Przypomnijmy, że od 1 stycznia 2025 roku można składać wnioski (na formularzu ERWD) o tzw. rentę wdowią. Jednak jej wypłaty nastąpią dopiero po 1 lipca 2025 r. Tak wynika z nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (DzU z 2024 poz. 1243). Jeżeli uprawnieni spełnią warunki i złożą wniosek do 31 lipca 2025 r., rentę wdowią otrzymają od 1 lipca 2025 r. W przypadku złożenia wniosku po 31 lipca 2025 r. ZUS podejmie wypłatę świadczenia od miesiąca, w którym zostanie złożony wniosek, jednak nie wcześniej niż od momentu spełnienia warunków.

Według stanu na 25 czerwca 2025 r. do Zakładu wpłynęło 957 260 wniosków o rentę wdowią. Z kolei KRUS podał, że trafiło do niego 121 351 wniosków o jej przyznanie (stan na 11 czerwca).

Zgodnie z zapowiedzią strony rządowej przelewy mają być dokonywane w terminach aktualnych wypłat świadczeń osób uprawnionych.

Renta wdowia. Komu przysługuje świadczenie?

Do tej pory było tak, że gdy umiera jeden z małżonków emerytów, drugi mógł przejąć po nim 85 proc. świadczenia lub pozostać przy swoim. Wspomniana ustawa przewiduje natomiast odstępstwo od zasady jednej wypłaty. Świadczenie przysługuje osobom, które po śmierci małżonka są uprawnione do renty rodzinnej oraz do świadczenia podstawowego, tj. do emerytury z ZUS, emerytury rolniczej, emerytury z ubezpieczenia społecznego rolników indywidualnych i członków ich rodzin, emerytury wojskowej, emerytury policyjnej, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, emerytury pomostowej, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, renty z tytułu niezdolności do pracy, w tym renty szkoleniowej, renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy, renty rolniczej szkoleniowej, renty z ubezpieczenia społecznego rolników indywidualnych i członków ich rodzin, wojskowej renty inwalidzkiej albo policyjnej renty inwalidzkiej.

Trzeba też spełnić inne przesłanki. Uprawnionymi są osoby, które osiągnęły wiek emerytalny (60 lat – kobiety, 65 – mężczyźni), pozostawały we wspólności małżeńskiej do dnia śmierci małżonka oraz nabyły prawo do renty rodzinnej po zmarłym mężu (żonie) nie wcześniej niż pięć lat przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego.