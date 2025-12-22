Aktualizacja: 22.12.2025 14:36 Publikacja: 22.12.2025 14:00
Szefowie związków zawodowych ocenili zmiany na polskim rynku pracy w 2025 roku
O opinie zapytani zostali szefowie kilku związków zawodowych, w tym m.in. przewodnicząca Forum Związków Zawodowych Dorota Gardias i przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotr Duda.
Wśród korzystnych zmian obserwowanych w ostatnim roku na rynku pracy w Polsce rozmówcy serwisu PulsHR.pl wymienili m.in. dodatkowy urlop macierzyński dla rodziców wcześniaków oraz ustanowienie Wigilii dniem wolnym od pracy. Zwrócili również uwagę na: wzrost realnego wynagrodzenia w sektorze prywatnym, podniesienie płacy minimalnej i stawki godzinowej, niski poziom bezrobocia oraz na ustawę o jawności wynagrodzeń, która zobowiązuje pracodawców do podawania w ogłoszeniach o pracę widełek płacowych.
Pozytywnych zmian jest jednak zdecydowanie mniej niż tych krytykowanych przez szefów związków zawodowych. Wśród negatywów wymienili oni zwłaszcza: brak realnego dialogu społecznego, nasilające się zwolnienia grupowe, zbyt niski wzrost wynagrodzeń w sferze budżetowej pogłębiający odpływ pracowników z administracji i usług publicznych oraz zwiększającą się skalę zatrudnienia tymczasowego i outsourcingu.
Rozmówcy zwrócili również uwagę na rządowe plany skrócenia tygodnia pracy, które zakończyły się jedynie na pilotażach oraz na reformę Państwowej Inspekcji Pracy, która nie pomoże walczyć z tzw. umowami śmieciowymi.
– To był rok skrajnej arogancji władzy wobec pracowników i realnego pogorszenia warunków na rynku pracy. Solidarność nie zamierza przyglądać się temu biernie, dlatego rozpoczęła przygotowania do ogólnopolskiej akcji protestacyjnej. Tylko zdecydowana presja może zmusić rząd do odejścia od polityki ignorowania ludzi pracy – przyznał Piotr Duda w rozmowie z serwisem PulsHR.pl.
Z kolei Piotr Szumlewicz, przewodniczący Związkowej Alternatywy zauważył:
– Mijający rok był dla polskiego świata pracy okresem obietnic bez pokrycia. Minister pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk chwaliła się wieloma pomysłami, ale ostatecznie rząd nie przeprowadził żadnej istotnej reformy korzystnej dla pracowników.
Orlen inwestuje w nowe technologie i stawia na odnawialne źródła energii, ale sukces dekarbonizacji zależy nie tylko od inwestycji grupy – kluczowa będzie zmiana przyzwyczajeń milionów klientów – ocenia Stanisław Barański, dyrektor Biura Zrównoważonego Rozwoju i Transformacji Energetycznej Grupy Orlen.
