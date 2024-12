Który wariant renty wdowiej będzie bardziej opłacalny? ZUS pomoże w wyliczeniach

Według słów minister, ZUS jest „uwrażliwiony” na to, by wychodzić naprzeciw potrzebom osób starszych. W przypadku, gdy wnioski o rentę wdowią będzie trzeba wypełnić elektronicznie, seniorzy nie zostaną z tym sami – asystować im będą pracownicy zakładu.

– Oczywiście nie chodzi nam o to, żeby świadczenie czy renta wdowia było na papierze, ale żeby te pieniądze rzeczywiście trafiły do jak największej liczby seniorów, a uprawnionych będzie około 2 milionów starszych Polek i Polaków – zapowiedziała.

Ankieta ZUS-u pomoże w sprawdzeniu, czy renta wdowia przysługuje

Na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dostępna jest już ankieta, dzięki której można sprawdzić, czy jest się osobą uprawnioną do renty wdowiej (https://www.zus.pl/swiadczenia/renty/ankieta-renta-wdowia).

Czytaj więcej Praca, Emerytury i renty Kto spełnia warunki do renty wdowiej 2025? Można to sprawdzić dzięki ankiecie ZUS Od 1 stycznia 2025 roku będzie można wnioskować o rentę wdowią, która wypłacana będzie od lipca przyszłego roku. Jednak już teraz ZUS udostępnił ankietę, dzięki której wdowy i wdowcy mogą sprawdzić, czy mają możliwość skorzystania ze zbiegu świadczeń.

Składa się ona z siedmiu pytań (dwa z nich dotyczą wieku emerytalnego innego u kobiet i mężczyzn), a aby odpowiedzieć na wszystkie z nich, konieczna jest twierdząca odpowiedź na pierwsze pytanie, które brzmi „Czy masz prawo do co najmniej dwóch świadczeń, z czego jedno jest rentą rodzinną, lub czy masz złożony wniosek lub wnioski i czekasz na decyzję o takich świadczeniach?”. Decydująca w kwestii uprawnienia do wypłaty zbiegu świadczeń jest odpowiedź na ostatnie pytanie kwestionariusza.

Jak informuje ZUS, o rentę wdowią nie mogą się starać osoby, których suma świadczeń w zbiegu z rentą rodzinną przekracza trzykrotność najniższej emerytury. Wniosek osób przekraczających tę kwotę zostanie odrzucony.