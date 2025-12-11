Aktualizacja: 11.12.2025 04:47 Publikacja: 11.12.2025 04:30
Aleksander Łukaszenko z ministrem obrony Białorusi Wiktarem Chreninem
Foto: REUTERS
Wiodący brytyjski think tank Chatham House w sierpniu i listopadzie przeprowadził badania (online) z udziałem ponad 700 mieszkańców białoruskich miast. Po ponad pięciu latach od brutalnie stłumionych protestów, sfałszowanych wyborów prezydenckich i w czwartym roku pełnoskalowej wojny Rosji z Ukrainą Białorusini zostali zapytani o sytuację w kraju, stosunek do władz, opozycji demokratycznej, preferencje geopolityczne i wiele innych zakazanych w państwie Łukaszenki tematów. Zresztą przeprowadzenie niezależnych od reżimu sondaży od wielu lat również jest zakazane, a socjolodzy (tak jak np. skazany na ponad 7 lat łagrów Jauhen Krasnianski), decydujący się na współpracę z zagranicznymi ośrodkami, ryzykują utratą wolności.
W ciągu ostatnich pięciu lat liczba popierających sojusz z Rosją Białorusinów wzrosła z 27 do 44 proc. Nieco przybyło zwolenników przystąpienia kraju do Unii Europejskiej. Opowiada się za tym dzisiaj 15 proc. ankietowanych (mówiło tak 9 proc. podczas antyrządowych protestów we wrześniu 2020 r.). Z kolei 22 proc. Białorusinów chce należeć jednocześnie do Unii Europejskiej i pozostawać w sojuszu z Rosją. Reszta nie chce żadnych sojuszy.
— To i tak nie jest źle, biorąc pod uwagę to, że Białoruś dzisiaj jest całkowicie odizolowana od Zachodu i znajduje się w przestrzeni informacyjnej Rosji. Do tego kraj żyje w warunkach sankcji, nie ma odpowiedniej komunikacji z UE i są duże problemy z otrzymaniem wiz do państw Wspólnoty — mówi „Rzeczpospolitej” dr Ryhor Astapienia, mieszkający w Polsce znany białoruski socjolog i autor sondażu z Chatham House. Uważa, że nie tylko wpływ propagandy reżimów Łukaszenki i Putina przekłada się na stosunek Białorusinów do UE.
Ryhor Astapienia, socjolog z Chatham House
— Wielu ludzi zapewne ma żal do przywódców Zachodu, że to oni zostali ukarani zamiast reżimu. Bo to nie Łukaszenka stoi przez trzy dni w kolejkach na granicy, nie ma problemów z przelotami, bo podróżuje własnym samolotem i nie szuka sposobów otrzymania wiz w zachodnich ambasadach. To wszystko również przekłada się na nastroje. Białorusini najwyraźniej czują, że Zachód ich nie chce. Unia Europejska stała się czymś nieosiągalnym — dodaje.
Chatham House
Jedynie 8 proc. Białorusinów uważa, że kraj powinien dążyć do przystąpienia do NATO, a 55 proc. opowiada się za pozostaniem Białorusi w sojuszu militarnym z Rosją w ramach Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym. Reszta Białorusinów uważa, że kraj powinien zadeklarować całkowitą neutralność.
Mimo chęci pozostania w sojuszu z Rosją, większość Białorusinów nie chce broni jądrowej na swoim terytorium, nie popiera (albo nie ma zdania w tej sprawie) wojny Putina z Ukrainą i opowiada się za jak najszybszym zakończeniem konfliktu według obecnej linii frontu. Połowa (50 proc.) badanych uważa jednak, że Rosja wygra tę wojnę. W zwycięstwo Ukrainy wierzy zaledwie 8 proc. respondentów (w marcu 2022 r. uważało tak 21 proc. Białorusinów).
Franak Wiaczorka, szef wileńskiego biura liderki wolnej Białorusi Swiatłany Cichanouskiej.
— Mało Białorusinów dzisiaj wierzy w europejską perspektywę swojego kraju. Ludzie żyją w warunkach represji, w kraju panuje terror. Państwa UE powinny wydawać Białorusinom wizy i umożliwiać podróże, wspierać wymiany studenckie. Niech Białorusini zobaczą, że Unia na nich czeka. Wielu zachodnich polityków mentalnie oddało Białoruś Rosji. Uważają, że nie mamy szans i że Białoruś jest już częścią Rosji. Naszym zadaniem jest przekonywać zarówno rodaków, jak i Europejczyków, że może być inaczej — mówi „Rzeczpospolitej” Franak Wiaczorka, szef wileńskiego biura liderki wolnej Białorusi Swiatłany Cichanouskiej.
Wyniki badań mocno kontrastują z wynikiem przeprowadzonych w styczniu „wyborów prezydenckich”, podczas których dyktator wpisał sobie w pierwszej turze 86,8 proc. głosów. Obecnie jedynie 26 proc. Białorusinów deklaruje poparcie dla rządzących. Niemal co czwarty respondent zalicza siebie do „niezadowolonej sytuacją gospodarczą” części społeczeństwa. Z kolei 37 proc. ankietowanych, mówiąc o poglądach politycznych, zadeklarowało neutralność.
Powody do niepokoju może mieć też przebywająca na emigracji opozycja demokratyczna, którą w kraju popiera zaledwie 13 proc. społeczeństwa. Te liczby mocno kontrastują z jednym z głównych haseł opozycji z 2020 r. — że przeciwników reżimu popiera 97 proc. społeczeństwa.
Franak Wiaczorka, szef wileńskiego biura liderki wolnej Białorusi Swiatłany Cichanouskiej.
— To nie 97 proc., ale to trzon społeczeństwa. Ludzie, którzy otwarcie deklarują swoje poglądy i są gotowi do mobilizacji w odpowiednim momencie. Nie potrzebujemy większości do rewolucji. Naszym zadaniem jest zachowanie jądra, by było odważne i aktywne — komentuje Wiaczorka.
— Przed 2020 r. wyniki sondaży też nie były optymistyczne. Ale w ciągu zaledwie kilku miesięcy sytuacja wybuchła i wszystko się zmieniło — uważa. Nie dowierza jakimkolwiek sondażom, które dzisiaj są przeprowadzane na Białorusi. — W państwach autorytarnych bardzo trudno wykorzystywać badania socjologiczne do oceny realnych nastrojów społeczeństwa — mówi.
Badania wywołały gorącą dyskusję w sieciach społecznościowych, zwłaszcza w środowisku białoruskich opozycjonistów na emigracji. Wątpią w to, że w warunkach nieustających represji odpowiedzi uczestników sondaży mogą być całkiem szczere.
— Nie zaprzeczamy, że strach przed uczestniczeniem w tego typu sondażach na Białorusi ma miejsce. Ale to nie wpływa na wyniki ankiet. W przeciwnym wypadku poparcie dla reżimu deklarowałoby nie 26, lecz 80 proc. uczestników badań. Zdajemy sobie sprawę ze specyfiki przeprowadzania sondaży w państwach autorytarnych, ale to nie oznacza, że nie mamy odpowiednich metod naukowych — tłumaczy Astapienia.
