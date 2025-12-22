Rzeczpospolita
„Obietnice bez pokrycia”. Szefowie związków wystawili rządowi brutalną ocenę za 2025 rok

W mijającym roku pracownicy w Polsce zaobserwować mogli pewne pozytywne zmiany przy jednoczesnym braku rozwiązań wielu problemów. Opinie na temat sytuacji na polskim rynku pracy w 2025 roku zebrał serwis PulsHR.pl.

Publikacja: 22.12.2025 14:00

Szefowie związków zawodowych ocenili zmiany na polskim rynku pracy w 2025 roku

Foto: Seventyfour / Adobe Stock

Joanna Kamińska

O opinie zapytani zostali szefowie kilku związków zawodowych, w tym m.in. przewodnicząca Forum Związków Zawodowych Dorota Gardias i przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotr Duda.

Rynek pracy w Polsce w 2025 roku: Jak oceniają go szefowie związków zawodowych?

Wśród korzystnych zmian obserwowanych w ostatnim roku na rynku pracy w Polsce rozmówcy serwisu PulsHR.pl wymienili m.in. dodatkowy urlop macierzyński dla rodziców wcześniaków oraz ustanowienie Wigilii dniem wolnym od pracy. Zwrócili również uwagę na: wzrost realnego wynagrodzenia w sektorze prywatnym, podniesienie płacy minimalnej i stawki godzinowej, niski poziom bezrobocia oraz na ustawę o jawności wynagrodzeń, która zobowiązuje pracodawców do podawania w ogłoszeniach o pracę widełek płacowych.

Pozytywnych zmian jest jednak zdecydowanie mniej niż tych krytykowanych przez szefów związków zawodowych. Wśród negatywów wymienili oni zwłaszcza: brak realnego dialogu społecznego, nasilające się zwolnienia grupowe, zbyt niski wzrost wynagrodzeń w sferze budżetowej pogłębiający odpływ pracowników z administracji i usług publicznych oraz zwiększającą się skalę zatrudnienia tymczasowego i outsourcingu.

Rozmówcy zwrócili również uwagę na rządowe plany skrócenia tygodnia pracy, które zakończyły się jedynie na pilotażach oraz na reformę Państwowej Inspekcji Pracy, która nie pomoże walczyć z tzw. umowami śmieciowymi.

– To był rok skrajnej arogancji władzy wobec pracowników i realnego pogorszenia warunków na rynku pracy. Solidarność nie zamierza przyglądać się temu biernie, dlatego rozpoczęła przygotowania do ogólnopolskiej akcji protestacyjnej. Tylko zdecydowana presja może zmusić rząd do odejścia od polityki ignorowania ludzi pracy – przyznał Piotr Duda w rozmowie z serwisem PulsHR.pl.

Z kolei Piotr Szumlewicz, przewodniczący Związkowej Alternatywy zauważył:

– Mijający rok był dla polskiego świata pracy okresem obietnic bez pokrycia. Minister pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk chwaliła się wieloma pomysłami, ale ostatecznie rząd nie przeprowadził żadnej istotnej reformy korzystnej dla pracowników.

Czytaj więcej: Rok na rynku pracy. Rząd nie przeprowadził żadnej istotnej reformy korzystnej dla pracowników

Źródło: rp.pl

Praca Rynek pracy związki zawodowe
