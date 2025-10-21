Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) uwzględnił skargę kasacyjną dotyczącą odrzucenia środka zaskarżenia w sprawie wiążącej informacji stawkowej (WIS).

Problem powstał, gdy okazało się, że pełnomocnik podatniczki skargę na decyzję fiskusa wniósł do niego elektronicznie za pomocą e-Urzędu Skarbowego. Urzędnicy skarbówki przekazali ją za pośrednictwem e-PUAP do elektronicznej skrzynki podawczej sądu, wraz ze swoją odpowiedzią oraz dokumentacją. Skarga została podpisana przez pełnomocnika skarżącej kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz podano w niej jego adres e-PUAP.

Początkowo nic nie zapowiadało katastrofy. Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) w Opolu doręczył elektronicznie pełnomocnikowi odpis odpowiedzi na skargę i wezwał go do usunięcia braków formalnych poprzez podanie PESEL skarżącej. Prawnik to żądanie spełnił w terminie. Schody zaczęły się, gdy jednak WSA odrzucił skargę. A przesądził o tym tryb wniesienia skargi złożonej w formie dokumentu elektronicznego.

Czy skargę do sądu administracyjnego można wnieść elektronicznie?

Sąd co prawda nie kwestionował, że w postępowaniu sądowoadministracyjnym istnieje możliwość wnoszenia pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Ale wskazał, że w takim przypadku konieczne jest zachowanie przewidzianych przez ustawę standardów procesowych. Zaś w ocenie WSA wniesienie skargi w formie e-dokumentu możliwe jest jedynie za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej organu, czyli e-PUAP. Tymczasem pełnomocnik skarżącej wniósł skargę za pomocą e-Urzędu Skarbowego.

A w opinii sądu w świetle przepisów użytkownik konta w e-Urzędzie Skarbowym nie jest uprawniony do składania z wykorzystaniem pisma ogólnego udostępnionego na tym koncie skarg do sądów administracyjnych. WSA zauważył przy tym, że wiążąca informacja stawkowa zawierała prawidłowe pouczenie o prawie i sposobie wniesienia skargi tj., albo w formie papierowej albo drogą elektroniczną, na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie e-PUAP.