Kominki w programie „Czyste Powietrze”: Jakie normy będą musiały spełniać?

W trakcie początkowych prac nad nową wersją programu „Czyste Powietrze” planowano wykluczyć z niego kominki jako źródła ciepła. Wszystko z powodu ich potencjalnego negatywnego wpływu na środowisko.

Ostatecznie zmieniono to założenie, dopuszczając korzystanie z kominka pod warunkiem, że spełnia on wymagania ekoprojektu. Wymagania te, jak można przeczytać na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska, określone zostały w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią. Została ona wydana „W celu poprawy efektywności energetycznej oraz zmniejszenia oddziaływania na środowisko produktów, w tym urządzeń do użytku domowego oraz stosowanych w sektorach usług i przemysłu […]”.

Ponadto, aby właściciel kominka mógł skorzystać z nowej wersji programu „Czyste Powietrze”, urządzenie nie będzie mogło stanowić głównego źródła ogrzewania. Będzie mogło być jedynie wykorzystywane w celach rekreacyjnych, a więc okazjonalnie.

Program „Czyste Powietrze” zawieszony do 31 marca

W ramach programu „Czyste Powietrze” można otrzymać dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła na bardziej ekologiczne oraz poprawy efektywności energetycznej budynku (np. poprzez termomodernizację).

28 listopada 2024 roku program „Czyste Powietrze” został zawieszony. Do 31 marca tego roku trwa przerwa w przyjmowaniu wniosków. Związane jest to z przeprowadzaną dużą modernizacją programu. Są to pierwsze tego typu prace w ciągu sześciu lat jego działania. Jak można przeczytać w komunikacie zamieszczonym na rządowej stronie poświęconej „Czystemu Powietrzu”: „Celem tej zmiany jest naprawa programu i zabezpieczenie polskich gospodarstw domowych przed nadużyciami, tak by nadal działać na rzecz czystego powietrza i niższych rachunków za ogrzewanie dla Polek i Polaków”.

Według rządowych zapewnień, nowa odsłona „Czystego Powietrza” ma charakteryzować się jasnymi zasadami i nowym źródłem finansowania.