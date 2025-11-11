Andrzej Poczobut i Waldemar Łysiak odznaczeni Orderami Orła Białego

Pisarz Waldemar Łysiak oraz dziennikarz i działacz polskiej mniejszości na Białorusi Andrzej Poczobut zostali we wtorek odznaczeni przez prezydenta Karola Nawrockiego Orderem Orła Białego.

W dniu Święta Niepodległości prezydent Karol Nawrocki odznaczył Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za „wybitne zasługi dla kultury polskiej, za osiągnięcia w pracy dziennikarskiej i działalność społeczną” dziennikarza Przemysława Babiarza.

Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski za „wybitne osiągnięcia w działalności naukowo-badawczej, za wkład w rozwój nowych technologii, za popularyzowanie polskiej myśli naukowej na świecie” otrzymał też prof. Konrad Banaszek.

Z kolei Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za „wybitne zasługi dla rozwoju badań kosmicznych, za rozsławianie imienia Polski na świecie” otrzymał Sławosz Uznański-Wiśniewski, a za „wybitne zasługi dla kultury polskiej oraz za osiągnięcia w pracy artystycznej i twórczej” aktor Adam Woronowicz.