Trudno też nie zauważyć, że otwarcie przejść granicznych (w Bobrownikach przywracany jest ruch towarowy) ożywi również handel reżimu Łukaszenki z Unią Europejską, zwiększy jego zyski z tranzytu towarów pochodzących z państw trzecich i docierających do UE poprzez terytorium Białorusi. To fundamentalna i bardzo symboliczna zarazem zmiana, bo po sfałszowanych w 2020 r. wyborach, brutalnie rozpędzonych protestach i bezprecedensowej fali represji Polska podejmowała wyłącznie kroki odseparowujące Białoruś od Europy. Zmiana ta raczej nie oznacza poprawy relacji politycznych Warszawy z Mińskiem czy szybkiego zniesienia sankcji (zwłaszcza tych nałożonych przez UE), ale nie wyklucza pewnej korekty polskiej polityki wobec Białorusi.

Aneksja Białorusi przez Rosję może być kwestią czasu. Europa nie może na to pozwolić

Po ponad pięciu latach izolacji Białorusi (w postaci sankcji, zamkniętych granic, wstrzymanej komunikacji) do upadku reżimu Łukaszenki nie doszło. Nie załamała się też gospodarka kraju wspieranego przez Rosję, ale też Chiny. Nie ma hiperinflacji czy katastrofalnego deficytu towarów w sklepach. Nie ma też strajków w białoruskich zakładach przemysłowych. Jest natomiast postępująca inkorporacja Białorusi przez Rosję – gospodarcza, polityczna i militarna.

Zamknięte przejścia z państwami UE (a niedawno swoje zablokowała Litwa – po serii prowokacji ze strony Mińska) wypychają Białorusinów do kraju, z którym nie mają granicy – Rosji. Uderzają nie w reżim Łukaszenki (jego dzieci i krewni nie podróżują do UE), lecz w zwykłych Białorusinów – studiujących i pracujących w Polsce. Rośnie więc liczba tych, którzy zamiast studiować na Uniwersytecie Warszawskim, wybierają moskiewski MGIMO. Bo widzą zamknięte granice i słyszą powszechną na Białorusi propagandę Putina, która przekonuje, że nie są potrzebni wolnej Europie. Zamknięte przejścia graniczne stawiały też pod znakiem zapytania przyszłość setek tysięcy mieszkających na Białorusi Polaków (a Warszawa wydała tam ponad 150 tys. Kart Polaka) i zwiększały ryzyko infiltracji naszych rodaków nad Niemnem przez rosyjskie służby.

Dlaczego USA odmroziły relacje z Białorusią? Nie chodzi o Aleksandra Łukaszenkę

Ryzyko możliwej aneksji Białorusi najwyraźniej rozumieją też w Waszyngtonie. Łukaszenko nie ma bogatych złóż ropy, gazu czy metali ziem rzadkich. Ale z jakichś powodów prezydent Donald Trump wznowił zamrożone za czasów swojego poprzednika kontakty z Mińskiem, a niedawno nawet powołał specjalnego wysłannika Stanów Zjednoczonych do spraw Białorusi. Nie chodzi przecież o uwolnienie na Białorusi więźniów politycznych, wśród których już nie ma Amerykanów.