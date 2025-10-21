Rzeczpospolita
Prawo
Decyzję można zaskarżyć skutecznie przez internet nie tylko za pomocą e-PUAP

Wniesienie e-skargi do sądu administracyjnego za pośrednictwem organu, ale z wykorzystaniem systemu innego niż e-PUAP co do zasady nie daje podstaw do jej odrzucenia.

Publikacja: 21.10.2025 13:07

Decyzję można zaskarżyć skutecznie przez internet nie tylko za pomocą e-PUAP

Foto: Adobe Stock

Aleksandra Tarka

Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) uwzględnił skargę kasacyjną dotyczącą odrzucenia środka zaskarżenia w sprawie wiążącej informacji stawkowej (WIS). 

Problem powstał, gdy okazało się, że pełnomocnik podatniczki skargę na decyzję fiskusa wniósł do niego elektronicznie za pomocą e-Urzędu Skarbowego. Urzędnicy skarbówki przekazali ją za pośrednictwem e-PUAP do elektronicznej skrzynki podawczej sądu, wraz ze swoją odpowiedzią oraz dokumentacją. Skarga została podpisana przez pełnomocnika skarżącej kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz podano w niej jego adres e-PUAP.

Początkowo nic nie zapowiadało katastrofy. Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) w Opolu doręczył elektronicznie pełnomocnikowi odpis odpowiedzi na skargę i wezwał go do usunięcia braków formalnych poprzez podanie PESEL skarżącej. Prawnik to żądanie spełnił w terminie. Schody zaczęły się, gdy jednak WSA odrzucił skargę. A przesądził o tym tryb wniesienia skargi złożonej w formie dokumentu elektronicznego.

Czy skargę do sądu administracyjnego można wnieść elektronicznie?

Sąd co prawda nie kwestionował, że w postępowaniu sądowoadministracyjnym istnieje możliwość wnoszenia pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Ale wskazał, że w takim przypadku konieczne jest zachowanie przewidzianych przez ustawę standardów procesowych. Zaś w ocenie WSA wniesienie skargi w formie e-dokumentu możliwe jest jedynie za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej organu, czyli e-PUAP. Tymczasem pełnomocnik skarżącej wniósł skargę za pomocą e-Urzędu Skarbowego.

A w opinii sądu w świetle przepisów użytkownik konta w e-Urzędzie Skarbowym nie jest uprawniony do składania z wykorzystaniem pisma ogólnego udostępnionego na tym koncie skarg do sądów administracyjnych. WSA zauważył przy tym, że wiążąca informacja stawkowa zawierała prawidłowe pouczenie o prawie i sposobie wniesienia skargi tj., albo w formie papierowej albo drogą elektroniczną, na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie e-PUAP. 

Czytaj więcej

E-postępowanie administracyjne
W sądzie i w urzędzie
Czy skargę na decyzję administracyjną można wnieść przez internet

Podatniczka i jej pełnomocnik nie zgodzili się z tak restrykcyjnym podejściem. Zaskarżyli odrzucenie skargi i wygrali. NSA zgodził się, że wykładnia sądu pierwszej instancji jest za daleko idąca, bo prowadzi do pozbawienia prawa do sprawiedliwego i jawnego procesu. 

Po bardzo wnikliwej analizie NSA m.in. nie kwestionował, że zasadniczo wniesienie pisma – w tym skargi – w formie dokumentu elektronicznego z pominięciem e-skrzynki podawczej sądu lub organu administracyjnego powinno spotkać się ze stosowną reakcją. To jest informacją o wadliwości takiego działania i o konieczności wniesienia pisma zgodnie z przepisami. Jednak w ocenie sądu zastosowanie tego trybu, przy braku innych przeszkód formalnych, staje się bezprzedmiotowe, gdy organ, za pośrednictwem którego złożono skargę w postaci elektronicznej, przekazał ją sądowi wraz z kompletnymi i uporządkowanymi aktami sprawy i odpowiedzią na skargę, w terminie trzydziestu dni od dnia jej otrzymania.

Czy e-skargę do WSA można wnieść tylko za pośrednictwem e-PUAP?

A NSA nie miał cienia wątpliwości, że w spornej sprawie podatniczka miała prawo do zaskarżenia WIS, a e-skarga zawierała adres elektroniczny pełnomocnika na e-PUAP i została podpisana przez niego za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Sąd zwrócił uwagę nie tylko na to, że przepisy posługują się ogólnym pojęciem "elektronicznej skrzynki podawczej" i nie zawężają go np., do adresu elektronicznego konta na e-PUAP. Podkreślił też, że od 1 stycznia 2024 r. wniosek o wydanie WIS można złożyć wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem konta e-Urząd Skarbowy. 

Czytaj więcej

E-podpis na piśmie ogólnym to za mało, by móc się skarżyć
W sądzie i w urzędzie
E-podpis na piśmie ogólnym to za mało, by móc się skarżyć

Dlatego NSA doszedł do przekonania, że wniesienie skargi do sądu administracyjnego w postaci elektronicznej z wykorzystaniem usługi e-Urząd Skarbowy samo przez się nie może prowadzić do jej odrzucenia jako niedopuszczalnej.

Uznał, że wniesienie e-skargi do sądu administracyjnego za pośrednictwem organu z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego innego niż e-PUAP jest dopuszczalne, o ile została ona podpisana kwalifikowanym e-podpisem, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym i była przekazana przez organ na elektroniczną skrzynkę podawczą sądu administracyjnego. Inna wykładnia zdaniem NSA naruszałaby konstytucyjne prawo do sądu. Postanowienie jest prawomocne.

Sygnatura akt: I FSK 1176/25

