Na uzupełniający urlop macierzyński do 8 tygodni mogą natomiast liczyć rodzice dzieci urodzonych po ukończeniu 28. i przed ukończeniem 36. tygodnia ciąży, których waga jest większa niż 1000 gramów. W tym przypadku również będzie obowiązywać zasada - tydzień urlopu za tydzień pobytu w szpitalu.

Ta sama długość, czyli maksymalnie 8 tygodni dodatkowego urlopu, będzie przysługiwała rodzicom dziecka, które urodziło się po ukończeniu 37. tygodnia ciąży, ale będzie wymagało hospitalizacji od 5. dnia po porodzie do 8. tygodnia po porodzie. Warunkiem skorzystania z dodatkowego urlopu będzie to, by pobyt dziecka w szpitalu wynosił przynajmniej 2 kolejne dni w okresie od 5. do 28. dnia po porodzie.

Jak ubiegać się o dodatkowy urlop macierzyński?

Wnioski o dodatkowy urlop macierzyński będzie można składać u pracodawcy. Trzeba to zrobić w terminie nie krótszym niż 21 dni przed zakończeniem korzystania z urlopu macierzyńskiego. Należy dołączyć zaświadczenie lekarskie zawierające informacje o tygodniu ciąży, w którym urodziło się dziecko, jego wadze oraz okresie pobytu w szpitalu.



Urlop będzie przysługiwał matkom lub ojcom, a także prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym i adopcyjnym. Zasiłek macierzyński za okres dodatkowego urlopu będzie wynosił 100 proc. podstawy zasiłku.

Zmiana oczekiwana przez rodziców wcześniaków

Jak informuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmiana była postulowana przez samych rodziców wcześniaków i to dzięki ich zaangażowaniu powstał projekt ustawy.