O opinie zapytani zostali szefowie kilku związków zawodowych, w tym m.in. przewodnicząca Forum Związków Zawodowych Dorota Gardias i przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotr Duda.

Rynek pracy w Polsce w 2025 roku: Jak oceniają go szefowie związków zawodowych?

Wśród korzystnych zmian obserwowanych w ostatnim roku na rynku pracy w Polsce rozmówcy serwisu PulsHR.pl wymienili m.in. dodatkowy urlop macierzyński dla rodziców wcześniaków oraz ustanowienie Wigilii dniem wolnym od pracy. Zwrócili również uwagę na: wzrost realnego wynagrodzenia w sektorze prywatnym, podniesienie płacy minimalnej i stawki godzinowej, niski poziom bezrobocia oraz na ustawę o jawności wynagrodzeń, która zobowiązuje pracodawców do podawania w ogłoszeniach o pracę widełek płacowych.

Pozytywnych zmian jest jednak zdecydowanie mniej niż tych krytykowanych przez szefów związków zawodowych. Wśród negatywów wymienili oni zwłaszcza: brak realnego dialogu społecznego, nasilające się zwolnienia grupowe, zbyt niski wzrost wynagrodzeń w sferze budżetowej pogłębiający odpływ pracowników z administracji i usług publicznych oraz zwiększającą się skalę zatrudnienia tymczasowego i outsourcingu.

Rozmówcy zwrócili również uwagę na rządowe plany skrócenia tygodnia pracy, które zakończyły się jedynie na pilotażach oraz na reformę Państwowej Inspekcji Pracy, która nie pomoże walczyć z tzw. umowami śmieciowymi.