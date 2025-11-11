Andrzej Poczobut i Waldemar Łysiak odznaczeni Orderami Orła Białego

Aktualizacja: 11.11.2025 11:42 Publikacja: 11.11.2025 11:17
Prezydent Karol Nawrocki i odznaczony Orderem Orła Białego pisarz Waldemar Łysiak
Foto: PAP/Radek Pietruszka
Pisarz Waldemar Łysiak oraz dziennikarz i działacz polskiej mniejszości na Białorusi Andrzej Poczobut zostali we wtorek odznaczeni przez prezydenta Karola Nawrockiego Orderem Orła Białego.
W dniu Święta Niepodległości prezydent Karol Nawrocki odznaczył Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za „wybitne zasługi dla kultury polskiej, za osiągnięcia w pracy dziennikarskiej i działalność społeczną” dziennikarza Przemysława Babiarza.
Czytaj więcej
Polacy obchodzą Narodowe Święto Niepodległości. W całym kraju 11 listopada 2025 r. odbywają się l...
Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski za „wybitne osiągnięcia w działalności naukowo-badawczej, za wkład w rozwój nowych technologii, za popularyzowanie polskiej myśli naukowej na świecie” otrzymał też prof. Konrad Banaszek.
Z kolei Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za „wybitne zasługi dla rozwoju badań kosmicznych, za rozsławianie imienia Polski na świecie” otrzymał Sławosz Uznański-Wiśniewski, a za „wybitne zasługi dla kultury polskiej oraz za osiągnięcia w pracy artystycznej i twórczej” aktor Adam Woronowicz.
Waldemar Łysiak to pisarz, publicysta, autor książek poświęconych epoce napoleońskiej, a także historii sztuki. Został odznaczony Orderem Orła Białego – jak uzasadnił prezydent Karol Nawrocki - „w uznaniu znamienitych zasług dla kultury polskiej, za wybitne dokonania w działalności literackiej i publicystycznej".
Drugim odznaczonym jest Andrzej Poczobut, dziennikarz i działacz polskiej mniejszości na Białorusi, w 2023 r. skazany na osiem lat kolonii karnej o zaostrzonym rygorze i przetrzymywany w kolonii karnej w Nowopołocku. Order Orła Białego został mu przyznany „w uznaniu znamienitych zasług w działalności na rzecz Polaków na Białorusi, w szczególności za walkę o prawa człowieka i niezłomną postawę w konfrontacji z przejawami odradzających się reżimów totalitarnych”.
Order Orła Białego to najwyższy order Rzeczypospolitej, ustanowiony w 1705 r., reaktywowany w 1921 r. Nadawany jest za znamienite zasługi cywilne i wojskowe dla Rzeczypospolitej Polskiej, położone zarówno w czasie pokoju jak i w czasie wojny, najwybitniejszym Polakom oraz najwyższym rangą przedstawicielom państw obcych.
Materiał jest aktualizowany
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Pisarz Waldemar Łysiak oraz dziennikarz i działacz polskiej mniejszości na Białorusi Andrzej Poczobut zostali we wtorek odznaczeni przez prezydenta Karola Nawrockiego Orderem Orła Białego.
W dniu Święta Niepodległości prezydent Karol Nawrocki odznaczył Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za „wybitne zasługi dla kultury polskiej, za osiągnięcia w pracy dziennikarskiej i działalność społeczną” dziennikarza Przemysława Babiarza.
Kontrowersyjne zachowania, awans do elitarnej jednostki policji, a w finale wpadka z mefedronem i zwolnienie – u...
Polacy obchodzą Narodowe Święto Niepodległości. W całym kraju 11 listopada 2025 r. odbywają się liczne imprezy,...
„Jak ocenia Pani/Pan organizowany co roku w dniu Narodowego Święta Niepodległości Marsz Niepodległości?” - takie...
Policja przygotowuje się do obchodów Święta Niepodległości. Szczególnie środki wprowadzone zostaną w Warszawie,...
Wiele uwagi przywiązuje się obecnie do innowacji, nie tylko technologicznych, które przynoszą nowe funkcjonalności, ale i takich, których oryginalność polega na unikatowym wzornictwie. Stąd liczba zgłaszanych patentów i zastrzeganych wzorów wciąż rośnie. By ułatwić sprawy urzędowe i zapewnić lepszą organizację pracy urzędów, część spraw będzie można załatwiać on-line
Hulajnogi porzucone w parkach czy „zaparkowane” na samym środku chodnika, zwiększone obciążenie SOR-ów, baterie...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas