rosyjskiego przywódcy Władimira Putina, Mark Rutte powiedział: – Mój przekaz do Putina jest jasny. Zatrzymaj wojnę na Ukrainie, powstrzymaj eskalację, która dotyka cywilów i infrastruktury cywilnej. Przestań naruszać przestrzeń powietrzną sojuszników. I wiedz, że jesteśmy gotowi, że jesteśmy czujni i że będziemy bronić każdego centymetra terytorium NATO.

Sekretarz generalny NATO ocenił, że wydarzenia z nocy pokazały niezwykle skuteczną reakcję Sojuszu i sojuszników, w tym Polski, Holandii, Włoch i Niemiec. – Naprawdę byłem pod wrażeniem – dodał.

Czytaj więcej

Premier Donald Tusk poinformował o uruchomieniu artykułu 4
Dyplomacja
Rosyjskie drony nad Polską: Warszawa wystąpiła o uruchomienie art. 4 NATO. Co to oznacza?

Rosyjskie drony nad Polską. Znaleziono szczątki siedmiu bezzałogowców i jednego pocisku

Naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony postawiło na nogi polskie służby. – Policja prowadzi czynności związane z ujawnianiem dronów, szczątków pocisków – poinformowała na konferencji prasowej Karolina Gałecka, rzeczniczka Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Przekazała, powołując się na dane policji z godz. 11.00, że szczątki dronów znaleziono w siedmiu miejscowościach:

  • Cześniki (powiat zamojski, województwo lubelskie),
  • Czosnówka (powiat bialski, województwo lubelskie),
  • Wyryki-Wola (powiat włodawski, województwo lubelskie),
  • Krzywowierzba-Kolonia (powiat parczewski, województwo lubelskie),
  • Wohyń (powiat radzyński, województwo lubelskie),
  • Mniszków (powiat opoczyński, województwo łódzkie),
  • Oleśno (powiat elbląski, województwo warmińsko-mazurskie).
Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Trwa poszukiwanie szczątków dronów na terytorium Polski
Konflikty zbrojne
Białoruś komentuje naruszenie przestrzeni powietrznej Polski. „Drony zeszły z kursu”

Gałecka podała także, że w miejscowości Wyhalew (powiat parczewski, województwo lubelskie) znaleziono „szczątki pocisku niewiadomego pochodzenia”. Zastrzegła, że sytuacja jest dynamiczna i że mogą pojawić się nowe informacje.

Alert RCB w związku z rosyjskimi dronami

W związku z operacją neutralizacji obiektów, które w nocy naruszyły granicę Polski, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert dla województw lubelskiego, podkarpackiego oraz podlaskiego.

Służby zaapelowały, by w przypadku zaobserwowania nieznanego obiektu lub jego szczątków nie zbliżać się do nich, nie dotykać ich ani nie przenosić. „Takie elementy mogą pozostawać zagrożeniem i zawierać materiały niebezpieczne. Muszą być bezwzględnie sprawdzone przez odpowiednie służby” – ostrzegło MON.

Drony używane przez armie Rosji i Ukrainy

Drony używane przez armie Rosji i Ukrainy

Foto: PAP

Reklama
Reklama

Wszelkie informacje w tej sprawie należy zgłaszać pod numerem alarmowym 112 lub do najbliższej jednostki policji. „Dzięki temu służby będą mogły szybko i skutecznie zabezpieczyć teren” – podkreślił resort.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Konflikty Zbrojne Wojna Rosji z Ukrainą Miejsca Regiony Europa Rosja Osoby Władimir Putin Organizacje NATO Mark Rutte

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie skutki naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony zostały omówione w artykule?
  • Jakie były odpowiedzi NATO i państw sojuszniczych na incydent z rosyjskimi dronami nad Polską?
  • Co podkreślał sekretarz generalny NATO Mark Rutte w swoim apelu do Władimira Putina?
  • Jakie działania podjęły polskie służby w odpowiedzi na naruszenie przestrzeni powietrznej?
  • Jaki alert został wydany przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa w związku z incydentem?
  • Jakie zalecenia przekazano obywatelom w przypadku zaobserwowania nieznanych obiektów lub ich szczątków?
Pozostało jeszcze 92% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Władimir Putin bierze udział w spotkaniu online z prezydentem Brazylii Luizem Inacio Lulą da Silvą i
Polityka
BRICS - Antyamerykanizm bez przekonania
Shigeru Ishiba
Polityka
Kryzys polityczny w Japonii. A rola kraju w świecie maleje. Japoński analityk: To przygnębiające
Sebastien Lecornu
Polityka
Emmanuel Macron ogłosił nazwisko kolejnego premiera
Jonas Gahr Støre
Polityka
Norwegia: Lewica wygrywa, ale prawica rośnie w siłę
François Bayrou i Emmanuel Macron
Polityka
Premier Francji przegrał. Francuzom trudno jest pożegnać życie ponad stan
Reklama
Reklama
e-Wydanie