Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Andrzej Poczobut i Waldemar Łysiak odznaczeni Orderami Orła Białego

Prezydent Karol Nawrocki w dniu Narodowego Święta Niepodległości wręczył w Pałacu Prezydenckim Order Orła Białego pisarzowi Waldemarowi Łysiakowi. Orderem Orłą Białego został także uhonorowany działacz polskiej mniejszości na Białorusi Andrzej Poczobut,

Aktualizacja: 11.11.2025 11:42 Publikacja: 11.11.2025 11:17

Prezydent Karol Nawrocki i odznaczony Orderem Orła Białego pisarz Waldemar Łysiak

Prezydent Karol Nawrocki i odznaczony Orderem Orła Białego pisarz Waldemar Łysiak

Foto: PAP/Radek Pietruszka

Bartosz Lewicki

Pisarz Waldemar Łysiak oraz dziennikarz i działacz polskiej mniejszości na Białorusi Andrzej Poczobut zostali we wtorek odznaczeni przez prezydenta Karola Nawrockiego Orderem Orła Białego.

W dniu Święta Niepodległości prezydent Karol Nawrocki odznaczył Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za „wybitne zasługi dla kultury polskiej, za osiągnięcia w pracy dziennikarskiej i działalność społeczną” dziennikarza Przemysława Babiarza.

Czytaj więcej

Uroczystości Narodowego Święta Niepodległości w Gdańsku
Społeczeństwo
Trwają obchody Narodowego Święta Niepodległości

Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski za „wybitne osiągnięcia w działalności naukowo-badawczej, za wkład w rozwój nowych technologii, za popularyzowanie polskiej myśli naukowej na świecie” otrzymał też prof. Konrad Banaszek.

Z kolei Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za „wybitne zasługi dla rozwoju badań kosmicznych, za rozsławianie imienia Polski na świecie” otrzymał Sławosz Uznański-Wiśniewski, a za „wybitne zasługi dla kultury polskiej oraz za osiągnięcia w pracy artystycznej i twórczej” aktor Adam Woronowicz. 

Reklama
Reklama

Kim są odznaczeni Orderem Orła Białego? 

Waldemar Łysiak to pisarz, publicysta, autor książek poświęconych epoce napoleońskiej, a także historii sztuki. Został odznaczony Orderem Orła Białego – jak uzasadnił prezydent Karol Nawrocki - „w uznaniu znamienitych zasług dla kultury polskiej, za wybitne dokonania w działalności literackiej i publicystycznej".

Drugim odznaczonym jest Andrzej Poczobut, dziennikarz i działacz polskiej mniejszości na Białorusi, w 2023 r. skazany na osiem lat kolonii karnej o zaostrzonym rygorze i przetrzymywany w kolonii karnej w Nowopołocku. Order Orła Białego został mu przyznany „w uznaniu znamienitych zasług w działalności na rzecz Polaków na Białorusi, w szczególności za walkę o prawa człowieka i niezłomną postawę w konfrontacji z przejawami odradzających się reżimów totalitarnych”.

Order Orła Białego to najwyższy order Rzeczypospolitej, ustanowiony w 1705 r., reaktywowany w 1921 r. Nadawany jest za znamienite zasługi cywilne i wojskowe dla Rzeczypospolitej Polskiej, położone zarówno w czasie pokoju jak i w czasie wojny, najwybitniejszym Polakom oraz najwyższym rangą przedstawicielom państw obcych. 

Materiał jest aktualizowany

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Święta Święta Narodowe i Państwowe Osoby 11 Listopada - Narodowe Święto Niepodległości Karol Nawrocki

Pisarz Waldemar Łysiak oraz dziennikarz i działacz polskiej mniejszości na Białorusi Andrzej Poczobut zostali we wtorek odznaczeni przez prezydenta Karola Nawrockiego Orderem Orła Białego.

W dniu Święta Niepodległości prezydent Karol Nawrocki odznaczył Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za „wybitne zasługi dla kultury polskiej, za osiągnięcia w pracy dziennikarskiej i działalność społeczną” dziennikarza Przemysława Babiarza.

Pozostało jeszcze 82% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Policja
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Citi Handlowy: Lokaty 6,2% na łączną kwotę do 420 000 zł. Ważne do 12.11.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Lokaty 6,2% na łączną kwotę do 420 000 zł. Ważne do 12.11.2025
Advertisement
Uroczystości Narodowego Święta Niepodległości w Gdańsku
Społeczeństwo
Trwają obchody Narodowego Święta Niepodległości
Marsz Niepodległości 2024
Społeczeństwo
Sondaż: Wiemy, jak Polacy oceniają Marsz Niepodległości
Marsz Niepodległości 11 listopada w Warszawie. Zdjęcie archiwalne z 2024 r.
Społeczeństwo
Święto Niepodległości w Warszawie. Drugi stopień alarmowy, bez rac i bez dronów
Urząd Patentowy teraz bardziej internetowy
Materiał Promocyjny
Urząd Patentowy teraz bardziej internetowy
Europejskie stolice podążają w kierunku usunięcia e-hulajnóg z przestrzeni miasta
Społeczeństwo
Czas wyrzucić hulajnogi z Warszawy? Na Zachodzie sobie poradzili. Paryż i Praga pozbyły się problemu
Citi Handlowy: Lokaty 6% do 4,2 mln zł w Ofercie Powitalnej. Ważne do 12.11.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Lokaty 6% do 4,2 mln zł w Ofercie Powitalnej. Ważne do 12.11.2025
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama