Jak złożyć wniosek o rentę wdowią?

Aby otrzymać rentę wdowią, należy złożyć do ZUS Wniosek o ustalenie zbiegu świadczeń z rentą rodzinną (ERWD). Będzie można to zrobić zarówno w placówkach ZUS, jak i poprzez Platformę Usług Elektronicznych/eZUS. ZUS na swojej stronie internetowej informuje, że osoby, które będą chciały złożyć wniosek elektronicznie, a nie posiadają jeszcze konta na PUE/eZUS, będą mogły skorzystać z pomocy pracowników ZUS.

Do samego wniosku o rentę wdowią senior nie będzie musiał dołączać dodatkowych dokumentów. Jeżeli ZUS uzna, że do rozpatrzenia wniosku niezbędne są dodatkowe dokumenty, których nie posiada, poprosi o ich dostarczenie.

Wniosek o rentę wdowią może nie wystarczyć

W momencie złożenia wniosku o rentę wdowią należy posiadać przyznane prawo zarówno do własnego świadczenia, jak i do renty rodzinnej. Jeżeli dana osoba nie ma przyznanego prawa do tych świadczeń, a spełnia warunki do ich przyznania, to – jak można przeczytać w informatorze dotyczącym renty wdowiej wydanym przez ZUS – powinna w pierwszej kolejności złożyć wniosek o te świadczenia. Dopiero w następnym kroku powinna złożyć wniosek o ustalenie prawa do zbiegu swojego świadczenia z rentą rodzinną. Taka kolejność przyspieszy rozpatrzenie wniosku o rentę wdowią.

W przypadku ubiegania się o przyznanie prawa do renty rodzinnej po zmarłym małżonku, należy złożyć Wniosek o rentę rodzinną (ERR). Dołączyć do niego trzeba przede wszystkim akt zgonu małżonka (jeśli nie był złożony do ZUS w celu wypłaty zasiłku pogrzebowego) oraz aktualny odpis aktu małżeństwa. Dodatkowe dokumenty mogą okazać się potrzebne w zależności od konkretnego przypadku. Szczegółowe informacje na ich temat uzyskać można w placówkach ZUS oraz na jego stronie internetowej.