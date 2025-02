Ile można dorobić do emerytury lub renty?

Pracujący renciści i młodsi emeryci mogą dorobić do pobieranych świadczeń do 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału. Jeśli zarobią więcej, ich emerytura lub renta zostanie zmniejszona. Jeśli natomiast ich dodatkowe zarobki przekroczą limit 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia – ZUS całkowicie zawiesi wypłatę ich świadczeń.

Limity, które wprowadzono z dniem 1 grudnia 2024 roku, obowiązują do końca lutego 2025 roku. Do marca bez konsekwencji finansowych, emeryci, którzy nie osiągnęli jeszcze wieku emerytalnego lub renciści mogą więc dorobić do pobieranych świadczeń 5713,20 zł brutto. W przypadku osiągnięcia dodatkowego zarobku powyżej tej kwoty emerytura lub renta zmniejszana jest przez ZUS o kwotę przekroczenia, ale nie więcej niż o kwotę maksymalnego zmniejszenia, która wynosi 890,63 zł. Jeśli dodatkowe przychody przekroczą 10 610,20 zł brutto, ZUS całkowicie zawiesi wypłatę świadczenia emerytalnego lub rentowego. Wiąże się to również z utratą prawa do 13. emerytury.

Nowe limity dodatkowych zarobków od marca 2025

GUS podał już wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2024 roku. Wyniosło ono 8477,21 zł. W związku z tym od marca zmienią się obowiązujące limity dorabiania dla emerytów, którzy nie osiągnęli powszechnego wieku emerytalnego oraz rencistów. Od 1 marca 2025 roku wyniosą one:

5934,10 zł brutto – 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia

11 200,40 zł brutto – 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia

Co roku waloryzacji podlega także kwota maksymalnego zmniejszenia świadczeń. Do końca lutego wynosi ona 890,63 zł. Od 1 marca 2025 roku, podobnie jak emerytury i renty, będzie ona wyższa o 5,5 proc. i wyniesie 939,61 zł. O tyle maksymalnie ZUS zmniejszy emeryturę lub rentę, jeśli dodatkowe zarobki przekroczą 5943,10 zł brutto. Jeśli natomiast będą wyższe niż 11 200,40 zł wypłata świadczena zostanie zawieszona. Nowe limity będą obowiązywać do końca maja 2025 roku.